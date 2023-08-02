BingX, Her Bir Blokzincir Ağı İçin Çoklu Para Yatırma Adresleri Özelliğini Başlattı

SİNGAPUR, 2 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, kullanıcılarının tek bir ağ için birkaç para yatırma adresi almalarını ve artık platformunda para yatırma işlemlerini yönetirken daha fazla esneklik ve rahatlık sağlayan Çoklu Para Yatırma Adresleri adlı yeni özelliğini duyurdu.

BingX, en son yükseltmeyle kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini de artırmayı hedefliyor. Yeni özellik, her BingX kullanıcısının BingX hesaplarında desteklenen her blokzinciri için 100'e kadar para yatırma adresi eklemesine olanak tanıyor. Ayrıca, yeni eklenen her bir para yatırma adresine kişiselleştirilmiş notlar ekleyerek işlemlerin ayırt edilmesini ve izlenmesini kolaylaştırabilirler. Para yatırma işlemi sırasında, kullanıcılar bir açılır menüden rahatça adres seçebilir veya adres defterlerinden seçim yaparak para yatırma deneyimini kolaylaştırabilirler.

Dahası, BingX token sorgularını açarak seçilen blokzincir ile ilişkili tüm adresleri görüntüler ve kullanıcıların varlıklarına kapsamlı bir görünürlük sunar. Erişilebilirliği daha da artırmak için kullanıcılar adres defterlerini zahmetsizce dışa aktarabilir ve yerel bir belge oluşturabilir. BingX şu anda Linea ve zkSync Era(V2) olmak üzere iki blokzincir projesini desteklemektedir. Uzun vadede, StarkNet ve LayerZero gibi ek blokzincir ağlarını da yakında desteklenecektir.

Çoklu Para Yatırma Adresleri ve Adres Defterinin kullanıma sunulması, BingX'in kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama ve kripto para birimleriyle etkileşimlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu özellik, BingX'in kripto işlemlerini daha kullanıcı dostu hale getirmeye yönelik devam eden çabalarında bir başka ileri adımdır.

BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "Bu güncelleme, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılama ve kripto para birimleriyle etkileşimlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor" dedi. "BingX, küresel kullanıcı tabanına sorunsuz ve güvenli bir ticaret ortamı sağlamak için tekliflerini sürekli olarak genişleterek kripto para birimi endüstrisindeki yeniliklerin ön saflarında yer almaya devam ediyor. BingX, Çoklu Para Yatırma Adresleri ve Adres Defteri özelliğini sunarak, kullanıcıları dijital varlıklarını etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları araçlarla güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Telegram: https://t.me/BingXOfficial

Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2168228/BingX_Turkish.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/4193758/BingX_New_Logo.jpg

SOURCE BingX