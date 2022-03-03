БРАТЬЯ БРАЙАНЫ ПРОВОДЯТ АУКЦИОН «РАКЕТКИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ» В ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

БРАТЬЯ БРАЙАНЫ ПРОВОДЯТ АУКЦИОН «РАКЕТКИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ» ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ В ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛИНЫ СВИТОЛИНОЙ В ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР БУША ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ АУКЦИОНА ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ТЕННИС СО ЗВЕЗДАМИ» 8 МАРТА

ИНДИАН-УЭЛЛС (шт. Калифорния, США), 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Боб и Майк Брайаны объявили о начале проведения аукциона во время международного теннисного турнира BNP Paribas Open, который пройдет с 8 по 20 марта, для сбора средств в поддержку деятельности Элины Свитолиной по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам.

Два месяца назад близнецы Брайаны, являющиеся рекордсменами всех времен по числу побед в мужском парном разряде турниров ATP, обязались принять участие в мероприятии «Теннис со звездами» (Tennis with the Stars) с целью содействия сбору средств на поддержку информационно-разъяснительной программы Bush ACE и Фонда Элины Свитолиной.

Братья Брайаны совершили несколько поездок в Техас для поддержки работы в рамках информационно-разъяснительной программы Bush ACE. В 2018 году звезда WTA Элина Свитолина посетила Западный Техас в поддержку программы и, увидев программу в действии, решила организовать свой собственный фонд.

Исполнительный директор Теннисного центра Буша Тим Столлард (Tim Stallard) совершил две поездки в Киев с целью содействия деятельности Элины Свитолиной и в ближайшее время намерен провести мероприятия по сбору средств в Индиан-Уэллсе (шт. Калифорния) 8 марта и Остине (шт. Техас) 21 марта, которые будут направлены на поддержку информационно-разъяснительной программы Bush ACE и Фонда Элины Свитолиной.

«Организаторы информационно-разъяснительной программы Bush ACE рады оказать поддержку Бобу и Майку Брайанам и Элине Свитолиной, и мы гордимся своей помощью в реализации программ Элины в Украине. Наблюдая за трагическими событиями, разворачивающимися в Украине, мы поняли, что нам необходимо делать больше», — заявил г-н Столлард.

На аукционе по сбору средств под названием «Ракетки для беженцев» ("Racquets for Refugees") будут выставлены пожертвованные теннисные ракетки с автографами звезд ATP и WTA, включая легенд и действующих чемпионов.

«Все мы убиты горем, видя трагедию, разворачивающуюся в Украине, — заявил Боб Брайан. — Дети должны находиться на игровых площадках и теннисных кортах, а не в бомбоубежищах и поездах, спасаясь бегством из своих домов. Теннисный мир — это дружная семья, и я уверен, что, когда мы начнем аукцион 8 марта, мы получим баснословный уровень поддержки со стороны игроков».

Мероприятие «Теннис со звездами» — благотворительная выставка знаменитостей, проводимая в курортном отеле Omni Rancho Las Palmas Resort. Главными действующими лицами этого мероприятия, в программу которого войдут Thrills and Drills Clinic, соревнования с участием именитых профессионалов и любителей, а также неформальные встречи и знакомства, будут Элина Свитолина, Гаэль Монфис (Gaël Monfils), братья Брайаны (Bryan Brothers), Джессика Пегула (Jessica Pegula), Фрэнсис Тиафо (Frances Tiafoe), Жан-Жюльен Ройер (Jean-Julien Rojer) и Ник Монро (Nick Monroe).

«Нам было приятно поддерживать Элину Свитолину и ее фонд на протяжении многих лет, — заявил Клифф Дрисдейл (Cliff Drysdale). — Ее история любви, брака, теплоты и заботы прекрасна. Паутина благотворительных организаций, заслуживающих помощи, может обескураживать, но эта причина — агрессивные действия против Украины — не оставляет сомнений» .

За билетами на мероприятие "Tennis with the Stars" и подробной информацией о нем обращайтесь на страницу https://cliffdrysdale.ticketspice.com/tennis-with-the-stars-2022

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ BUSH ACE

Программа ACE, запущенная в 2016 году в Теннисном центре Буша в Мидленде (шт. Техас), была организована в целях консультирования, напутствования и мотивации (Advise, Counsel, Encourage — ACE) молодежи путем установления связей между позитивными образцами для подражания и детьми младшего школьного возраста посредством игры в теннис. Программа ACE продвигает базовые ценности спортивного поведения, принципиальности, уверенности в себе и упорного труда. Информационно-разъяснительной программой ACE охвачено более 40 тысяч детей.

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Контактная информация: Tim Stallard (Тим Столлард)

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(512) 576-4796

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SOURCE Bush Tennis Center