BingX, Devconnect İstanbul'da Ethereum 2030'a Ev Sahipliği Yapıyor

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BingX

08 Nov, 2023, 10:19 ET

SİNGAPUR, 8 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, yatırım kolu olan Bing Ventures ile iş birliği yaparak 15 Kasım'da İstanbul'da Devconnect 2023 kapsamında düzenlenecek olan 'Ethereum 2030: Yarının Yeniliklerini Ortaya Çıkarmak' adlı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik, Türkiye ve MENA bölgesinde bir teknolojik yenilik çağı için girişimcilere ilham vermeyi amaçlıyor.

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BingX Hosts Ethereum 2030 at Devconnect Istanbul
BingX Hosts Ethereum 2030 at Devconnect Istanbul

Bir hafta süren bağımsız Ethereum etkinlikleri toplantısı olan Devconnect, Ethereum'un en seçkin geliştiricileri, araştırmacıları ve daha geniş bir topluluk için bir bağlantı noktası olarak hizmet vermekte ve Ethereum'un mevcut durumu ve geleceği hakkında derin ve anlayışlı diyaloglara girmektedir. Etkinlik, bilgi paylaşımına, iş birliğini teşvik etmeye ve Ethereum ekosistemini ilerletmeye öncelik vermektedir.

Devconnect'in Ethereum'un geleceğine odaklanmasının ruhuna uygun olarak, BingX'in Türkiye Ülke Lideri Atilla Tataroğlu açılış konuşmasını yapacak. Ardından Atilla Tataroğlu konuşmasında etkinliğin ana temasına değinecek. BingX Türkiye Marka Elçisi Arif Kalem, 'Girişimcilik ve Türkiye'nin Kripto Dünyası' başlıklı panelde blokzincir ve kripto para etrafındaki iletişim ve pazarlama konularını inceleyerek uzmanlığını paylaşacak.

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Ethereum, sürekli değişen dijital ortama uyum sağlamak için sürekli gelişen blok zinciri endüstrisinde itici bir güç olmuştur. Ethereum topluluğunun yarının zorluklarına ve fırsatlarına hazırlıklı olmasını sağlamak için bu etkinlik diyaloğu ve yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ethereum 2030 aynı zamanda Ethereum'un geleceğimiz için taşıdığı potansiyelin bir kutlamasıdır. BingX ve Bing Ventures, yeni nesil blok zinciri liderlerine ilham verme ve onları yetiştirme konusunda önemli bir rol oynamaktan gurur duyuyor."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2270640/image_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpg

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