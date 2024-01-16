BETS объявляет результаты майнинговой деятельности в 2023 календарном году

ЧАНША, Китай, 16 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (в дальнейшем «Компания», «мы» или «Bit Brother») (NASDAQ: BETS) объявила не проходившие аудит результаты деятельности своей майнинговой фермы за 2023 г., завершившийся 31 декабря 2023 г.

В настоящее время Компания управляет двумя майнинговыми фермами, расположенными в США. Площадка № 1 в г. Клайде, Техас, начала работу 17 января 2023 г. и достигла в прошедшем мае полной проектной мощности 6 МВт после установки серверов для майнинга мощностью 1,5 МВт. Площадка № 2 в г. Абилине, Техас, должна быть введена в эксплуатацию в середине января 2024 г.

Основные факты 2023 г.

На 31 декабря 2023 г. Площадка № 1 добыла приблизительно 136 биткойнов , получив доход в размере приблизительно 6,2 млн долларов США с учетом цены биткойна в прошедшем декабре.

, получив доход в размере приблизительно с учетом цены биткойна в прошедшем декабре. По состоянию на 31 декабря 2023 г. благодаря договору электроснабжения с розничным поставщиком электроэнергии (REP), расположенным в пределах юрисдикции Совета по надежности электроснабжения штата (ERCOT), предусматривающему ограничение цены на электроэнергию, Площадка № 1 сэкономила на электричестве и управлении энергией приблизительно 1 млн долларов США.

Стратегический план на 2024 г.

Предполагается, что Площадка № 2 будет введена в эксплуатацию в середине января 2024 г. и будет ежемесячно производить приблизительно 12 BTC на первоначальной партии из 3 300 серверов для майнинга S19. Таким образом площадки 1 и 2 должны достичь суммарной производительности 24 BTC в месяц, при условии нормального функционирования серверов.

Компания Bit Brother заключила соглашение о консалтинговых услугах с компанией Cruxforce, LLC, целью которого является поиск для Площадки № 3 майнинговой фермы с максимальной мощностью энергоснабжения 40 МВт.

«В 2024 г. мы еще больше увеличим масштаб нашей майнинговой деятельности и повысим рабочую мощность и производительность, — прокомментировал генеральный директор Джек Ву (Jack Wu). — Если предположить, что текущая тенденция изменения цены биткойна сохранится, то можно считать, что мы добьемся еще более впечатляющих результатов в мире криптовалют благодаря непрерывным инновациям и стратегическим инвестициям».

Компания стремится к максимально возможной прозрачности своей деятельности по добыче биткойнов. Приведенная ниже ссылка позволяет увидеть ход добычи нами биткойнов в режиме реального времени:

https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/37frzvqQeAzf6hWj4J9zrEzZf4WJoo3sRR

В эти результаты майнинга не включены какие-либо финансовые результаты Компании и не учитывается иная, не связанная с майнингом деятельность Компании, например управление бизнесом. Общепринятые в США принципы бухгалтерского учета майнинга криптовалют сложны, только еще формируются и достаточно неопределенны. Криптовалюты могут быть признаны деньгами или эквивалентом денег, а деятельность по их добыче может не отвечать требованиям для признания полученного в результате дохода. Криптовалюты не имеют присущей им ценности, не являются законным платежным средством, признанным каким-то государственным органом, и не всегда могут быть конвертированы в официальные валюты. Инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно только на результаты майнинга без учета других финансовых и нефинансовых показателей.

О компании Bit Brother Limited

Компания Bit Brother Ltd является корпорацией, деятельность которой охватывает различные направления, в том числе управление бизнесом в Китае и предприятия по работе с блокчейнами и криптовалютами в США. В пределах юрисдикции США компания осуществляет стратегическое управление и интеграцию объектов для майнинга криптовалют. Располагая командой соответствующих специалистов, в настоящее время компания управляет двумя майнинговыми фермами в США и стремится расширять свою деятельность в области блокчейна и криптовалют. Дополнительную информацию см.: www.bitbrother.com.

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит определенные утверждения, которые могут включать «прогнозные заявления». Все включенные в настоящий документ утверждения, кроме являющихся историческими фактами, являются «прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления часто можно узнать по использованию прогнозной терминологии, например «считает», «ожидает» и аналогичным, и с ними связаны известные и неизвестные риски и неопределенности. Хотя Компания и считает, что ожидания, отраженные в этих прогнозных заявлениях, являются обоснованными, они включают допущения, риски и неопределенности, и эти ожидания могут оказаться ошибочными. Не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые актуальны только на момент выхода настоящего пресс-релиза. Фактические результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от ожидаемых, приведенных в этих прогнозных заявлениях, из-за различных факторов. Такими рисками и неопределенностями являются в том числе, не ограничиваясь этим, факторы риска, описанные BETS в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC). Указанные факторы риска, как и определенные в иных частях настоящего пресс-релиза, а также иные факторы, могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от показателей за прошлые периоды, и включают, не ограничиваясь этим, следующее:

политики местных правительств и требования регулирующих добычу криптовалют и иную нашу хозяйственную деятельность органов власти;

бизнес по добыче криптовалют компании BETS все еще развивается и формируется, и существует множество неопределенностей, касающихся будущего направления деятельности других бизнес-подразделений BETS и их интеграции;

эффективное управление вновь созданным бизнесом по добыче криптовалют может оказаться невозможным;

получение доступа к большой мощности электроэнергии по разумной цене может оказаться невозможным, что может значительно повысить операционные расходы BETS и отрицательно сказаться на спросе на деятельность BETS по добыче криптовалют;

любые значительные или длительные выходы из строя оборудования для добычи криптовалют, которым управляет BETS, или предлагаемых ею служб, в том числе не контролируемые компанией события, могут привести к значительным затратам и нарушениям деятельности и снижению эффективности действия этих объектов и снизить привлекательность этих объектов, повлиять на их деловую репутацию и существенно сказаться на результатах деятельности;

фактические или предполагаемые нарушения безопасности серверов для майнинга криптовалют могут привести к нарушению деятельности BETS и оказать существенное отрицательное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности организации;

колебания цены криптовалют;

прочие риски и неопределенности, указанные в предоставленных SEC отчетах и документах BETS, которые поданы или будут поданы компанией BETS организации SEC.

Следовательно, на перспективные утверждения не следует полагаться, как на отражающие наши взгляды в последующие дни, и не следует чрезмерно полагаться на эти перспективные утверждения при принятии решений об инвестировании в наши ценные бумаги. Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, чтобы они отражали события и обстоятельства, происходящие после их представления, как в результате получения новой информации или будущих событий, так и иначе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах.

Контакты: [email protected], +86-0731-82290658