BingX, Copy Trading'i Spot Piyasaya Genişletiyor

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BingX

31 Aug, 2023, 10:00 ET

SINGAPUR, 31 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, kullanıcı katılımını artırma ve işlem stratejisi ekosistemini güçlendirme yönündeki en son adımını, yani spot piyasada Copy Trading'i duyurdu. Bu yeni özellik, BingX kullanıcılarına deneyimli trader'ların spot emirlerini kopyalama yetkisi vererek, spot alım satım yapmak için uygun ve verimli bir yol sağlıyor.

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BingX, Copy Trading'i Spot Piyasaya Genişletiyor
BingX, Copy Trading'i Spot Piyasaya Genişletiyor

Copy Trading, kripto para piyasasında yatırımcıların deneyimli ve başarılı yatırımcıların alım satım stratejilerini ve eylemlerini otomatik olarak kopyalayabildiği bir uygulamadır. Daha az deneyimli yatırımcıların kendi işlemlerini aktif olarak yönetmek zorunda kalmadan daha bilgili yatırımcıların uzmanlığından faydalanmalarına olanak tanıdığı için popülerlik kazanmıştır. Daha önce, BingX yalnızca vadeli işlemler için Copy Trading hizmetleri sunuyordu.

Spot Copy Trading, yatırımcıların gerçek zamanlı spot emirleri üzerinde çalışarak kullanıcıların BTC/USDTve ETH/USDT gibi popüler işlem çiftleri de dahil olmak üzere bu emirleri zahmetsizce takip etmelerini sağlar. Kullanıcılar trader profillerini görüntüleyebilir, kâr ve zararlarına, sıralamalarına ve alım satım portföylerine göre tercihlerine uygun bir trader seçebilir ve ardından potansiyel olarak kâr elde etmek için gerçekleştirilen alım satımları gözlemleyebilir. Bu kolaylaştırılmış işlem, her seviyeden yatırımcının hassas ve kolay bir şekilde spot alım satım yapabilmesi için erişilebilirlik sağlamaktadır.

Kripto Copy Trading alanında bir öncü olan BingX, yaklaşık 4 milyon takipçisiyle 8.000'den fazla profesyonel trader toplamış ve 130 milyon copy trading emri gerçekleştirmiştir. Tüm trader'lara açık olan BingX Elit Copy Trader'lar Programı, dünyanın dört bir yanındaki yetkin spot trader'ları BingX topluluğuna katılmaya davet ederek gelişen bir Copy Trading ekosistemi kuruyor.

BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington şunları söyledi: "Copy trading spektrumunu spot işlemlere genişletmemiz, inovasyon ve kullanıcı merkezli çözümlere olan bağlılığımızla uyumludur. Bu kez deneyimli trader'lar ve kullanıcılar arasındaki boşluğu daha da doldurarak iş birliğine dayalı bir alım satım ortamını teşvik ediyoruz. BingX, Spot Copy Trading'i sunarak, kullanıcılara başarıyı, büyümeyi ve topluluk odaklı alım satım uygulamalarını teşvik eden daha fazla teklif sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti."

BingX Hakkında 
2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/   
BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun: 
Telegram: https://t.me/BingXOfficial  
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2198805/BingX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpg

SOURCE BingX

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