BMO Real Financial Progress Index: el 81 % de los padres latinos en EE. UU. afirman que el costo de criar a sus hijos está "fuera de control"

El BMO Real Financial Progress Index revela que el 80 % de los latinos en EE. UU. se preguntan cómo las personas de su entorno pueden permitirse tener una familia.

BMO Real Financial Progress Index El 59 % de los padres latinos se identifican como la "generación sándwich", y el 51 % considera que el apoyo económico a la familia extendida es un gasto mensual no negociable.

El 77 % de los padres latinos con tres o más hijos están adoptando activamente herramientas de inteligencia artificial (IA) para gestionar las complejas finanzas de sus hogares multigeneracionales.

Al 80 % de los padres latinos en EE. UU. les preocupa poder ofrecerles a sus hijos las oportunidades económicas que desean para ellos.

CHICAGO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nuevos datos del BMO Real Financial Progress Index revelan que, ante el aumento de los costos, el 80 % de los latinos en EE. UU. se preguntan cómo las personas de su entorno pueden costear formar una familia. A pesar de que el 81 % de los padres latinos con hijos menores de 18 años en casa coinciden en que el costo de criar a los hijos se ha "salido de control", menos de la mitad (45 %) considera que tener hijos ha impactado negativamente su seguridad financiera.

"Los padres latinos tienen un compromiso profundamente arraigado de brindarles lo mejor a sus hijos y a su familia extendida, pero lidiar con los gastos cotidianos, las responsabilidades de cuidado y las metas a largo plazo puede resultar abrumador", señaló Lizzy Diaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO. "Al tomar medidas concretas, como utilizar herramientas financieras para llevar un control de los gastos o establecer metas de ahorro claras y multigeneracionales, los padres pueden seguir apoyando a sus familias sin sacrificar su propio progreso financiero".

Anualmente, los padres latinos en EE. UU. con hijos en casa estiman que gastan:

$5,133 en alimentos y artículos para el hogar

$3,196 en viajes y vacaciones familiares

$2,301 en atención médica

$2,400 en cuidado infantil

$1,259 en ropa y calzado

$989 en actividades extracurriculares (deportes, clases de música)

$865 en entretenimiento (juguetes, videojuegos, servicios de streaming)

$858 en artículos para bebés

$810 en campamentos de verano o programas extracurriculares

Ante estas cifras preocupantes, el 87 % de las personas latinas que son madres o padres afirma que los costos cotidianos del cuidado infantil afectan negativamente su capacidad para ahorrar para el futuro de sus hijos a largo plazo. Sin embargo, a pesar de las dificultades económicas, aún logran destinar un promedio de $1,681 al año para ahorrar para la universidad.

Los datos muestran que al 80 % de los padres latinos de EE. UU. les preocupa poder brindarles a sus hijos la vida que desean para ellos financieramente, 7 puntos porcentuales por encima del 73 % registrado entre la población general de padres en EE. UU. Y su preocupación por el futuro es muy amplia: el 80 % se preocupa por la salud y la seguridad de sus hijos, el 81 % por su bienestar emocional y el 81 % por su educación, su futuro financiero y sus perspectivas profesionales.

La complejidad de mantener a la familia: una "triple presión"

En las familias latinas, donde el familismo es un valor arraigado, la presión económica de la crianza de los hijos rara vez se da de manera aislada. Del total de padres latinos en EE. UU., el 59 % se considera parte de la "generación sándwich": personas responsables de cuidar tanto a los hijos como a los familiares mayores, lo que representa 14 puntos porcentuales más que la población general de padres en EE. UU. (45 %).

La presión generacional. Más de dos tercios (69 %) de los padres latinos que forman parte de la "generación sándwich" afirman sentirse constantemente divididos entre las necesidades económicas de sus hijos y las de sus familiares mayores. Es probable que esta presión acumulada sea la razón por la que el 65 % reconoce haber sacrificado sus propios ingresos y oportunidades de crecimiento profesional para apoyar a su familia.

Más de dos tercios (69 %) de los padres latinos que forman parte de la "generación sándwich" afirman sentirse constantemente divididos entre las necesidades económicas de sus hijos y las de sus familiares mayores. Es probable que esta presión acumulada sea la razón por la que el 65 % reconoce haber sacrificado sus propios ingresos y oportunidades de crecimiento profesional para apoyar a su familia. La vivienda como salvavidas financiero. Para hacer frente a esta presión, muchas personas recurren a estrategias de vivienda arraigadas en su cultura. Más de tres cuartas partes (76 %) de los padres latinos de la "generación sándwich" afirman que vivir en un hogar multigeneracional ayuda a reducir la presión financiera asociada con la crianza de los hijos. Esto pone de relieve que los modelos de vivienda compartida son una vía fundamental hacia una mayor estabilidad económica para los latinos en EE. UU., como lo revela el más reciente BMO Real Financial Progress Index sobre propiedad de la vivienda .

