BoomerangFX annonce un partenariat stratégique avec Web Marketing Clinic pour accélérer la croissance de son logiciel de gestion de clinique et de sa plateforme marketing pilotés par l'IA au Royaume-Uni et en Europe

Ce partenariat réunit la principale agence britannique spécialisée dans le marketing esthétique et la plateforme technologique de BoomerangFX optimisée par l'IA pour la gestion et le marketing des cliniques, ce qui va accélérer l'expansion de l'entreprise au Royaume-Uni et en Europe.

LONDRES, 28 juin 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, société internationale spécialisée dans les logiciels de gestion de cliniques et l'automatisation du marketing basés sur l'IA, spécialement conçus pour le secteur des soins de santé privés, annonce aujourd'hui la sélection de Web Marketing Clinic, en tant que partenaire stratégique de distribution pour le Royaume-Uni et l'ensemble des marchés européens. Ce partenariat permet de mettre à la disposition des cliniques d'esthétique, de chirurgie et de soins spécialisés de toute la région la plateforme unifiée de BoomerangFX – comprenant la gestion de clinique, l'automatisation du marketing et la solution AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot – en complément de la gamme complète de services de Web Marketing Clinic en matière de stratégie de marque, de création et d'agence.

BoomerangFX continues its UK expansion through a strategic partnership with The Web Marketing Clinic, bringing AI-powered solutions to the Aesthetic & Wellness industry. BoomerangFx Logo 2026

Cette annonce intervient alors que BoomerangFX connaît une expansion rapide dans toute la région. L'entreprise a récemment inauguré son siège social britannique à Londres, après avoir enregistré en 2025 une croissance record au Royaume-Uni en glissement annuel, avec une adoption en pleine expansion en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande et dans l'ensemble de la région EMEA. Le partenariat avec Web Marketing Clinic renforce cette dynamique en associant la technologie de BoomerangFX à l'une des agences les plus établies et les plus respectées du secteur.

Une agence spécialisée s'associe à une plateforme de référence

Depuis près de deux décennies, Web Marketing Clinic figure parmi les agences spécialisées les plus réputées dans le domaine de l'esthétique au Royaume-Uni et en Europe. Fondée par Mark Bugg, qui travaille dans le domaine de la médecine esthétique depuis 2007, l'agence propose une gamme complète de services : développement de marque, conception de sites web, production créative et vidéo, achat d'espaces publicitaires et solutions de marketing numérique. Elle s'adresse aux principales cliniques esthétiques, aux chirurgiens esthétiques et aux cliniques médicales spécialisées, et a contribué à l'essor de nombreuses marques parmi les plus reconnues du secteur.

Grâce à ce partenariat, les clients de Web Marketing Clinic ont désormais accès à la plateforme BoomerangFX, qui regroupe l'ensemble de leurs activités au sein d'un système unique comprenant trois produits intégrés :

RUN - Gestion automatisée des pratiques et des opérations. Une suite logicielle de niveau entreprise qui gère la clinique de bout en bout : une gestion intelligente des rendez-vous, la planification et la prescription électronique à partir des DME, une facturation intégrée avec des options de financement pour les patients, des adhésions et des forfaits, une expérience de fidélité et des analyses personnalisables. RUN fait office de DME et de système d'enregistrement de la clinique, basé sur l'IA, qui centralise toutes les données cliniques, financières et opérationnelles des patients. La plateforme gère la planification numérique, les consentements, le suivi des traitements, l'imagerie, la prescription électronique, la gestion des stocks, les adhésions, les paiements et l'élaboration de rapports, créant ainsi un flux de travail unifié tant pour les prestataires que pour le personnel.

LeadEngineAI - Solution clé en main de marketing IA et de génération de pistes. Un moteur basé sur l'IA qui permet de diffuser des publicités hautement performantes sur Google, Meta et Instagram, tout en alimentant un tableau de bord des pistes en temps réel avec un suivi automatisé par email et SMS. Le tout est mesuré grâce à l'attribution en temps réel, au suivi du retour sur investissement et à l'analyse des conversions, afin que chaque dépense soit justifiée.

AUVIA™ - AI Clinic Co-Pilot. Le maillon essentiel entre la demande numérique et la prestation clinique. AUVIA répond instantanément à chaque nouvelle demande à l'aide d'une voix et d'un texte naturels, semblables à ceux d'un humain ; elle mène des consultations automatisées, planifie intelligemment les rendez-vous, relance les clients en cas d'absence et assure un suivi personnalisé en temps opportun, le tout sans avoir à augmenter les effectifs. Avec désormais plus de 1 000 consultations et prises de rendez-vous autonomes par mois à l'échelle mondiale, AUVIA fait le lien entre le marketing et l'accueil, ce qui permet d'augmenter le taux de conversion tout en améliorant l'expérience patient.

