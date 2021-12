BOOQ, BOmi One Quality, é o novo projeto do Grupo Bomi para a harmonização de todos os processos de qualidade

SPINO D'ADDA, Itália, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Por ocasião da recente celebração do Dia Mundial da Qualidade, que acontece todos os anos no dia 11 de novembro, o Grupo Bomi, uma multinacional líder em logística integrada que opera no setor de Saúde, apresenta One Quality Process com seu novo E-QMS (Quality Managemen System) denominado BOOQ, BOmi One Quality, um sistema eletrônico global de gestão de qualidade.

O primeiro grande objetivo deste projeto é padronizar todos os processos de qualidade envolvendo documentação - mais de 4 mil em 16 países em todo o mundo - treinamento, processo de auditoria - que chega a mais de 400 por ano, CAPA (sigla em inglês para ação corretiva e preventiva) e Gestão de Mudanças, qualificações de fornecedores, gestão de desempenho e risco.

Por meio do BOOQ, os colaboradores têm toda a informação disponível online, para que quaisquer alterações possam ser rapidamente comunicadas a todos os membros da equipe, criando um processo único e de qualidade sem papel, com benefícios significativos em termos de automatização, controle, harmonização e impacto positivo no ambiente. O sistema permite aos colaboradores consultar de forma independente procedimentos e documentação operacionais, e participar de cursos de formação.

O sistema automatiza o fluxo de trabalho e ajuda a trabalhar com mais eficiência no tempo determinado, registrando adequadamente todas as atividades da organização. O BOOQ apoiará o Grupo Bomi no monitoramento do progresso do trabalho, observando como os produtos e serviços são entregues e apoiando mudanças.

Além do BOOQ, o Grupo Bomi apresentou o projeto piloto, por enquanto só no Brasil, o Quiosque Digital. São 10 quiosques digitais, também chamados de Totens, distribuídos dentro dos 4 armazéns da subsidiária brasileira, para permitir que quem não consegue se conectar a um PC ou outro dispositivo eletrônico possa receber comunicações internas, informações e realizar cursos de capacitação.

O Grupo Bomi sempre esteve empenhado na implementação da melhoria contínua dos processos e na qualidade dos serviços prestados, que podem ser verificados pelos clientes e certificados por Entidades Notificadoras externas garantindo a qualidade, segurança e eficácia dos produtos de saúde, com particular atenção à sua rastreabilidade e integridade de uso e venda ao paciente. O sistema de gestão de qualidade global do Grupo Bomi Group é certificado pela BSI (British Standard Institution).

"O Grupo BOMI sempre manteve um forte compromisso em alcançar e manter padrões de qualidade elevados em todos os processos e serviços prestados, garantindo o crescimento dos negócios e a estabilidade económica", comenta Maria Rodrigues, Diretora Global de QA-RA do Grupo Bomi.

Além do foco na qualidade dos processos, o Grupo Bomi está cada vez mais comprometido com a disseminação da cultura de logística sustentável, internamente, por meio da criação de projetos que visam a concretização dos objetivos de sustentabilidade e engajamento dos colaboradores, e externamente, por meio da formalização de uma estratégia de sustentabilidade em escala internacional a ser compartilhada com seus públicos de interesse.

Há 4 anos, a empresa é membro da SOS-LOG, a primeira associação de logística sustentável, criada há 12 anos com o objetivo de dar espaço e visibilidade a este tema, e em 2018 foi a primeira empresa de logística dedicada ao setor da saúde a obter o selo "Logística Sustentável" na Itália.

"O Grupo Bomi iniciou há anos o caminho para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão indicados na Agenda 2030, por meio de um projeto de qualidade em constante atualização. Além disso, o Grupo já requisitou o selo de Logística Sustentável, que será estendido primeiro para Brasil até 2022 e depois para o resto dos países ", disse Serena Sessa, Diretora de Qualidade para EMEA do Grupo Bomi.

Sobre o Grupo Bomi

O GRUPO BOMI é uma empresa multinacional italiana, líder em logística integrada que atende ao setor de Saúde. Bomi é o parceiro logístico de mais de 150 clientes em todo o mundo, incluindo grandes players nos setores de dispositivos médicos, diagnósticos in vitro, biomedicina e farmacêutica. O Grupo está presente através de suas subsidiárias e afiliadas em 20 países do mundo, com destaque para Europa e América do Sul, emprega mais de 2.400 pessoas e possui frota própria de veículos para entregas diárias em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e pacientes domiciliares. Para mais informações: www.bomigroup.com

