Le Brésil accueillera le plus grand festival mondial consacré à l'énergie

Organisé à Rio de Janeiro du 21 au 24 septembre, le ROG.e 2026 accueillera 13 pavillons internationaux, réunissant les mondes des affaires, du savoir et de la culture

RIO DE JANEIRO, Brésil, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le plus grand festival mondial dédié à l'énergie, ROG.e 2026, organisé par le Brazilian Institute of Oil, Gas and Biofuels (IBP - Institut brésilien du pétrole, du gaz et des biocarburants), se tiendra du 21 au 24 septembre et réunira plus de 650 entreprises venues du Brésil et du monde entier. Cette conférence rassemblera des experts de premier plan du secteur de l'énergie et a connu une croissance de plus de 50 %, tout comme la surface d'exposition, qui sera 60 % plus grande que lors de l'édition 2024.

Quelque 75 000 visiteurs provenant des quatre coins du monde sont attendus. Ils occuperont les 117 000 m² d'espace disponible, témoignant ainsi de l'attrait de l'événement auprès du public international et contribuant à renforcer les partenariats et les opportunités commerciales sur le marché brésilien. L'événement devrait dépasser les chiffres de la dernière édition, lors de laquelle 11 % des participants venaient de l'étranger : les États-Unis, l'Argentine, la Chine, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, les Pays-Bas, la Colombie et le Mexique. Les billets destinés au grand public sont désormais en vente ici.

L'importance du ROG.e 2026 apparaît encore plus clairement lorsque l'on examine son programme, porté par des leaders mondiaux : Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies ; Maria João Carioca, co-PDG et directrice financière de Galp ; Tengku Muhammad Taufik, président et PDG du groupe Petronas ; Ølivind Tangen, PDG de SBM Offshore ; et Magda Chambriard, présidente de Petrobras ; ainsi que des cadres supérieurs d'autres organisations. Le programme est disponible ici.

Pour les délégations étrangères, ROG.e 2026 lancera le « Global Access Program », qui accompagnera les groupes internationaux dès leur arrivée en leur fournissant des conseils, un accès à l'information et une aide à l'organisation de leur programme, facilitant ainsi les opportunités commerciales au Brésil. L'un des temps forts du programme, le Global Lounge, un espace exclusif, servira de lieu de réception et de rencontre où les participants pourront échanger avec des experts du secteur pétrolier et gazier afin d'approfondir leur compréhension du marché et de nouer des contacts lors de l'événement.

ROG.e 2026 alliera networking, affaires et expériences immersives et culturelles, avec 13 événements parallèles destinés à différents publics, notamment les iUP Innovation Connections, le Supply Chain Forum, la Multienergy & Decarb Arena, la Literary Arena, les masterclasses, l'EnergyRun et un tournoi de golf, ainsi que des concerts quotidiens et des espaces de rencontre intégrés au salon professionnel.

Vous trouverez des informations générales et les modalités d'inscription sur le site web : https://roge.energy/.

Informations sur l'IBP sur www.ibp.org.br.

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