Bientôt aux États-Unis : l'Africa Business Investment Summit présentera à Washington un portefeuille de projets d'une valeur de quatre milliards de dollars, alors que les investisseurs recherchent des opportunités de croissance au-delà des marchés traditionnels

L'Africa Business Investment Summit (ABIS) 2026 se tiendra les 27 et 28 août 2026 au MGM National Harbor, dans la région métropolitaine de Washington DC, sous le haut patronage de Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II, roi du royaume d'Ashanti, en partenariat avec Millennium Excellence.

WASHINGTON , 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Le rendez-vous des investisseurs, dirigeants d'entreprise et responsables gouvernementaux africains présentera environ quatre milliards de dollars d'opportunités d'investissement aux capitaux institutionnels mondiaux, reflétant un intérêt croissant pour le continent, alors que les investisseurs se tournent vers des marchés autres que les marchés développés traditionnels à la recherche de rendements plus élevés, de diversification et de croissance à long terme.

Le sommet s'ouvrira par un discours solennel prononcé par le roi du royaume Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II. Il réunira des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et de crédit privé, des institutions multilatérales de développement, des organismes de financement mixte, des institutions de financement du développement, des représentants d'États, des décideurs politiques, des family offices et des chefs d'entreprise, afin d'explorer les opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures, de l'exploitation minière, des ressources naturelles, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de la technologie, de l'énergie et d'autres secteurs stratégiques.

Parmi les invités de marque figure la vice-présidente du Ghana, S.E. Naana Jane Opoku-Agyemang, des ministres, des gouverneurs et d'autres hauts représentants gouvernementaux de nombreux pays africains, ainsi que des chefs d'entreprise tels qu'Arian Simone, cofondatrice de Fearless Fund et Fred Swaniker, fondateur de Sand Technologies.

« Les fondamentaux ont changé », déclare Nana Agyeman Prempeh, président de la Millennium Excellence Foundation. « Les projets ayant vu leurs risques réduits grâce à des institutions plus solides, à des financements mixtes et à des réformes politiques, les opportunités d'investissement en Afrique offrent aujourd'hui des rendements ajustés au risque de plus en plus attractifs. Le marché commence tout juste à prendre conscience de cette évolution. »

Ce sommet reflète une transition plus large de l'allocation mondiale des capitaux, les investisseurs institutionnels cherchant à s'exposer aux secteurs africains en pleine expansion que sont les infrastructures, l'industrialisation, la transition énergétique, les technologies et l'industrie manufacturière. Plusieurs projets devraient bénéficier de mesures d'incitation à l'investissement mises en place par les pouvoirs publics afin d'améliorer leur rentabilité, parallèlement à des profils de rendement commercial destinés à attirer des capitaux institutionnels à long terme.

Outre les débats en séance plénière, le programme propose des espaces de négociation dédiés, des sessions d'investissement axées sur des secteurs spécifiques, des tables rondes avec des représentants des pouvoirs publics, ainsi que des réunions privées destinées à faciliter les échanges directs entre investisseurs, décideurs politiques, parrains de projets, promoteurs et chefs d'entreprise. L'Africa Business Investment Summit constitue le point d'orgue de la Millennium Excellence Week, une série d'événements visant à reconnaître le leadership tout en renforçant les liens commerciaux et d'investissement entre l'Afrique et la communauté internationale des investisseurs.

Le public peut s'inscrire pour participer au sommet et à la Millennium Excellence Week sur www.abis-africa.com. Les représentants des médias doivent s'inscrire pour obtenir leur accréditation afin d'assister au sommet et à la Millennium Excellence Week en cliquant ICI.