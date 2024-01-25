BingX, TradingView 2023 En İyi Kripto Borsası Seçildi

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BingX

25 Jan, 2024, 09:16 ET

SİNGAPUR, 25 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, 2023 TradingView Broker Ödülleri'nde üç yıl üst üste En İyi Kripto Broker/ Borsa ödülüne layık görülerek 5 üzerinden 4,9 gibi etkileyici bir puan aldı. Bu ödül, TradingView'in kullanıcı katılımı, performans ölçümleri ve platform güvenilirliği gibi çeşitli yönlere ilişkin analiziyle desteklenen TradingView'in kullanıcı tabanının görüş ve incelemelerini yansıtmaktadır.

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BingX Wins TradingView Best Crypto Exchange 2023
BingX Wins TradingView Best Crypto Exchange 2023

Dünyada yaygın olarak kullanılan bir piyasa analiz aracı olan TradingView, sofistike finansal görselleştirme kaynakları ve ayrıntılı piyasa bilgileri sunar. Aylık 50 milyondan fazla trader ve yatırımcıdan oluşan küresel bir topluluğa hizmet vermekte ve piyasa fırsatlarının belirlenmesi için bir platform sağlamaktadır. TradingView Broker Ödülleri, önde gelen finansal hizmet sağlayıcılarının aracılık yeteneklerini küresel ölçekte göstermeleri için rekabetçi bir arenadır. BingX'in geçtiğimiz yıl gösterdiği olağanüstü performans, TradingView tarafından bu seçkin takdiri kazanmasını sağlamıştır.

BingX, 2023 yılı boyunca teknolojik yenilikler, yeniden markalaşma girişimleri ve stratejik ortaklıklar alanında önemli dönüm noktalarını kutlayarak küresel TradingView topluluğunda daha fazla tanınırlık elde etti. Dönüştürücü bir yeniden markalaşma girişiminin tamamlanması, BingX'in yenilikçi araçlarla zenginleştirilmiş güvenli bir platform sağlama taahhüdünün altını çizmektedir. Önemli ürün lansmanları arasında varlık yönetimi için BingX Wealth ve vadeli işlemlerde sıfır slipaj gibi çığır açan özellikler yer alıyor. Pastanın üzerindeki krema ise BingX'in Chelsea Futbol Kulübü ile yaptığı iş birliği oldu. Tüm bunlar, kullanıcı tabanının 5 milyondan 10 milyona çıkarak iki katına çıkması gibi kayda değer bir büyümeyle sonuçlandı.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) heyecanını şu sözlerle paylaştı: "BingX'in bu prestijli ödülü üçüncü kez kazanmasında etkili olan kullanıcılarımıza ve TradingView topluluğuna sadık destekleri için son derece müteşekkiriz. Bu onur, kullanıcılarımızın bize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Kullanıcılarımızı güçlendirmeye ve işlem hedeflerini aşmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. Bu ödül sadece geçmiş başarılarımızı takdir etmekle kalmıyor, aynı zamanda eşsiz bir ticaret deneyimi sunmayı amaçlayan gelecekteki yeniliklerimize de ilham veriyor. Kendimizi sektörde yeni bir çığır açmaya ve daha yüksek standartlar belirlemeye adadık."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmış spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. BingX, kullanıcılara ticaret yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir ve şeffaf bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Telegram: https://t.me/BingXOfficial

Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2326824/TradingView_1920x1080.jpg 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4513430/BingX_logo_Logo.jpg 

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