МАЭ (Сейшельские Острова), 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания 100x Group, являющаяся холдинговой структурой платформы BitMEX — крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютными деривативами, сегодня объявила о получении престижного сертификата информационной безопасности ISO/IEC 27001 от международной организации по стандартизации (ISO).

ISO — независимая международная организация, которая устанавливает и оценивает важнейшие стандарты для самых различных отраслей и видов деятельности. В стандарте ISO/IEC 27001 изложены требования к созданию высокоуровневой системы менеджмента информационной безопасности, включая гарантии в отношении данных, касающихся клиентов и партнеров, что является особенно важным аспектом для ведущих компаний в сфере финансовых услуг.

Глава компании 100x Алекс Хёптнер (Alex Höptner) заявил следующее: «Важность информационной безопасности для такой платформы, как BitMEX, трудно переоценить. Мы пользуемся доверием трейдеров благодаря своей репутации в области безопасности: мы ни разу не потеряли ни единого сатоши в результате несанкционированного вмешательства или хакерских атак. Однако, безопасность никогда не является статичным процессом, и чтобы продолжить устанавливать планку на максимально высоком уровне, мы запросили один из самых строгих сертификатов — ISO/IEC 27001 — и получили его».

Для сертификации по стандарту ISO/IEC 27001 требуется чрезвычайно тщательная проверка ИТ-систем и не только. Это внимательное изучение рисков организации, связанных с информационной безопасностью, в том числе потенциальных угроз, уязвимостей и последствий обоих этих факторов. Процесс сертификации также требует индивидуальной оценки всего комплекса средств контроля информационной безопасности и процедур снижения рисков, а также внедрения полноценного процесса управления для обеспечения дальнейшего развития и совершенствования стандартов информационной безопасности.

Руководитель службы безопасности компании 100x Group Брайан Ранкин (Brian Rankin) заявил следующее: «Защита данных является одним из краеугольных камней нашего бизнеса, и сертификация по ISO демонстрирует, насколько серьезно мы воспринимаем эту обязанность. Процесс сертификации, проходивший совместно с BSI — организацией, разработавшей эти строгие стандарты, занял почти год и сотни часов детальных проверок. Однако, вместе с удовлетворением от полученного результата мы признаем, что это лишь часть нашей постоянной обязанности по обеспечению максимально возможной безопасности наших клиентов».

Информация о компании 100x Group

Компания 100x Group анализирует, формирует и реализует возможности и инвестиции в рамках своей миссии, заключающейся в преобразовании современной цифровой финансовой системы в общедоступную и расширяющую возможности. Она была создана основателями компании HDR Global Trading Limited, организовавшей платформу для торговли криптовалютными деривативами BitMEX.

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