Para hacer frente a esta presión, muchas personas recurren a estrategias de vivienda arraigadas en su cultura. Más de tres cuartas partes (76 %) de los padres latinos de la "generación sándwich" afirman que vivir en un hogar multigeneracional ayuda a reducir la presión financiera asociada con la crianza de los hijos. Esto pone de relieve que los modelos de vivienda compartida son una vía fundamental hacia una mayor estabilidad económica para los latinos en EE. UU., como lo revela el más reciente La ayuda familiar no es discrecional. Pero el apoyo va mucho más allá de compartir un mismo techo. La mitad de los latinos de la "generación sándwich" (51 %) afirma que considera el apoyo económico a la familia extendida un gasto mensual no negociable, similar al alquiler o a una factura de servicios públicos, y que representa un gasto esencial del hogar, más que un gasto discrecional.

Las realidades de salir adelante: la carga del cuidado para las mujeres latinas

Mientras hacen frente a las responsabilidades de la crianza, tanto los hombres como las mujeres latinas hacen sacrificios para sostener económicamente a sus familias. Sin embargo, los datos revelan una diferencia: las mujeres latinas asumen una parte desproporcionada de la carga financiera y emocional.

Sacrificio profesional compartido. Cuando se trata de mantener a la familia, el sacrificio económico es una realidad compartida. En comparación con el 54 % de la población latina en general, el 61 % de los padres latinos afirma haber sacrificado su carrera profesional o sus posibilidades de aumentar sus ingresos para mantener a su familia. Este sacrificio es prácticamente igual entre hombres y mujeres (61 % de los papás latinos y 61 % de las madres latinas, y ocurre en porcentajes más altos que en la población general (55 % de los papás y 53 % de las madres), lo que, en última instancia, limita su ascenso profesional.

Cuando se trata de mantener a la familia, el sacrificio económico es una realidad compartida. En comparación con el 54 % de la población latina en general, el 61 % de los padres latinos afirma haber sacrificado su carrera profesional o sus posibilidades de aumentar sus ingresos para mantener a su familia. Este sacrificio es prácticamente igual entre hombres y mujeres (61 % de los papás latinos y 61 % de las madres latinas, y ocurre en porcentajes más altos que en la población general (55 % de los papás y 53 % de las madres), lo que, en última instancia, limita su ascenso profesional. La brecha salarial. Aunque los sacrificios profesionales son iguales, las tendencias de ingresos después de tener hijos difieren. Entre los hombres latinos en EE. UU., el 61 % afirma que ganó más después de tener un hijo, por debajo del 67 % de los hombres de la población general. En cambio, el 53 % de las mujeres latinas supera a las mujeres de la población general (50 %) en cuanto a haber aumentado sus ingresos después de tener un hijo, lo que sugiere que las mujeres latinas están asumiendo más responsabilidades profesionales para contribuir a los ingresos familiares.

Aunque los sacrificios profesionales son iguales, las tendencias de ingresos después de tener hijos difieren. Entre los hombres latinos en EE. UU., el 61 % afirma que ganó más después de tener un hijo, por debajo del 67 % de los hombres de la población general. En cambio, el 53 % de las mujeres latinas supera a las mujeres de la población general (50 %) en cuanto a haber aumentado sus ingresos después de tener un hijo, lo que sugiere que las mujeres latinas están asumiendo más responsabilidades profesionales para contribuir a los ingresos familiares. La carga del cuidado. Si bien los sacrificios económicos son compartidos, el impacto emocional recae principalmente en las mujeres. Más de dos tercios (68 %) de las madres latinas se sienten regularmente abrumadas por las responsabilidades financieras, 13 puntos porcentuales por encima de las madres de la población general (55 %) y superan tanto a los padres latinos (60 %) como a los padres de la población general (50 %). Esta preocupación suele estar vinculada a costos específicos, ya que el 73 % de las mujeres latinas afirma que los gastos relacionados con la familia les generan ansiedad financiera, comparado con el 68 % de los hombres latinos. Además, entre las personas latinas que cuidan de hijos menores de 18 años o de hermanos menores, el 41 % de las latinas asume tanto el cuidado económico como el emocional de estos menores, por encima del 31 % de los hombres latinos y del 30 % tanto de las mujeres como de los hombres de la población general.

