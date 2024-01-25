BETS объявила о поставке всего оборудования на вторую майнинговую ферму

ЧАНША, Китай, 25 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (далее «Компания», «мы», либо «Bit Brother») (NASDAQ: BETS) рада объявить о том, что поставлено все оборудование для эксплуатации нашей второй фермы криптовалютного майнинга. Из-за экстремально холодной погоды в середине января в Техасе некоторые позиции оборудования, поставка которых ожидалась до 10 января 2024 года, задерживались до 19 января 2024 г. На данный момент Компания получила начальную партию примерно 1400 майнеров, майнинговых контейнеров, трансформаторов, звуковых барьеров и прочего оборудования, необходимого для эксплуатации. Данные 1400 майнеров были установлены и протестированы. Большая часть сборки и тестирования других видов оборудования завершена. Мы готовимся к инспекции города Абилина и выдачи свидетельства о вводе в эксплуатацию. Bit Brother рассчитывает получить свидетельство о вводе в эксплуатацию и сдать Объект № 2 в начале февраля 2024 г.

О компании Bit Brother Limited

Компания Bit Brother Ltd является корпорацией, деятельность которой охватывает различные направления, в том числе управление бизнесом в Китае и предприятия по работе с блокчейнами и криптовалютами в США. В пределах юрисдикции США компания осуществляет стратегическое управление и интеграцию объектов для майнинга криптовалют. В настоящее время Компания с выделенным штатом специалистов эксплуатирует две майнинговые фермы в США и стремится к дальшейшему расширению своих операций с блокчейном и криптовалютами. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт www.bitbrother.com.

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит определенные утверждения, которые могут включать «прогнозные заявления». Все включенные в настоящий документ утверждения, кроме являющихся историческими фактами, являются «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления часто можно узнать по использованию прогнозной терминологии, например «считает», «ожидает» и аналогичным, и с ними связаны известные и неизвестные риски и неопределенности. Хотя Компания и считает, что ожидания, отраженные в этих прогнозных заявлениях, являются обоснованными, они включают допущения, риски и неопределенности, и эти ожидания могут оказаться ошибочными. Не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые актуальны только на момент выхода настоящего пресс-релиза. Фактические результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от ожидаемых, приведенных в этих прогнозных заявлениях, из-за различных факторов. Такими рисками и неопределенностями являются в том числе, не ограничиваясь этим, факторы риска, описанные BETS в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC). Указанные факторы риска, как и определенные в иных частях настоящего пресс-релиза, а также иные факторы, могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от показателей за прошлые периоды, и включают, не ограничиваясь этим, следующее:

политики местных правительств и требования регулирующих добычу криптовалют и иную нашу хозяйственную деятельность органов власти;

бизнес по добыче криптовалют компании BETS все еще развивается и формируется, и существует множество неопределенностей, касающихся будущего направления деятельности других бизнес-подразделений BETS и их интеграции;

эффективное управление вновь созданным бизнесом по добыче криптовалют может оказаться невозможным;

получение доступа к большой мощности электроэнергии по разумной цене может оказаться невозможным, что может значительно повысить операционные расходы BETS и отрицательно сказаться на спросе на деятельность BETS по добыче криптовалют;

любые значительные или длительные выходы из строя оборудования для добычи криптовалют, которым управляет BETS, или предлагаемых ею служб, в том числе не контролируемые компанией события, могут привести к значительным затратам и нарушениям деятельности и снижению эффективности действия этих объектов и снизить привлекательность этих объектов, повлиять на их деловую репутацию и существенно сказаться на результатах деятельности;

фактические или предполагаемые нарушения безопасности серверов для майнинга криптовалют могут привести к нарушению деятельности BETS и оказать существенное отрицательное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности организации;

колебания цены криптовалют;

прочие риски и неопределенности, указанные в предоставленных SEC отчетах и документах BETS, которые поданы или будут поданы компанией BETS организации SEC.

Следовательно, на перспективные утверждения не следует полагаться, как на отражающие наши взгляды в последующие дни, и не следует чрезмерно полагаться на эти перспективные утверждения при принятии решений об инвестировании в наши ценные бумаги. Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, чтобы они отражали события и обстоятельства, происходящие после их представления, как в результате получения новой информации или будущих событий, так и иначе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах.

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