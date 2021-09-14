播客制作人兼时尚企业家获评年度最佳短期员工

美国短工协会总裁兼首席执行官Richard Wahlquist表示：“人员配置和招聘公司为全美国的员工提供了成功的机会。我们的“美国年度最佳和全明星短期员工”都是令人难以置信的个人，他们与人员配置公司的合作改善了他们的生活。”

由PMC Insurance旗下的StaffPro3赞助，美国年度最佳和全明星短期员工奖项授予在短工工作方面有杰出表现的现任或前任临时或合同员工，以及授予能最好地体现一个或多个行业沟通和灵活性的关键信息的人员。

Kienitz将于9月28日至30日在丹佛盖洛德落基山度假和会议中心举行的ASA年度大会暨博览会Staffing World®的颁奖仪式上获得表彰。

美国年度最佳短期员工

办公室文员和行政领域

Souphak Kienitz

Kienitz曾想找一份较为灵活的工作，要求既能赚钱又能发展她即将推出的服装品牌Jay Victoria。她获得推荐来到Advent Talent Group，并能够与招聘人员开诚布公地分享她的个人和职业目标，包括她对灵活性的要求。与她以前的求职经历相比，这是一个可喜的变化。不久后，Advent为Kienitz提供了一个在明尼阿波利斯基金会兼职做临时前台接待员的机会，该基金会是一个促进公民参与和社区投资的组织。她的辛勤工作和奉献引起了基金会领导层的注意，Kienitz很快就获得全职工作机会，担任基金会播客《与钱达对话》（Conversations With Chanda）的制作人。”她的服装品牌将很快推出。

工程、信息技术和科学领域全明星

Katie Brewer

Brewer利用人员派遣为自己的未来创造了机会。在前雇主裁员后，Brewer希望找到一种方法，不用上四年大学就能发展进入技术领域所需的技能。2020年夏天，她接受Year Up Professional Resources (dba YUPRO) [email protected] IT Residency项目面试并获选，这使她能够在为这家社交媒体公司工作的同时继续学习重要的技术培训。此项居住承包商计划为她成长为专业人士提供了支持和新机会。很快，Brewer不仅学习到新技能，而且还领导项目和培训新的实习生。由于她的辛勤工作和奉献精神，Brewer获得了Facebook全职员工聘任所需的经验和技能。

医疗保健领域全明星

Margaret Khan

Khan利用短工的灵活性来支持家乡的一家医疗诊所。2007年，Khan来到美国为一名残疾家庭成员提供支持。在获得护理助理和学士学位后，她进入Health Carousel并担任旅行护士。这个角色使她在工作上具有灵活性，同时可以照顾爱人和返回乌干达为当地的医疗诊所提供支持。今天，Khan还与Health Carousel的国际团队合作，帮助来自乌干达的其他护士在美国进行执业考试。

工业领域全星级

Li Yan Zhang

为AtWork Group工作帮助Zhang重回员工队伍。移民美国后，Zhang开始在当地Knoxville餐馆每天12小时轮班工作。非常遗憾，在购房后不久，她就因疫情限制失业了。随后，Zhang向AtWork Group的当地分公司寻求新的就业机会，并在Lifetime Products获得塑料制造工的岗位。她的智慧和辛勤工作迅速赢得赞扬，并很快获得一个全职职位，这为她提供了更多与朋友和家人一起相处的自由时间。

专业与管理领域全明星

Eronger Kornegay III

Kornegay在Cella Inc.工作，从而得以实现一个家庭承诺。在担任护理员期间，Kornegay的母亲承诺他将返校学习。在从事三项工作并获得尽可能多的营销经验的同时，他来到Cella Inc.。Cella发现他在计算机软件公司Nutanix担任营销经理，并是一名合同工。他令人难以置信的积极性和决心让他获得Nutanix的正式工作，而他在获得学士学位的同时也完成了这样的转变。

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