Ensemble, ce partenariat comble une lacune qui existait depuis longtemps dans le secteur : les agences génèrent des demandes, mais les cliniques ont du mal à les convertir en clients et à les fidéliser. Web Marketing Clinic développe la marque et la demande ; BoomerangFX les capte, les convertit et les met en œuvre, offrant ainsi aux cliniques un moteur de croissance connecté et automatisé, depuis la première publicité vue par un patient jusqu'au traitement et à chacune de ses visites suivantes.

Conçu par des opérateurs, éprouvé à grande échelle

BoomerangFX a été cofondée par l'entrepreneur spécialisé dans le SaaS et la fintech Jerome Dwight, ancien CEO de BNY Mellon Canada, en collaboration avec Dr Stephen Mulholland – cocréateur de Morpheus8, pionnier de la radiofréquence à base d'énergie, et cofondateur d'InMode (NASDAQ) et de BoomerangFX, où il a notamment contribué à mener InMode jusqu'à son introduction en bourse sur le NASDAQ en 2019. La plateforme est au service de plus de 10 000 cabinets répartis dans 25 pays, accompagne plus de deux millions de patients et génère plus de 5,2 millions de pistes patients chaque année. Elle figure régulièrement dans les classements Deloitte Technology Fast 50™ et Fast 500™, où elle est reconnue comme l'une des entreprises SaaS du secteur de la santé connaissant la croissance la plus rapide au monde.

« Les cliniques sont en pleine transition : elles abandonnent les outils disparates au profit de systèmes unifiés qui permettent d'obtenir des résultats mesurables. Web Marketing Clinic a consacré près de deux décennies à développer les marques des principaux cabinets de médecine esthétique et de chirurgie du Royaume-Uni. « En associant leur expertise créative et leur savoir-faire en matière d'agence à nos logiciels, à notre solution d'automatisation du marketing et à l'IA d'AUVIA, ces agences disposent d'un système d'exploitation unique qui relie de bout en bout la demande, la conversion et les opérations. »

- Jerome Dwight, cofondateur et CEO de BoomerangFX

« BoomerangFX a été créé à partir de l'expérience acquise sur le terrain dans le domaine des soins de santé esthétiques et privés. Les cliniques souhaitent obtenir des résultats exceptionnels, mais leur rentabilité et leur pérennité passent par une gestion opérationnelle rigoureuse, une expérience patient cohérente et une stratégie de conversion efficace. En s'associant à une agence telle que Web Marketing Clinic, les cabinets britanniques bénéficient d'une image de marque et d'une plateforme leur permettant de se développer de manière responsable, sans compromettre la qualité, le contrôle ni leurs marges. »

- Dr Stephen Mulholland, cofondateur de BoomerangFX

« Nos clients ont toujours souhaité que leur stratégie marketing et le fonctionnement de leur clinique soient enfin en phase. BoomerangFX est la plateforme la plus avancée et la mieux adaptée que nous ayons vue dans le domaine de l'esthétique, et ce partenariat nous permet de proposer une solution complète de développement — image de marque, demandes de renseignements, prise de rendez-vous et expérience patient — le tout avec un guichet unique. »

- Mark Bugg, fondateur de Web Marketing Clinic

Ce partenariat prend effet immédiatement : les solutions BoomerangFX sont désormais accessibles à la clientèle britannique de Web Marketing Clinic et seront progressivement déployées sur les marchés européens.

À propos de BoomerangFX

BoomerangFX est une entreprise internationale spécialisée dans les logiciels de gestion de cliniques médicaux et l'automatisation du marketing basés sur l'IA, spécialement conçus pour le secteur des soins de santé privés — notamment la médecine esthétique, les spas médicaux, la chirurgie esthétique, la dermatologie et d'autres cabinets spécialisés fonctionnant en paiement direct. Sa plateforme unifiée intègre la gestion administrative des cabinets, la CRM, l'automatisation du marketing, l'engagement des patients basé sur l'IA et l'analyse des taux de conversion, permettant ainsi aux cliniques de se développer efficacement, de transformer la demande en chiffre d'affaires et d'améliorer leur rentabilité. Avec des bureaux à Miami, Toronto, Londres et Sydney, et une adoption croissante dans les régions EMEA, en Asie et en Amérique latine, BoomerangFX poursuit sa mission visant à devenir la plateforme opérationnelle de référence, pilotée par l'IA, pour les soins de santé privés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomerangfx.com.

À propos de Web Marketing Clinic

Web Marketing Clinic est une agence de marketing spécialisée dans le secteur de la médecine esthétique, basée à Nuneaton, au Royaume-Uni. Fondée par Mark Bugg, l'agence accompagne depuis 2007 les secteurs de la médecine esthétique, de la chirurgie et des spécialités médicales au Royaume-Uni et en Europe, en proposant une gamme complète de services : développement de marque, conception de sites web, production créative et vidéo, achat d'espaces publicitaires et marketing numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur webmarketingclinic.com.

Relations avec les médias : BoomerangFX, Chris Kozak, directeur marketing, [email protected] ; Web Marketing Clinic, Mark Bugg • Fondateur, [email protected]

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