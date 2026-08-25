Biogen a choisi Veeva Vault CRM

Une plateforme commerciale unifiée destinée à accélérer la livraison des médicaments aux patients

PLEASANTON, Californie, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Biogen a adopté la solution Veeva Vault CRM à l'échelle mondiale.

Veeva Vault CRM Selected by Biogen

« Nous sommes honorés de fournir Vault CRM comme base commerciale à Biogen, qui propose des médicaments qui transforment la vie des patients », a déclaré Tom Schwenger, président et directeur commercial de Veeva. « La commercialisation de traitements complexes nécessite une stratégie commerciale extrêmement flexible et nous sommes déterminés à fournir les moyens sophistiqués nécessaires pour contribuer à accélérer l'amélioration de la vie des patients partout dans le monde. »

« Biogen et Veeva partagent un engagement profond en faveur de l'expérience client et de l'innovation », a déclaré Guy Hadari, vice-président senior et directeur informatique mondial chez Biogen. « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat stratégique avec Veeva en adoptant Vault CRM. »

Vault CRM fait partie de la Vault CRM Suite, qui comprend la fonctionnalité de rapport de visite agentique permettant de générer des preuves commerciales. Ces applications constituent le socle technologique du commerce agentique, ce nouveau modèle commercial qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour permettre à davantage de patients d'accéder aux médicaments adaptés à leurs besoins.

À propos de Veeva Systems

Veeva propose une plateforme cloud dédiée au secteur des sciences de la vie, comprenant des applications, des agents, des données et des services de conseil. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des biotechs émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et les services de Veeva, ainsi que les résultats ou les avantages attendus de l'utilisation de nos produits et de nos services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes mentionnés dans notre rapport sur le formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 30 avril 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir une incidence sur nos activités figure aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, consultables à l'adresse sec.gov.