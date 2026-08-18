Braskem Idesa, S.A.P.I. anuncia reestructuración consensuada para reducir su deuda en más de USD 920 millones.

Las operaciones continúan sin interrupciones, con un aporte de Braskem S.A. USD $476 millones.

La Compañía prevé concluir el proceso conforme al Capítulo 11 en un plazo aproximado de 60 a 90 días

HOUSTON, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Braskem Idesa, S.A.P.I. (junto con sus subsidiarias, "Braskem Idesa" o la "Compañía") anunció hoy que alcanzó un acuerdo integral de reestructuración consensuada con todos sus principales grupos de interés, incluidos sus accionistas (Braskem S.A., Braskem Netherlands B.V. (en conjunto, "Braskem") y Grupo Idesa S.A. de C.V. ("Idesa")), el prestamista de su crédito a plazo y una mayoría sustancial de los tenedores de sus títulos de deuda. Este acuerdo permitirá la inyección de nuevo capital y y una reducción significativa del endeudamiento. La deuda senior total pasará de aproximadamente USD $2.5 mil millones a cerca de USD $1.6 mil millones, lo que fortalecerá la posición de Braskem Idesa para lograr un desempeño operativo y financiero sólido a largo plazo.

Para implementar la reestructuración de forma ágil, Braskem Idesa y algunas de sus subsidiarias iniciaron en Estados Unidos procedimientos judiciales de reestructuración "preacordada" mediante la presentación de solicitudes voluntarias conforme al Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. La Compañía prevé concluir dichos procedimientos en un plazo aproximado de 60 a 90 días.

Como parte de la reestructuración, Braskem, accionista mayoritario de la Compañía, aportará un total de USD $476 millones (incluidos ciertos montos desembolsados antes de la presentación del procedimiento concursal de reorganización), reafirmando su compromiso con Braskem Idesa y con su crecimiento futuro. Al término de la reestructura, Braskem conservará la participación mayoritaria en el capital de la Compañía reorganizada, mientras que Idesa y sus afiliadas mantendrán, la mayor participación minoritaria.

En ese sentido, las operaciones diarias continuarán con normalidad y sin interrupciones. Los acreedores no garantizados y proveedores recibirán los pagos conforme a las mociones iniciales y al plan de reorganización presentados ante el Tribunal. Braskem Idesa seguirá trabajando con sus grupos de interés a medida que incrementa la producción y normaliza sus operaciones. Asimismo, ha presentado ante el Tribunal las mociones iniciales habituales en este tipo de procesos conforme al Capítulo 11; incluyendo el pago de salarios y prestaciones en el curso ordinario de las operaciones, las cuales se espera sean aprobadas en los próximos días.

Para más información sobre la reestructuración y consultar los documentos del Tribunal, visite https://restructuring.ra.kroll.com/BraskemIdesa/.

Para obtener información adicional sobre determinada información proporcionada a los acreedores bajo acuerdos de confidencialidad (NDA), consulte https://inversionistasbraskemidesa.com.mx/indexen.html.

La Compañía cuenta con la asesoría y representación de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor jurídico internacional; Hunton Andrews Kurth LLP, como asesor jurídico en Texas; Sainz Abogados, como asesor jurídico en México; Lazard, como banqueros de inversión; y Alvarez & Marsal, como asesor de reestructuración.

Acerca de Braskem Idesa

Fundada en 2010, Braskem idesa es una empresa mexicana constituida a partir de la asociación entre Braskem (Brasil), el mayor productor de termoplásticos del continente, y Grupo Idesa, uno de los líderes de la industria petroquímica mexicana. Ambas compañías desarrollaron un complejo petroquímico en Nanchital, Veracruz, dedicado a la producción de etileno y polietileno de alta y baja densidad. El complejo inició operaciones en abril de 2016 y produce 1,050,000 toneladas anuales de etileno y polietileno.

Más información en: www.braskemidesa.com.mx.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones pueden incluir términos como "podría", "hará", "espera", "pretende", "prevé", "estima", "proyecta", "considera" u otras expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no se refieren a hechos históricos, e incluyen declaraciones sobre nuestras opiniones y expectativas. Estas declaraciones se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales de Braskem Idesa y, por lo tanto, deben interpretarse con cautela. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto conocidos como desconocidos, y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Braskem Idesa y son difíciles de predecir. Advertimos que diversos factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva, incluidos, entre otros, la capacidad para consumar un plan de reorganización conforme a los términos del acuerdo de apoyo a la reestructuración; los riesgos asociados al procedimiento concursal de reorganización, los resultados de las resoluciones del Tribunal de Quiebras y de los casos conforme al Capítulo 11 (los "Casos") en general, así como el tiempo durante el cual la Compañía podría verse obligada a operar bajo protección del Capítulo 11; la eficacia de las actividades generales de reestructuración realizadas en el marco de los Procedimientos concursales de reorganización y de cualquier estrategia adicional que pudiéramos implementar para atender la liquidez y los recursos de capital de la Compañía; y cualquier otra restricción impuesta por el Tribunal de Quiebras. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y no asumimos obligación alguna de actualizarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.

FUENTE Braskem Idesa, S.A.P.I.