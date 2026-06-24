BIWATT élargit sa gamme de solutions de stockage d'énergie au sodium-ion avec les batteries R5 et I3 à base de NFPP, certifiées UL

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- BIWATT a dévoilé aujourd'hui, à l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, sa nouvelle batterie de stockage résidentielle PowerNest R5 et sa batterie de stockage commerciale et industrielle PowerLake I3, élargissant ainsi sa gamme de solutions de stockage d'énergie au sodium-ion destinées aux applications résidentielles et commerciales.

Contrairement aux approches classiques d'intégration des batteries, BIWATT a joué un rôle actif dans le développement au niveau des cellules, définissant les exigences en matière de performances, de sécurité et de fiabilité des applications de stockage d'énergie dès les premières étapes de la conception des produits. Cette approche a permis à l'entreprise de développer une plateforme dédiée aux batteries au sodium-ion, spécialement optimisée pour le stockage d'énergie.

Le lancement des modèles R5 et I3 s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par BIWATT pour faire progresser la commercialisation des systèmes de stockage d'énergie au sodium-ion. La société avait précédemment lancé ses batteries au sodium-ion PowerNest R2 montées en rack et PowerNest R3 empilables, qui sont désormais toutes deux commercialisées sur les marchés internationaux.

Conçue à partir de la même plateforme technologique, la nouvelle PowerNest R5 offre une évolutivité modulaire, une optimisation intelligente des batteries et une technologie d'équilibrage actif pour les applications de stockage d'énergie résidentielles. La PowerLake I3 étend la plateforme aux marchés commerciaux et industriels, proposant des options de déploiement flexibles et des fonctionnalités de maintenance intelligente pour les projets combinant énergie solaire et stockage, d'alimentation de secours et d'énergie décentralisée.

Pour soutenir son expansion future sur les marchés internationaux, BIWATT poursuit également la procédure de certification UL1973 et les essais UL9540A pour ses batteries au sodium-ion, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de normes de sécurité élevées.

« Le stockage d'énergie ne se résume pas au simple choix de la composition chimique des batteries », a souligné Owen, PDG de BIWATT, dans son allocution prononcée lors de l'événement de lancement. « Notre objectif a été de nous impliquer pleinement dans l'innovation au niveau des cellules et de développer des batteries au sodium-ion spécialement conçues pour les applications de stockage d'énergie. Le lancement des modèles R5 et I3 témoigne de cet engagement à long terme. »

Aujourd'hui, les produits au sodium-ion de BIWATT sont déployés dans plus de 20 pays, principalement en Europe, ce qui témoigne de l'adoption commerciale croissante du stockage d'énergie au sodium-ion.

À propos de BIWATT

Biwatt est un innovateur en matière d'énergie verte numérique et un pionnier de la technologie sodium-ion. Spécialisé dans le stockage d'énergie et l'intégration de systèmes, BIWATT propose un écosystème complet basé sur la technologie sodium-ion destiné aux applications résidentielles, de mobilité et commerciales, comprenant notamment des systèmes de batteries, des onduleurs optimisés pour la technologie sodium-ion, ainsi que des solutions développées en interne telles que des systèmes de gestion de batterie (BMS), une plateforme cloud et des applications mobiles intelligentes.

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