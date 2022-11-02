Blue Clarity启动众包挑战赛

弗吉尼亚州泰森斯角2022年11月2日 /美通社/ -- Blue Clarity, LLC很高兴地宣布与美国国立卫生研究院（NIH）国家转化科学促进中心（NCATS）合作发出一项在线挑战，寻找工具用来检测、纠正和最大限度地减少在临床决策中使用的人工智能算法中的预测和社会偏见。立即注册：https://expeditionhacks.com/bias-detection-healthcare/，了解如何参与。团队将能够为他们的方案找到专家的帮助和其他资源。

此次挑战赛的现金奖总额为70万美元，有多种赢取方式，还包括一个学生奖！ 这项挑战赛面向所有总部位于美国的公司，以及18岁以上的美国公民和永久居民，不包括联邦雇员。本次挑战赛的获胜者将受邀参加"Winners Circle Demo Day"（获奖者圈演示日），向项目利益相关方实时虚拟演示他们的解决方案。

人工智能和机器学习（AI/ML）彻底改变了利用数据改善决策的速度。但是，必须对AI算法本身进行检查，确保它们不会在医疗保健决策中引入或延续偏见。医疗专业人员需要知道他们在使用的工具是值得信赖的、安全的、有益的。他们还必须知道这些工具如何以及何时应被使用、监测和更新，以持续防止新的偏见源头。Blue Clarity已经与SolasAI组建团队为这一挑战提供支持。SolasAI是一家创新的算法公平与可解释AI软件和咨询的公司，拥有与商业组织合作检测和减轻偏见的悠久历史。

Blue Clarity是"#explotionacks"黑客马拉松系列的所有者和运营商，将具有社会意识的开发人员聚集在一起构建对社会有影响力的解决方案。Blue Clarity总裁Christine Jung表示："AI/ML对医疗领域的好处是不可否认的，但若对其不加看管，它就会对临床决策有巨大危害。我们非常荣幸能够支持NIH继续以公平方式在医疗领域构建AI/ML的目标。"

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Blue Clarity是总部位于弗吉尼亚州泰森斯角的一家行业领导者，致力于将关键思维和创新与商业战略和IT相结合，引领当今的技术格局并应对未来的挑战。

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