SINGAPUR, 12 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, spot alım satım kapasitesini daha da geliştirmeye yönelik olarak çevrimiçi kripto para yatırma ve çekme işlemlerini desteklemek için zkSync Era'nın entegrasyonunu gerçekleştirdiğini ve BRC-20 Zone'u başlattığını duyurdu.

BingX, zkSync Era ve BRC-20 Zone ile Spot Ürün Çeşidini Genişletiyor

zkSync Era, Ethereum'u son teknoloji ZK teknolojisi ile ölçeklendiren bir Layer-2 protokolüdür. zkSync, hızlı ve ucuz işlemleri etkinleştirmek için sıfır bilgi kanıtları (zk-proofs) kullanır. zkSync ile kullanıcılar, uzun onay süreleri beklemek veya yüksek transfer ücretleri (Gas Fee) ödemek zorunda kalmadan ana Ethereum ağına daha hızlı ve kolay bir şekilde para yatırabilir ve çekebilir. BingX'in zkSync Era ile entegrasyonu, spot alım satım deneyimini geliştirir. Kullanıcılar, ayrı bir özel anahtar kaydetmeden, güvenli ve neredeyse anında çevrimiçi kripto para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebilir.

BingX, CHEEMS USDT'nin artık kendi platformunda işlem görmeye hazır olduğunu duyurdu.

Bu entegrasyona ek olarak BingX, BRC-20 Zone'u başlatarak ve VMPX/USDT, MEME/USDT, PEPE/USDT, PIZA/USDT, NALS/USDT gibi popüler işlem çiftlerini spot ürünlerine dahil etti. Bu arada BingX, 8 Mayıs'ta işlem çifti ORDI/USDT olan Ordinals'ı ($ORDI) listeledi. BingX, Ordinals protokolünü ilk destekleyenlerden. Ordinals protokolü, türev alım satımı için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir platform oluşturmayı amaçlayan bir DeFi projesidir. Bu proje, türev ürünlerin güvenilir ve şeffaf ticaretini sağlamak için akıllı sözleşme teknolojisinden yararlanır. $ORDI'nin listelenmesiyle BingX kullanıcıları, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimleriyle işlem yapabilecek. Bu, kullanıcılara yatırım portföylerini çeşitlendirmek ve potansiyel olarak Ordinal protokolünün büyümesinden faydalanmak için daha fazla seçenek sağlayacak.

"ZkSync Era'nın entegrasyonu ve BRC20 token'larının desteklenmesi, spot işlem hizmetlerimizi geliştirmeye ve blokzinciri endüstrisinin büyümesini desteklemeye yönelik çabalarımızın bir parçasıdır." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "Kullanıcılarımıza daha geniş bir kripto ürün yelpazesi üzerinden spot işlem yapmaları için daha modern ve uygun maliyetli bir yol sunuyoruz. Ekosistemdeki en umut verici ve yenilikçi projelere erişim sağlama taahhüdümüzün bir parçasıdır."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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