BEYONCÉ REALIZARÁ UNA DONACIÓN PERSONAL DE UN MILLÓN DE DÓLARES A ORGANIZACIONES DE COLOMBIA PARA COLABORAR EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA TRAS EL RECIENTE TERREMOTO

NUEVA YORK, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Beyoncé anuncia una donación personal de 1 millón de dólares estadounidenses a organizaciones que actualmente trabajan sobre el terreno en Colombia en labores de ayuda humanitaria tras la devastación causada por el reciente terremoto.

La donación se destinará a proporcionar de forma inmediata alimentos y artículos de primera necesidad a las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el departamento del Chocó, en Colombia, en la madrugada del 10 de agosto.

El terremoto provocó numerosas víctimas mortales y heridos graves. Muchas viviendas quedaron completamente destruidas, dejando a sus habitantes sin techo. El epicentro del terremoto se situó a unas tres millas al este de San José del Palmar, a unas 150 millas de Bogotá. El terremoto se sintió en ciudades de todo el país. Varias ciudades han sufrido daños en edificios, infraestructuras y carreteras, lo que ha afectado gravemente al suministro de alimentos.

Para obtener información sobre las iniciativas de ayuda humanitaria en curso en Colombia y conocer cómo puedes colaborar, visita las páginas web de Food For The Poor y World Central Kitchen.

http://Foodforthepoor.org

https://wck.org/

FUENTE Parkwood Entertainment