La presión acumulada de estas responsabilidades y el deseo de brindar sustento económico están cambiando la planificación familiar. Ante estos enormes obstáculos, el 46 % de las mujeres latinas sin hijos menores de 18 años en el hogar han decidido no tener hijos, frente al 42 % de los hombres latinos.

El costo de la distancia

Para muchas personas latinas, tener a la familia cerca constituye una red de apoyo financiero fundamental. Más de tres cuartas partes (78 %) de los latinos en EE. UU. con hijos pequeños afirman que dependen del apoyo económico de la familia extendida para poder brindarles oportunidades a sus hijos.

El valor de "la familia extendida". Los latinos en EE. UU. que cuentan con ayuda local ahorran miles de dólares al año, ya que reducen los costos del cuidado infantil a más de la mitad ($1,488 frente a $4,425) y también ahorran en el cuidado de personas mayores ($972 frente a $2,184).

Los latinos en EE. UU. que cuentan con ayuda local ahorran miles de dólares al año, ya que reducen los costos del cuidado infantil a más de la mitad ($1,488 frente a $4,425) y también ahorran en el cuidado de personas mayores ($972 frente a $2,184). El "costo de la cercanía". Sin embargo, debido a su fuerte dependencia de esta red de apoyo, la pérdida de la cercanía familiar afecta de manera desproporcionada a las familias latinas. Los padres latinos gastan, en promedio, $352 más al año en cuidado infantil y de adultos mayores que las personas de la población general en la misma situación, lo que representa un claro "costo de la cercanía".

Sin embargo, debido a su fuerte dependencia de esta red de apoyo, la pérdida de la cercanía familiar afecta de manera desproporcionada a las familias latinas. Los padres latinos gastan, en promedio, $352 más al año en cuidado infantil y de adultos mayores que las personas de la población general en la misma situación, lo que representa un claro "costo de la cercanía". La generación puente: las dobles responsabilidades de la Generación Z en casa

Cuando el apoyo externo es limitado, la presión suele trasladarse directamente al hogar y recaer sobre los hombros de la generación Z.

Hermanos que asumen un rol parental. El 43 % de los latinos de la generación Z afirma que ayudar a criar o brindar apoyo económico a sus hermanos menores ha retrasado activamente sus propias metas de vida (como independizarse o casarse). Más de la mitad (52 %) de estos cuidadores latinos de la generación Z reportan que sus hermanos viven en su hogar, lo que los convierte, en la práctica, en cuidadores principales de sus hermanos (en comparación con solo el 40 % de la población general de la generación Z). Además, el 74 % de los latinos de la generación Z reconocen que los gastos relacionados con la familia les generan ansiedad financiera directa.

El 43 % de los latinos de la generación Z afirma que ayudar a criar o brindar apoyo económico a sus hermanos menores ha retrasado activamente sus propias metas de vida (como independizarse o casarse). Más de la mitad (52 %) de estos cuidadores latinos de la generación Z reportan que sus hermanos viven en su hogar, lo que los convierte, en la práctica, en cuidadores principales de sus hermanos (en comparación con solo el 40 % de la población general de la generación Z). Además, el 74 % de los latinos de la generación Z reconocen que los gastos relacionados con la familia les generan ansiedad financiera directa. Guías financieras de sus padres. Las contribuciones de los latinos de la generación Z al cuidado de sus familiares no se limitan a sus hermanos menores, ya que el 52 % afirma que es responsable de ayudar a sus padres a desenvolverse en el sistema financiero de EE. UU. (por ejemplo, traducir documentos, abrir cuentas, pagar facturas, etc.). A pesar de su corta edad, más de la mitad (56 %) afirma haber sacrificado su carrera profesional y sus posibilidades de aumentar sus ingresos para apoyar a su familia.

La IA como "niñera financiera"

En los hogares con varios hijos, la necesidad está impulsando una rápida adopción de la tecnología. Cuanto más numerosa es la familia latina, mayor es su dependencia de la inteligencia artificial para desenvolverse en su complejo ecosistema financiero.

El 77 % de los padres latinos en EE. UU. con tres o más hijos utilizan herramientas de IA para ayudar a administrar sus finanzas, en comparación con el 69 % de quienes tienen dos hijos y el 60 % de quienes tienen solo uno.

