Jan Piet Valk quitte ses fonctions de directeur financier pour rejoindre le conseil de surveillance de Boels Rentals en tant que président

SITTARD, Pays-Bas, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- À compter du 1er juin 2024, Jan Piet Valk démissionnera de son poste de directeur financier et directeur statutaire de Boels Rental. Par la suite, il rejoindra le conseil de surveillance du groupe Boels en tant que président le 1er septembre de cette année. René Olsthoorn succédera à Jan Piet Valk au poste de directeur financier.

Jan Piet Valk, CFO at Boels Rental

René Olsthoorn rejoindra Boels le 1er avril 2024, avant d'en devenir officiellement le directeur financier à compter du 1er juin de cette année. M. Olsthoorn était auparavant PDG et président du conseil d'administration de TABS Holland. Au cours des 15 dernières années, en tant que directeur financier et PDG, M. Olsthoorn a joué un rôle essentiel dans la croissance réussie de TABS Holland, la transformant en entreprise leader et financièrement saine. Son expérience et ses connaissances pertinentes constituent une base stable pour son futur rôle de directeur financier de Boels.

M. Valk occupe le rôle de directeur financier de Boels depuis avril 2020, et donne suite à son intention de quitter ses fonctions après quatre années fructueuses. Pierre Boels, PDG de Boels Rental, a déclaré à ce propos : « Jan Piet a joué un rôle important dans la professionnalisation et la croissance de notre organisation au cours des dernières années. Nous lui sommes reconnaissants pour ses efforts ». Depuis 2020, les contributions de Jan Piet Valk ont inclus de nombreux projets d'acquisition et d'intégration tels que l'acquisition de CRAMO et d'autres projets de (re-)financement, y compris le premier placement obligataire de Boels. En tant que directeur statutaire, il a également contribué avec succès à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un modèle d'entreprise résilient ainsi que d'une stratégie de croissance, tout en manœuvrant l'entreprise dans des circonstances dynamiques au cours des dernières années. Ces efforts ont été récompensés par le prestigieux prix néerlandais « Huub van Roozendaal » en 2023.

Jan Piet Valk a commenté : « Je suis reconnaissant envers les opportunités et la confiance que j'ai reçues de la part de toute l'organisation Boels, et en particulier de Pierre Boels. C'est un honneur pour moi de remplir mon nouveau rôle au sein du conseil de surveillance, dans lequel je peux continuer à apporter ma contribution à cette entreprise incroyable et à tous ceux qui en font partie. J'en suis fier, et je considère avec grand plaisir les réalisations que nous avons accomplies ensemble au cours des dernières années. J'espère continuer à apporter ma contribution à Boels pendant encore longtemps, mais désormais de manière différente en tant que président du conseil de surveillance. »

Grâce au leadership financier de Jan Piet Valk, Boels est devenue l'une des plus grandes sociétés de location européennes avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,5 milliard d'euros en 2023. Forte d'une situation financière solide, l'entreprise est prête pour sa prochaine phase de croissance. Le regard tourné vers l'avenir, Pierre Boels, PDG de Boels, a conclu en ces termes : « Je me réjouis à la perspective d'une continuation réussie avec Jan Piet en tant que président du conseil de surveillance du groupe Boels. Et c'est avec confiance que j'attends l'arrivée de René Olsthoorn au poste de directeur financier. Grâce à son expérience et à ses connaissances pertinentes, nous disposerons d'une base stable pour poursuivre la stratégie de croissance et la solide situation financière de Boels. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2363865/Boels_Group_1.jpg