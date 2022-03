Boels Rental Österreich und International Security GmbH: Kooperation im Bereich der mobilen Kamerabewachung „Video Guard"

WIENER NEUDORF, Österreich, 10. März 2022 /PRNewswire/ -- Boels Rental hat eine Vereinbarung mit der International Security GmbH, ein Mitgliedsunternehmen von AddSecure Smart Surveillance, geschlossen. Bei AddSecure handelt es sich um einen der führenden europäischen Anbieter von Premium-IoT-Lösungen mit dem Fokus auf sichere kritische Kommunikation und Daten – unter anderem bietet das Unternehmen mit „Video Guard" eine Lösung zur mobilen Kamerabewachung an. Zukünftig geschieht dies auf dem österreichischen Markt nun auch durch Boels Rental.

Mit der Zusammenarbeit erweitert Boels das eigene Portfolio und richtet sich verstärkt auf Kundenbedürfnisse aus. Denn temporäre Kameraüberwachung ist von großer Bedeutung und unter anderem bei Bauprojekten unverzichtbar geworden. Video Guard setzt auf neuste Technologien die skalierbar sind, je nach Projektanforderung.

Sönke van Hoorn, Country Manager AT bei der International Security GmbH, sagt hierzu: „Nach dem wir im Jahr 2021 erfolgreich die Kooperation mit Boels Rental Deutschland und Video Guard gestartet haben, folgt nun auch Österreich. Mit der Kooperation erweitern wir unsere Marktaktivitäten und können gemeinsam Synergie nutzen. Denn Boels Rental ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Gerätevermietung in Europa, der für sein hochwertiges und umfassendes Produktangebot und seinen guten Service bekannt ist – mit einem entsprechend großem Kundenstamm. Letzterer profitiert ab sofort mit Video Guard von einer Lösung, die das Boels-Portfolio optimal ergänzt."

„Für den Kunden wird es immer wichtiger, umfassend betreut zu werden, was konkret bedeutet, dass er immer mehr aus einer Hand bedient werden möchte. Die Kooperation im Bereich der Bewachung mit Video Guard bietet uns die Möglichkeit, den Kunden von Anfang an umfassend bei seinem Projekt zu betreuen. Wir bieten die temporäre Kamerabewachung über unser Filialnetzwerk an, somit sind wir nah am Kunden und können seinen Bedarf lokal erkennen und bedienen - und das schafft Vertrauen", sagt Roland Meurs, Country Manager bei Boels Rental Österreich. „Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft nicht nur sicherstellt, dass die intelligente Kamerabewachung auch für unsere Kunden in Österreich unkompliziert zugänglich ist, sondern dass wir ihnen auf der Grundlage unseres gemeinsamen Fachwissens eine optimale Beratung anbieten können und somit zur Sicherheit der Baustelle des Kunden beitragen können. Eine absolute Win-Win-Situation."

Lesen Sie mehr über Boels Rental unter www.boels.at und Video Guard unter www.videoguard24.at.

Über Boels Rental

Boels Rental ist eines der größten Vermietungsunternehmen Europas, sowohl in Bezug auf die Maschinenvermietung als auch auf die Vermietung von Spezialmaschinen. Wir verfügen über das größte und umfangreichste Angebot an modernen und qualitativ erstklassigen Maschinen und Werkzeugen. Diese sind über ein umfangreiches Filialnetz überall erhältlich oder werden vor Ort angeliefert. Jedes Projekt ist einzigartig und erfordert einen anderen Ansatz. Wir denken mit Ihnen mit, um die beste Mietlösung für Sie zu finden. Auch wenn Sie ein außergewöhnliches Anliegen haben, ist Boels der richtige Partner für Sie.

Über die International Security GmbH

Die International Security GmbH ist ein führender deutscher Innovator im technologiegesteuerten Video Surveillance as a Service-Markt. Das Unternehmen bietet Kunden in Deutschland und im Ausland ein umfassendes Portfolio an mobilen Videoüberwachungslösungen. Das als „Video Guard" vermarktete Angebot hilft Kunden, ihre Anlagen in Branchen wie Bauwesen, Energie und Infrastruktur zu schützen. Der Schwerpunkt liegt auf selbst entwickelten Sicherheitslösungen, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die Grundlage davon ist technisches Know-how und ein hohes Maß an Innovationsstärke. Das Portfolio umfasst unter anderem nationale und internationale Bewachungsdienstleistungen mit Sicherheitstechnik und Personal. Das Unternehmen hat seinen Sitz im niedersächsischen Hesel und hat eine dänische Niederlassung in Kopenhagen.

