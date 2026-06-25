Brasil será la sede del festival de energía más grande del mundo

ROG.e 2026 se celebrará en Río de Janeiro del 21 al 24 de septiembre y contará con 13 pabellones internacionales que reunirán negocios, conocimiento y cultura.

RIO DE JANEIRO, Brasil, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ROG.e 2026, el mayor festival de energía del mundo, organizado por el Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP), se celebrará del 21 al 24 de septiembre y contará con la participación de más de 650 empresas de Brasil y de todo el mundo. La conferencia reunirá a destacados expertos del sector energético y ha crecido en más de un 50%, al igual que la zona de exposición, que será un 60% mayor que en la edición de 2024.

Se espera la asistencia de unos 75.000 visitantes de todo el mundo, que llenarán los 117.000 m² de espacio disponible, lo que refleja el atractivo del evento para los visitantes internacionales y contribuye a fortalecer las alianzas y las oportunidades de negocio en el mercado brasileño. Se prevé que el evento supere la edición anterior, en la que el 11% de los asistentes procedían del extranjero: Estados Unidos, Argentina, China, Noruega, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Colombia y México. Las entradas para el público ya están a la venta aquí.

La relevancia de ROG.e 2026 se hace aún más evidente cuando vemos su programa, liderado por figuras globales como Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies; Maria João Carioca, co-consejera delegada y directora financiera de Galp; Tengku Muhammad Taufik, presidente y consejero delegado del Grupo Petronas; Ølivind Tangen, consejero delegado de SBM Offshore; y Magda Chambriard, presidenta de Petrobras; así como altos ejecutivos de otras organizaciones. El programa está disponible aquí.

Para las delegaciones extranjeras, ROG.e 2026 lanzará el Programa de Acceso Global, que brindará apoyo a los grupos internacionales desde su llegada, ofreciendo orientación, acceso a información y asistencia con la planificación, facilitando así las oportunidades de negocio en Brasil. Un elemento destacado del programa será el Global Lounge, un espacio exclusivo que funcionará como recepción y centro de reuniones, donde los participantes tendrán acceso a expertos de la industria del petróleo y el gas para comprender mejor el mercado y establecer contactos durante el evento.

ROG.e 2026 combinará networking, negocios y experiencias culturales e inmersivas, con 13 eventos paralelos para diferentes públicos, incluyendo iUP Innovation Connections, el Foro de la Cadena de Suministro, el Multienergy & Decarb Arena, el Literary Arena, clases magistrales, la EnergyRun y un torneo de golf, además de conciertos diarios y espacios sociales integrados en la feria.

Información general e inscripciones disponibles en el sitio web: https://roge.energy/.

Información sobre IBP en www.ibp.org.br.

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