BoomerangFX gibt strategische Partnerschaft mit Web Marketing Clinic bekannt und beschleunigt damit das Wachstum seiner KI-gestützten Kliniksoftware und Marketing-Plattform in Großbritannien und Europa

Durch diese Partnerschaft schließen sich die führende britische Marketingagentur für ästhetische Medizin und die KI-gestützte Technologieplattform von BoomerangFX für Klinikbetrieb und -marketing zusammen, was die Expansion des Unternehmens in Großbritannien und Europa beschleunigt.

LONDON, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, ein weltweit tätiger Anbieter von KI-gestützter Kliniksoftware und Marketing-Automatisierungslösungen, der speziell für den privat finanzierten Gesundheitssektor entwickelt wurde, gab heute die Ernennung von Web Marketing Clinic zum strategischen Vertriebspartner für Großbritannien und den weiteren europäischen Markt bekannt. Durch die Partnerschaft wird die einheitliche Plattform von BoomerangFX – Praxismanagement, Marketingautomatisierung und der AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot – für hochkarätige Praxen in den Bereichen Ästhetik, Chirurgie und Spezialmedizin in der gesamten Region verfügbar gemacht, ergänzt durch das umfassende Angebot an Marken-, Kreativ- und Agenturdienstleistungen von The Web Marketing Clinic.

BoomerangFX continues its UK expansion through a strategic partnership with The Web Marketing Clinic, bringing AI-powered solutions to the Aesthetic & Wellness industry. BoomerangFx Logo 2026

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund der rasanten Expansion von BoomerangFX in der gesamten Region. Das Unternehmen eröffnete kürzlich seinen britischen Hauptsitz in London, nachdem es 2025 ein Rekordwachstum gegenüber dem Vorjahr in Großbritannien verzeichnet hatte, mit einer zunehmenden Verbreitung in England, Wales, Schottland, Irland und der gesamten EMEA-Region. Die Partnerschaft mit The Web Marketing Clinic verstärkt diese Dynamik, indem sie die Technologie von BoomerangFX mit einer der etabliertesten und angesehensten Agenturen der Branche verbindet.

Eine Spezialagentur trifft auf eine grundlegende Plattform

Seit fast zwei Jahrzehnten ist Web Marketing Clinic eine der angesehensten Spezialagenturen im Bereich der ästhetischen Medizin in Großbritannien und Europa. Gegründet von Mark Bugg, der seit 2007 im Bereich der medizinischen Ästhetik tätig ist, bietet die Agentur führenden ästhetischen Kliniken, Schönheitschirurgen und spezialisierten Arztpraxen ein umfassendes Angebot an Lösungen für Markenentwicklung, Webdesign, Kreativ- und Videoproduktion, Mediaeinkauf und digitales Marketing – und hat so viele der bekanntesten Marken der Branche aufgebaut.

Durch diese Partnerschaft erhalten die Kunden von Web Marketing Clinic Zugang zur BoomerangFX-Plattform, die die gesamte Praxis in einem einzigen System über drei integrierte Produkte hinweg vereint:

RUN – Automatisiertes Praxismanagement und Betriebsabläufe. Eine Betriebssuite auf Unternehmensniveau, die die Klinik durchgängig steuert: intelligente Terminplanung, EMR-gesteuerte Dokumentation und elektronische Verschreibung, integrierte Abrechnung mit eingebauter Patientenfinanzierung, Mitgliedschaften und Pakete, ein Treueprogramm sowie anpassbare Analysen. RUN dient als KI-gestützte EMR und zentrale Datenbank der Praxis und bündelt alle klinischen, finanziellen und betrieblichen Patientendaten. Die Plattform ermöglicht digitale Dokumentation, Einwilligungen, Behandlungsnachverfolgung, Bildgebung, elektronische Verschreibungen, Bestandsverwaltung, Mitgliedschaften, Zahlungen und Berichterstellung und schafft so einen einheitlichen Arbeitsablauf sowohl für Leistungserbringer als auch für das Personal.

LeadEngineAI – Schlüsselfertiges KI-Marketing und Lead-Generierung. Eine KI-gesteuerte Engine, die leistungsstarke Werbung mit hoher Kaufabsicht auf Google, Meta und Instagram ermöglicht und ein Live-Lead-Dashboard mit automatisierten E-Mail- und SMS-Nachfassaktionen versorgt – alles gemessen mit Echtzeit-Attribution, ROI-Tracking und Konversionsanalysen, sodass jede investierte Pfund nachweisbar ist.

AUVIA™ – AI Clinic Co-Pilot. Das verbindende Rückgrat zwischen digitaler Nachfrage und klinischer Versorgung. AUVIA reagiert sofort auf jede neue Anfrage mit natürlicher, menschenähnlicher Sprach- und Textkommunikation, führt automatisierte Beratungen durch, bucht Termine intelligent, holt Nichterscheiner zurück und führt zeitnahe, personalisierte Nachfassaktionen durch – und das alles ohne zusätzliches Personal. Mit mittlerweile mehr als 1.000 autonomen Patientenberatungen und Terminbuchungen pro Monat weltweit schließt AUVIA die Lücke zwischen Marketing und Rezeption, steigert die Konversionsrate und verbessert gleichzeitig das Patientenerlebnis.

Gemeinsam schließt die Partnerschaft eine Lücke, die in der Branche seit langem besteht: Agenturen generieren Anfragen, aber Praxen haben Schwierigkeiten, diese in Patienten umzuwandeln und zu binden. Web Marketing Clinic baut die Marke und die Nachfrage auf; BoomerangFX erfasst, konvertiert und operationalisiert diese – und bietet Praxen so einen vernetzten, automatisierten Wachstumsmotor, von der ersten Anzeige, die ein Patient sieht, bis hin zur Behandlung und jedem weiteren Besuch.

Von Fachleuten entwickelt, im großen Maßstab bewährt

BoomerangFX wurde von dem SaaS- und Fintech-Unternehmer Jerome Dwight, dem ehemaligen CEO von BNY Mellon Canada, gemeinsam mit Dr. Stephen Mulholland gegründet – dem Mitentwickler von Morpheus8, Pionier der energiebasierten Radiofrequenztechnologie und Mitbegründer sowohl von InMode (NASDAQ) als auch von BoomerangFX, wo er maßgeblich dazu beitrug, 2019 InMode durch den Börsengang an der NASDAQ zu führen. Die Plattform bedient mehr als 10.000 Praxen in 25 Ländern, betreut über 2 Millionen Patienten und generiert jährlich über 5,2 Millionen Patientenkontakte. Sie wird regelmäßig in den Deloitte Technology Fast 50™ und Fast 500™ als eines der weltweit am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen im Gesundheitswesen ausgezeichnet.

„Kliniken durchlaufen derzeit einen Plattformwandel – weg von isolierten Tools hin zu einheitlichen Systemen, die messbare Ergebnisse erzielen. Web Marketing Clinic hat fast zwei Jahrzehnte damit verbracht, die Marken hinter den führenden Praxen für ästhetische Medizin und Chirurgie in Großbritannien aufzubauen. Durch die Kombination ihrer kreativen und agenturbezogenen Expertise mit unserer Software, Marketing-Automatisierung und AUVIA-KI erhalten diese Praxen ein einheitliches Betriebssystem, das Nachfrage, Konversion und Betriebsabläufe durchgängig miteinander verbindet."

- Jerome Dwight, Mitbegründer und CEO von BoomerangFX

„BoomerangFX entstand direkt an der Schnittstelle zwischen ästhetischer Medizin und privat finanzierter Gesundheitsversorgung. Kliniken wollen außergewöhnliche Ergebnisse liefern, doch Rentabilität und Nachhaltigkeit erfordern operative Präzision, ein einheitliches Patientenerlebnis und intelligente Konversion. Die Partnerschaft mit einer Agentur vom Kaliber der Web Marketing Clinic bedeutet, dass britische Praxen die Marken- und Plattformgrundlage erhalten, um verantwortungsvoll zu skalieren – ohne dabei an Qualität, Kontrolle oder Marge einzubüßen."

- Dr. Stephen Mulholland, Mitbegründer von BoomerangFX

„Unsere Kunden wollten schon immer, dass ihr Marketing und ihr Klinikbetrieb endlich miteinander kommunizieren. BoomerangFX ist die fortschrittlichste und am besten angepasste Plattform, die wir im Bereich der ästhetischen Medizin gesehen haben, und die Partnerschaft mit ihnen ermöglicht es uns, eine komplette Wachstumslösung – Marke, Anfragen, Terminvereinbarung und Patientenerlebnis – aus einer Hand anzubieten."

- Mark Bugg, Gründer der Web Marketing Clinic

Die Partnerschaft tritt sofort in Kraft; die Lösungen von BoomerangFX stehen nun dem britischen Kundenstamm von Web Marketing Clinic zur Verfügung und werden schrittweise auf den europäischen Märkten eingeführt.

Informationen zu BoomerangFX

BoomerangFX ist ein globales, KI-gestütztes Unternehmen für Kliniksoftware und Marketingautomatisierung, das speziell für die privat finanzierte Gesundheitsversorgung entwickelt wurde – einschließlich ästhetischer Medizin, Medspa, kosmetischer Chirurgie, Dermatologie und anderer privat finanzierter Fachpraxen. Die einheitliche Plattform integriert Praxismanagement, CRM, Marketingautomatisierung, KI-gesteuerte Patientenbindung und Konversionsanalysen und ermöglicht es Kliniken, effizient zu skalieren, Nachfrage in Umsatz umzuwandeln und die Rentabilität zu verbessern. Mit Niederlassungen in Miami, Toronto, London und Sydney sowie einer wachsenden Akzeptanz in den Regionen EMEA, Asien und Lateinamerika treibt BoomerangFX seine Mission voran, die grundlegende KI-gestützte Betriebsplattform für das privat finanzierte Gesundheitswesen weltweit zu werden. Erfahren Sie mehr unter boomerangfx.com.

Informationen zu Web Marketing Clinic

Web Marketing Clinic ist eine auf medizinische Ästhetik spezialisierte Marketingagentur mit Sitz in Nuneaton, Großbritannien. Die von Mark Bugg gegründete Agentur ist seit 2007 für den britischen und europäischen Sektor der ästhetischen Medizin, der Chirurgie und der medizinischen Spezialgebiete tätig und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum in den Bereichen Markenentwicklung, Webdesign, Kreativ- und Videoproduktion, Mediaeinkauf sowie digitales Marketing. Erfahren Sie mehr unter webmarketingclinic.com.

Medienkontakt: BoomerangFX, Chris Kozak, , Marketingleiter, [email protected]; Web Marketing Clinic, Mark Bugg • Gründer, [email protected]

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