BIWATT erweitert sein Portfolio an Natrium-Ionen-Energiespeichern um die UL-zertifizierten Batterien R5 und I3 auf NFPP-Basis

MÜNCHEN, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- BIWATT hat heute auf der Intersolar Europe 2026 seine neue Speicherbatterie „PowerNest R5" für Privathaushalte sowie die Speicherbatterie „PowerLake I3" für Gewerbe und Industrie vorgestellt und damit sein Portfolio an Natrium-Ionen-Energiespeichern für private und gewerbliche Anwendungen erweitert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen zur Batterieintegration hat BIWATT eine aktive Rolle bei der Entwicklung auf Zellebene übernommen und bereits in den frühesten Phasen der Produktentwicklung die Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Energiespeicheranwendungen definiert. Dieser Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine spezielle Natrium-Ionen-Batterieplattform zu entwickeln, die speziell für die Energiespeicherung optimiert ist.

Die Markteinführung der R5- und I3-Modelle ist ein weiterer Schritt im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kommerzialisierung von Natrium-Ionen-Energiespeichern durch BIWATT. Das Unternehmen hatte zuvor seine rackmontierbaren PowerNest R2- und stapelbaren PowerNest R3-Natrium-Ionen-Batterien vorgestellt, die beide mittlerweile auf internationalen Märkten kommerziell ausgeliefert werden.

Das neue PowerNest R5 basiert auf derselben Technologieplattform und bietet modulare Skalierbarkeit, intelligente Batterieoptimierung sowie aktive Ausgleichstechnologie für Energiespeicheranwendungen im Privathaushalt. Das PowerLake I3 erweitert die Plattform auf den gewerblichen und industriellen Markt und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten sowie intelligente Wartungsfunktionen für Solar-plus-Speicher-Anlagen, Notstromversorgungen und dezentrale Energieprojekte.

Um die künftige internationale Marktexpansion zu unterstützen, treibt BIWATT zudem die UL1973-Zertifizierung und die UL9540A-Prüfung für seine Natrium-Ionen-Batterieprodukte voran und bekräftigt damit sein Bekenntnis zu hohen Sicherheitsstandards.

„Bei der Energiespeicherung geht es um mehr als nur die Wahl der Batteriechemie", betonte Owen, CEO von BIWATT, in seiner Rede anlässlich der Auftaktveranstaltung. „Unser Schwerpunkt lag darauf, uns intensiv an Innovationen auf Zellebene zu beteiligen und Natrium-Ionen-Batterien zu entwickeln, die speziell für Energiespeicheranwendungen konzipiert sind. Die Markteinführung von R5 und I3 spiegelt dieses langfristige Engagement wider."

Heute kommen Natrium-Ionen-Produkte von BIWATT in mehr als 20 Ländern zum Einsatz, vor allem in Europa, was die zunehmende kommerzielle Verbreitung von Natrium-Ionen-Energiespeichern verdeutlicht.

Informationen zu BIWATT

BIWATT ist ein Innovator im Bereich digitaler Ökostrom und ein Pionier der Natrium-Ionen-Technologie. Mit den Schwerpunkten Energiespeicherung und Systemintegration bietet BIWATT ein umfassendes Natrium-Ionen-Ökosystem für Anwendungen in den Bereichen Privathaushalte, Mobilität und Gewerbe, darunter Batteriesysteme, für Natrium-Ionen-Batterien optimierte Wechselrichter sowie eigens entwickelte BMS-, Cloud-Plattform- und intelligente App-Lösungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rita Ouyang

Telefon: +86-755-86961716

E-Mail: [email protected]