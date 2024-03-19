BingX, Latin Amerika İtibari Para-Kripto Ödemelerine Başladı

VILNIUS, Litvanya, 19 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Latin Amerika'da büyüme yolunda önemli bir adım atan BingX , Brezilya'ya açıldığını duyurdu. Hemen geçerli olmak üzere, Brezilya'daki kullanıcılar Brezilya Merkez Bankası tarafından sunulan gerçek zamanlı perakende ödeme sistemi PIX tarafından kolaylaştırılan transferler yoluyla Brezilya Reali (BRL) kullanarak kripto para birimlerine erişebilmekteler.

Global Leading Crypto Exchange BingX Makes Move Into Latin American Fiat-to-Crypto Payments (PRNewsFoto/BingX)

Bu stratejik hamle, BingX'in Latin Amerika'daki erişimini genişletmeye yönelik kararlı planının bir parçasıdır ve BingX'in bölgedeki kullanıcılar için erişilebilir finansal çeşitlilik sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir. BRL cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini mümkün kılarak BingX, kripto para edinme sürecini basitleştirirken tüm kullanıcıları için güvenli ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

Brezilyalı kullanıcıların yüksek standartlarını ve beklentilerini anlayan BingX, birinci sınıf hizmet kalitesi sunmaya kararlı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) süreçle ilgili şu sözleri söyledi: "BingX'in kullanıcı odaklı hizmetlerini Brezilya'ya getirmekten ve Latin Amerika'ya yayılma yolculuğumuzun ilk adımını atmaktan heyecan duyuyoruz. PIX aracılığıyla BRL ile sorunsuz işlem yapılmasını sağlayarak, kullanıcılara kripto para birimi çabalarında daha fazla erişilebilirlik ve güvenlik sağlıyoruz."

Bu önemli gelişmeyi kutlamak amacıyla BingX, ilk Brezilyalı kullanıcılarını ödüllendirmek için özel bir promosyon başlatıyor. İtibari para birimi olarak BRL kullanarak hesaplarına para yükleyen ve ilk itibari para-kripto işlemini gerçekleştiren ilk 500 müşteri, ilk siparişlerinin değeri üzerinden %10 USDT iadesi alacak. Ayrıca kampanya, itibari para biriminden en az 30 USDT dönüştüren ilk 500 kullanıcıyı ödüllendirecek ve onlara 100 $ değerinde bir hediye paketi sağlayacaktır.

PIX'in bir işlem yöntemi olarak dahil edilmesi, BingX'in finansal işlemleri için hızlı, güvenilir ve güvenli bir platform sağlayarak Brezilyalı kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünün altını çiziyor. Bu geliştirmenin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi, kripto para satın alma ve satma sürecini kolaylaştırması ve BingX'i Brezilya'daki kripto meraklıları için başvurulacak bir platform haline getirmesi bekleniyor.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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