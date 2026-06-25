Brasil será la sede del festival de energía más grande del mundo

News provided by

Brazilian Institute of Oil, Gas and Biofuels (IBP)

Jun 25, 2026, 05:00 ET

ROG.e 2026 se celebrará en Río de Janeiro del 21 al 24 de septiembre y contará con 13 pabellones internacionales que reunirán negocios, conocimiento y cultura.

RIO DE JANEIRO, Brasil, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ROG.e 2026, el mayor festival de energía del mundo, organizado por el Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP), se celebrará del 21 al 24 de septiembre y contará con la participación de más de 650 empresas de Brasil y de todo el mundo. La conferencia reunirá a destacados expertos del sector energético y ha crecido en más de un 50%, al igual que la zona de exposición, que será un 60% mayor que en la edición de 2024.

Continue Reading
ROG_e___Arte_para_disparo_de_release_internacional__1
ROG_e___Arte_para_disparo_de_release_internacional__1

Se espera la asistencia de unos 75.000 visitantes de todo el mundo, que llenarán los 117.000 m² de espacio disponible, lo que refleja el atractivo del evento para los visitantes internacionales y contribuye a fortalecer las alianzas y las oportunidades de negocio en el mercado brasileño. Se prevé que el evento supere la edición anterior, en la que el 11% de los asistentes procedían del extranjero: Estados Unidos, Argentina, China, Noruega, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Colombia y México. Las entradas para el público ya están a la venta aquí.

La relevancia de ROG.e 2026 se hace aún más evidente cuando vemos su programa, liderado por figuras globales como Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies; Maria João Carioca, co-consejera delegada y directora financiera de Galp; Tengku Muhammad Taufik, presidente y consejero delegado del Grupo Petronas; Ølivind Tangen, consejero delegado de SBM Offshore; y Magda Chambriard, presidenta de Petrobras; así como altos ejecutivos de otras organizaciones. El programa está disponible aquí.

Para las delegaciones extranjeras, ROG.e 2026 lanzará el Programa de Acceso Global, que brindará apoyo a los grupos internacionales desde su llegada, ofreciendo orientación, acceso a información y asistencia con la planificación, facilitando así las oportunidades de negocio en Brasil. Un elemento destacado del programa será el Global Lounge, un espacio exclusivo que funcionará como recepción y centro de reuniones, donde los participantes tendrán acceso a expertos de la industria del petróleo y el gas para comprender mejor el mercado y establecer contactos durante el evento.

ROG.e 2026 combinará networking, negocios y experiencias culturales e inmersivas, con 13 eventos paralelos para diferentes públicos, incluyendo iUP Innovation Connections, el Foro de la Cadena de Suministro, el Multienergy & Decarb Arena, el Literary Arena, clases magistrales, la EnergyRun y un torneo de golf, además de conciertos diarios y espacios sociales integrados en la feria.

Información general e inscripciones disponibles en el sitio web: https://roge.energy/.

Información sobre IBP en www.ibp.org.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999964/ROG_e___Arte_para_disparo_de_release_internacional__1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Brazil will host the world's largest energy festival

Brazil will host the world's largest energy festival

The world's largest energy festival, ROG.e 2026, organized by the Brazilian Institute of Oil, Gas and Biofuels (IBP), will take place from September...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics