BingX, Tether Euro (EUR₮) ve Tether Gold'u (XAU₮) Listeledi

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BingX

19 Jul, 2023, 11:58 ET

SİNGAPUR, 19 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, Tether Euro (EUR₮) ve Tether Gold (XAU₮) listelerini duyurdu. Bu entegrasyon, BingX kullanıcılarına stablecoin tekliflerine gelişmiş erişim sağlayarak kripto dünyasındaki seçeneklerini daha da genişletecek.

Yaygın olarak kullanılan stablecoin'in arkasındaki şirket olan Tether Operations Limited (Tether), platformda Tether Euro (EUR₮) ve Tether Gold'u (XAU₮) listelemek için BingX ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği konusunda şu açıklamada bulunan Tether CTO'su Paolo Ardoino, şu ifadeleri kullandı. "BingX'in dünyanın her yerindeki kullanıcılara Euro ve fiziksel altınla desteklenen dijital varlıklara erişim sunmayı seçmesinden çok memnunuz. Bu ortaklık, küresel olarak topluluklar için finansal özgürlüğün ve ekonomik katılımın kilidini açma vizyonumuzu vurguluyor."

Tether, kendisini küresel finansal manzarada devrim yaratmaya adamış, stablecoin teknolojisinde bir öncüdür. Erişilebilir, güvenli ve verimli finansal altyapı sağlama misyonuyla Tether, daha fazla finansal kapsayıcılık sağlar ve ekonomik büyümeyi destekler. Son teknoloji blokzincir ve eşler arası teknolojiden yararlanan Tether, Geleneksel Finansal Sistemler ile Merkeziyetsiz Finans (DeFi) potansiyeli arasındaki boşluğu dolduruyor.

BingX'e EUR₮ ve XAU₮ eklenmesiyle kullanıcılar, USD₮ yaratıcıları tarafından geliştirilen iki stablecoin'e erişim elde edebilecekler. BingX müşterileri, fiziksel altının sahipliğini temsil eden bir dijital varlık olan XAU₮ ile işlem yapma fırsatına sahip oluyor. Her bir XAU₮, London Good Delivery altın külçesinde 1 troy fine ons Altın'a eşdeğer. Ayrıca kullanıcılar, Euro para biriminin kesintisiz ve güvenli dijital temsilini sağlayan, Euro'ya 1'e 1 sabitlenmiş bir stablecoin olan EUR₮ ile etkileşim kurabilir.

"BingX olarak kendimizi kullanıcılarımıza çok çeşitli dijital varlıklar ve yenilikçi özellikler sunmaya adadık. Tether Euro (EUR₮) ve Tether Gold'un (XAU₮) BingX'te listelenmesi, borsanın tekliflerini genişletme ve kullanıcılara çok çeşitli kripto varlıkları sağlama taahhüdünü yeniden teyit ediyor." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "BingX kullanıcıları artık stablecoin seçeneklerine gelişmiş erişimin keyfini çıkarabilir ve kripto pazarında daha fazla esneklik ve rahatlıkla gezinebilirler. Tether ile ortak olmaktan ve bu stablecoin seçeneklerini küresel kullanıcı tabanımıza getirmekten heyecan duyuyoruz."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/
BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2157536/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/4171530/BingX_New_Logo.jpg

SOURCE BingX

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