Biosidus расширяет мощности по производству биопрепаратов и укрепляет глобальные возможности поставок агалсидазы бета

БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина, 27 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Аргентинская биотехнологическая компания Biosidus, обладающая более чем сорокалетним опытом разработки и производства биоаналогичных лекарственных препаратов, объявила о том, что ее новый биореакторный завод в настоящее время функционирует, увеличивая мощности компании по производству биопрепаратов и укрепляя ее способность удовлетворять потенциальный международный спрос.

Biosidus works to improve people's quality of life.

Новый завод укрепляет промышленную платформу Biosidus в то время, когда системы здравоохранения уделяют все большее внимание надежности производства, непрерывности лечения и диверсифицированным источникам сложных биологических препаратов.

Разработанная и произведенная в Аргентине агалсидаза бета компании Biosidus, биоаналог, используемый в ферментозаместительной терапии для лечения болезни Фабри, представляет собой важную веху в биотехнологической платформе компании и ее растущем внимании к лечению редких заболеваний.

Обладая дополнительными производственными мощностями, Biosidus укрепляет свой международный потенциал поставок и готова взаимодействовать с партнерами и органами здравоохранения, находящимися в поиске устойчивых и надежных источников поставок агалсидазы бета.

«Непрерывность лечения особенно важна для пациентов, живущих с редкими и хроническими заболеваниями. Расширение нашего производственного потенциала усиливает стремление компании сделать биотехнологические возможности Biosidus доступными для систем здравоохранения, которым необходим устойчивый и надежный доступ к высококачественным биологическим препаратам», — сказал Марио Кох (Mario Koch), директор подразделения по редким заболеваниям.

После запуска агалсидазы бета в Аргентине в 2025 году Biosidus продвигает международное расширение своей программы и готова удовлетворить чрезвычайные потребности в поставках на рынках, где это позволяют действующие механизмы регулирования.

Новый биореакторный завод является частью более широкой стратегии Biosidus по объединению научных возможностей, местного производства, промышленных инвестиций и международной экспансии для расширения доступа к комплексным биотерапевтическим методам лечения.

О Biosidus

Biosidus — аргентинская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерциализации биоаналогичных лекарственных препаратов. Обладая более чем 40-летним опытом работы в области биотехнологий и присутствием на международных рынках, компания разрабатывает и производит сложные биологические препараты по нескольким терапевтическим направлениям.