.bit, Kullanıcıların Belirli Varlık İşlemlerinde Merkezi Olmayan Tanımlayıcıları Kullanma Risklerinden Kaçınmasına Yardımcı Olmak İçin .bit Alias'ı Açıkladı

SINGAPUR, 17 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- izinsiz merkezi olmayan tanımlayıcıların açık kaynaklı bir Web3 kimlik sağlayıcısı olan .bit ("Şirket"), ana akım kripto cüzdanları ve borsalar kullanarak varlık göndermeyle ilgili kullanıcılar için riskleri azaltan güçlü bir araç olan .bit Alias 'ı ortaya koyarak kripto varlık işlemleri için merkezi olmayan tanımlayıcıların kullanımıyla ilgili riskler hakkındaki son uyarıyı yineledi.

.bit, Web3'ün güvenliğini ve kullanım kolaylığını artırmayı amaçlamaktadır. Şirket, birden çok zincirle uyumlu ve imza doğrulaması için çeşitli asimetrik şifreleme algoritmalarını destekleyen merkezi olmayan bir tanımlayıcı sağlar. Kullanıcılar bunu bir veri kabı olarak kullanabilir ve ihtiyaçlarına göre farklı zincirlere veri yazabilir, bu da bağımsız kimliğe dayalı daha fazla olanak sağlar. .bit Alias özelliği, kolaylık sağlamak için karmaşık blockchain adreslerini daha basit ve daha okunabilir .bit hesaplarına dönüştürebilir. .bit'in birden çok zincirle uyumluluğu nedeniyle, kullanıcılar herhangi bir zincirdeki bir adres için .bit Alias ayarlayabilir. Bir adres için bir .bit Alias ayarlayarak, kullanıcılar para transferi yaparken çifte doğrulamayı tetikleyebilir, hacker saldırıları, dahili manipülasyon, program hataları, eski veriler ve süresi dolmuş DID gibi risklerden kaçınabilir, varlıkların yanlış adrese aktarılmasını önleyebilir ve aktarımın güvenliğini sağlayabilir.

.bit Alias nasıl daha güvenli aktarımlar sağlar

Varlık alıcısı göndericiye adresi ve karşılık gelen .bit Alias'ını sağlar. M-cüzdan veya takas daha sonra uygulama programlama arabirimi (API) hizmetine bir .bit Alias Lookup isteği başlatır. Sonuç bulunduğunda, kullanıcıdan alıcı adresin takma adını tamamlaması istenir. Kullanıcı takma adı girdiğinde, cüzdan veya borsa, doldurulan içeriği sorgunun sonucuyla karşılaştırır ve kullanıcı, yalnızca ikisi tam olarak eşleşirse aktarımı tamamlayabilir. Küçük miktarlardaki transferler için, cüzdan veya borsa yalnızca alıcı adresin takma adının doğru olduğunu onaylamanızı isteyebilir.

Bu yöntem, geleneksel dünya bankacılık sistemindeki itibari para transferlerine biraz benzer. Geleneksel bankacılık sisteminde yasal para biriminde para transfer ederken, karşı tarafın eşleşen banka hesap numarasını ve adını aynı anda girmek gerektiğinden ve bir uyumsuzluk varsa paralar sonunda iade edileceğinden transfer hataları çok az endişe kaynağıdır. Varlıkları gönderirken yardımcı doğrulama yöntemi olarak .bit kullanmak, tüm verileri zincirde tutarken aynı etkiyi sağlar. Uygulama, kullanıcı tarafından tamamlanan .bit Alias'ın sorgu sonucuyla tutarsız olduğunu tespit ettiğinde, kullanıcının varlık göndermeye devam etmesine izin vermez.

.bit, riskleri fark ettikten ve inceledikten sonra tüm taraflar için aşağıdaki önerilerde bulunur:

1. Cüzdanlar veya takaslar için:

DIDs kullanarak varlıkları doğrudan gönderme veya değiş tokuş etme işlevini devre dışı bırakın;

https://dotbit.notion.site/bit-Alias-Interaction-Design-Guidelines-b8e8718dd0554e17b5e31a196b8e7ed5 adresindeki kılavuza başvurarak daha güvenli varlık gönderimi veya alışverişi için .bit Alias gibi bir çözüm kullanın.

2. Varlık alıcıları için:

Kendi adresiniz için bir .bit Alias belirleyin;

Varlığı alırken gönderene hem blockchain adresini hem de karşılık gelen .bit Alias'ı sağlayın.

3. Varlık göndericileri için

DIDs kullanarak doğrudan varlık transferlerinden kaçının;

Kullanıcılarının varlıkları için güvenlik düzeyini yükseltmiş bir cüzdan/döviz kullanın.

DID'ler ve .bit takımları hakkında daha fazla bilgi için lütfen son gönderimizi okuyun, .bit Discord kanalına katılın, Twitter ve GitHub 'da .bit'i takip edin veya .bit web sitesini ziyaret edin: https://www.did.id/.

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SOURCE .bit