Esta adopción tecnológica también influye en cómo los latinos perciben su futuro financiero, dado a que el 53 % de los padres latinos en EE. UU. afirman que la IA ayudará a la próxima generación a alcanzar el éxito financiero en un futuro.

Ayudamos a las familias latinas a lograr un progreso financiero real

BMO está comprometido a ayudar a la comunidad latina a enfrentar los complejos costos que implican criar a una familia y apoyar a la familia extendida. Sin importar el tamaño o la composición de su hogar, BMO ofrece los siguientes recursos y herramientas bilingües para ayudar a los padres latinos en EE. UU. a superar las barreras financieras y lograr un progreso financiero real:

Trace el camino a seguir. ¿Está considerando mudarse para estar más cerca de la familia, tener otro hijo o pagar la matrícula de una universidad pública o privada? Utilice la nueva aplicación DollarGPS (en inglés) para analizar diferentes opciones financieras y proyectar sus efectos a largo plazo, y así visualizar cómo las distintas decisiones cruciales de la vida pueden influir en el futuro financiero de su familia.

¿Está considerando mudarse para estar más cerca de la familia, tener otro hijo o pagar la matrícula de una universidad pública o privada? Utilice la nueva aplicación DollarGPS (en inglés) para analizar diferentes opciones financieras y proyectar sus efectos a largo plazo, y así visualizar cómo las distintas decisiones cruciales de la vida pueden influir en el futuro financiero de su familia. Integre a la familia como unidad financiera. Dado que las familias latinas suelen compartir la responsabilidad financiera entre generaciones, considere reunirse con un asesor financiero de BMO. Hable, en inglés o español, sobre la situación particular de su familia para crear un plan integral que funcione tanto para los padres como para los hijos y la familia extendida.

Dado que las familias latinas suelen compartir la responsabilidad financiera entre generaciones, considere reunirse con un asesor financiero de BMO. Hable, en inglés o español, sobre la situación particular de su familia para crear un plan integral que funcione tanto para los padres como para los hijos y la familia extendida. Educación financiera bilingüe. Sin importar en qué etapa de la vida se encuentre, reforzar sus conocimientos sobre conceptos financieros fundamentales es una excelente manera de avanzar. Utilice el portal BMO SmartProgress™ para acceder a herramientas de elaboración de presupuestos, ahorro y planificación, disponibles en inglés y español, o visite el portal (en inglés) Real Financial Progress Hub de BMO para consultar recursos diseñados para toda la familia.

Para obtener más información sobre cómo BMO ayuda a los padres latinos en Estados Unidos a lograr un progreso financiero real, visite https://www.bmo.com/goals (información en inglés).

Acerca del BMO Real Financial Progress Index

Lanzado en febrero de 2021, el BMO Real Financial Progress Index es un indicador que mide la percepción de los consumidores sobre sus finanzas personales y su progreso financiero. El índice tiene como objetivo generar un diálogo que ayude a los consumidores a alcanzar sus metas financieras y humanizar un tema que causa ansiedad a muchos: el dinero.

La investigación detallada en este documento fue realizada por Ipsos en los Estados Unidos entre el 8 de junio de 2026 y el 13 de julio de 2026. Se recopiló una muestra de n=2,500 adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos a través del panel de Ipsos. Se utilizaron cuotas y la ponderación para garantizar que la composición de la muestra reflejara la de la población estadounidense según los parámetros del censo. Esta encuesta tiene un intervalo de credibilidad de +/- 2.4 por ciento, o 19 veces de cada 20, de lo que habrían sido los resultados si se hubiera encuestado a todos los adultos estadounidenses mayores de 18 años. Las cifras de gasto promedio excluyen los valores atípicos para evitar que los extremos afecten los promedios.

Acerca de BMO Financial Group

BMO Financial Group es el octavo banco de Norteamérica en activos, con un total de $1.5 billones de dólares reportados al 30 de abril de 2026. Al servicio de sus clientes desde hace más de 200 años, BMO provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y productos y servicios de inversión en Canadá, Estados Unidos y globalmente en otros mercados. BMO está innovando para generar valor comercial mediante el uso e integración de recursos humanos, tecnología digital e inteligencia artificial con el fin de personalizar las experiencias de los clientes, potenciar las capacidades de sus equipos y automatizar sus operaciones de manera responsable. Impulsado por el propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y comunidades más sólidas.

FUENTE BMO US