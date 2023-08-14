DUBAI, 14 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, AED, DZD, EGP, JOD, KWD, QAR, SAR, MAD ve TRY dahil olmak üzere birçok MENA bölgesi ve Türk itibari para birimi için Eşler Arası (Peer-to-Peer/ P2P) işlem hizmeti sunmaya başladı. BingX bu özelliği açarak, yerel itibari para birimleriyle kripto para satın almak isteyen kullanıcılar için daha fazla erişilebilirlik ve kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

BingX, P2P İşlem Hizmetlerini Türkiye ve MENA Bölgesine Genişletiyor

BingX'in Türkiye ve MENA bölgesine genişlemesi, P2P işlemlerinin kripto para sektöründe önemli bir ilgi gördüğü bir döneme denk geliyor. Bu stratejik hamle, Türkiye ve MENA bölgesindeki trader'lara ve kullanıcılara sıfır işlem ücreti ile doğrudan kripto para birimi işlemleri yapma olanağı sağlıyor. 300'den fazla ödeme yöntemini destekleyen ve 40'tan fazla ülke ve bölgede mevcut olan başarılı P2P işlem hizmetlerini temel alan BingX, şimdi kullanıcı dostu ve uygun maliyetli işlem deneyimini Türkiye ve MENA pazarına genişletiyor.

P2P işlem hizmetlerinin genişlemesiyle birlikte BingX, Orta Doğu, MENA ve Türkiye'den aktif olarak piyasa katılımcıları aramakta ve canlı bir ticaret ekosistemini teşvik etmektedir. Sınırlı süreli bir teklifin parçası olarak, trader'lar artık sıfır teminat gereksinimi ile başvurabilir ve BingX ile ortaklıklarının ilk aşamasında özel avantajlara hak kazanabilirler. Türkiye ve MENA topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmak için, bölgelerdeki P2P işlem faaliyetlerine katılan kullanıcılar işlem hacimlerine göre ödüllendirilecektir.

"P2P işlem hizmetlerimizi tüm kullanıcılar için daha fazla erişilebilirlikle sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "Platformumuzun sunduklarını geliştirmeye devam ederken, kullanıcılarımıza profesyonel, güvenli ve uygun maliyetli işlem çözümleri sunmaya kararlıyız. Türkiye ve MENA pazarına açılarak ve sıfır ücretli P2P alım satımı sunarak, yerel kullanıcıların ve trader'ların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan dinamik bir alım satım ortamı yaratmayı hedefliyoruz."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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