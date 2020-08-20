Бренд Zepp представил новую стильную линейку смарт-часов Zepp E для приверженцев здорового образа жизни

Вдохновением для разработчиков обновленного ассортимента Zepp послужил успешный опыт использования датчиков для расширения возможностей человека. Десять лет назад команда Zepp произвела настоящий фурор на североамериканском спортивном рынке, применив уникальный портативный датчик для мониторинга и анализа данных о физических нагрузках, что позволило спортсменам удвоить эффективность собственных тренировок. Сегодня на дворе уже 2020 год и компания представляет полностью обновленный ассортимент легендарных продуктов - с актуальным внешним видом и премиальным качеством. Устройства линейки Zepp E, ориентированные на активных профессионалов, ищущих оптимальной комбинации стиля и практичности, сочетают в себе высококлассный дизайн с превосходным функционалом для отслеживания показателей здоровья и данных о физической активности.

Идеальный помощник в достижении фитнес-целей

Устройства Zepp E оснащены широким спектром полезных функций, позволяющих пользователям лучше следить за состоянием своего здоровья. В их числе - мониторинг сна и уровня кислородной сатурации крови (SpO2[2]). Сверхсовременные технологии предоставляют данные о фазах сна - поверхностной, глубокой, парадоксальной (REM) [3], - и времени бодрствования. Система способна отслеживать даже 20-минутный дневной сон [4], предоставляя пользователям общую оценку качества сна и дыхания. Смарт-часы поддерживают функцию круглосуточного мониторинга уровня стресса. Встроенный пульсометр определяет степень нервного напряжения с повышением ОТА [5], помогая пользователям следить за собственным психоэмоциональным состоянием.

Премиальный дизайн с черным стеклянным 3D-дисплеем и сверхтонким металлическим корпусом

Устройства Zepp E, оснащенные красочным и эффектным экраном AMOLED, представлены в двух вариантах - Zepp E Circle и Zepp E Square. Черный экран из изогнутого 3D-стекла без рамки плавно переходит в наручный ремешок, что придает необычайно стильному гаджету безупречную гладкость и тонкость линий. 3D-стекло и тыльная часть корпуса из нержавеющей стали идеально подогнаны друг к другу, благодаря чему устройство выглядит очень тонким. На выбор пользователей предлагаются десятки комбинаций формы корпуса [6], цвета и фактуры ремешка, включая металл, кожу и фторкаучук [7]. Толщиной всего в 9 мм устройства Zepp E отличаются исключительным удобством и малым весом, подходят для круглосуточного ношения, а одного заряда батареи хватит на 7 дней [8].

11 cпортивных режимов для записи показателей и отслеживания прогресса

Смарт-часы Zepp E поддерживают 11 спортивных режимов, включая ходьбу, беговые тренировки в помещении и на открытом воздухе, велоспорт, спортивное плавание, скалолазание и даже бег на лыжах. Гаджеты обладают водостойкостью на глубине до 5АТМ, предоставляя пользователям возможность отслеживать показатели физической активности под водой. Для настоящих искателей приключений разработчики Zepp E предусмотрели функцию мониторинга SpO2 - важного показателя здоровья, особенно на большой высоте над уровнем моря, в условиях низкого содержания кислорода в воздухе, а также в процессе высокоинтенсивных спортивных нагрузок - например, марафонов или активных тренировок в зале.

Платформа Personal Activity Intelligence: как тренировки влияют на ваше тело

Широкий спектр профессиональных спортивных режимов Zepp E помогает пользователям отслеживать и оптимизировать результаты своих тренировок, а специальная платформа для оценки состояния здоровья Personal Acitivity Intelligence (PAI [9]) преобразует сложные данные о пульсе и уровне ежедневной активности пользователя в единую, простую для понимания оценку общего физического состояния. Стремясь всячески поощрять здоровый и активный образ жизни, разработчики Zepp E предусмотрели возможность задавать ежедневные целевые показатели физической активности, включая количество пройденных шагов и сожженных калорий. Смарт-часы оснащены полным комплексом функций фитнес-треккинга, включая напоминания о необходимости размяться после долгого периода неактивности.

Круглосуточный компаньон на вашем запястье

В дополнение к обширным возможностям мониторинга состояния здоровья и физической активности, Zepp E способен стать настоящим смарт-помощником с функциями таймера, будильника и даже прогноза погоды. С помощью этого элегантного гаджета пользователи даже могут получать уведомления о новых звонках и сообщениях, поступающих на смартфон. Если вы привыкли заниматься под музыкальный аккомпанемент, функция Bluetooth-управления позволяет воспроизводить, приостанавливать или пропускать треки без необходимости отвлекаться на телефон в процессе тренировки.

Устройства линейки Zepp E будут доступны в США по цене от 249$ уже с 25 августа, а с 1 сентября гаджеты можно будет приобрести в Великобритании по цене от 209£. Продробные спецификации и техническую информацию см. по ссылке https://www.zepp.com/us/zepp-e

В Великобритании устройства уже доступны для предзаказа по цене от 209.00£ на https://uk.zepp.com/

В США предзаказ на устройства по цене от 249.99$ в скором времени можно будет разместить на https://us.zepp.com/

О компании Zepp

Профессиональный бренд цифровых средств контроля за состоянием здоровья пользователей, компания Zepp использует передовые ИИ-алгоритмы, создавая функциональные решения для потребителей по всему земному шару. От традиционного мониторинга показателей здоровья и физических нагрузок до анализа и раннего предупреждения о физических нарушениях - специалисты Zepp неизменно стремятся повышать качество жизни своих пользователей. Команда Zepp верит в способность высоких технологий эффективнее контролировать наше здоровье и психоэмоциональное состояние, помогая всем и каждому получать больше удовольствия от жизни. Именно поэтому своей основной миссией Zepp считает "непрерывную разработку новых технологий и использование точных алгоритмов анализа данных для предоставления людям контроля над собственным здоровьем".

Заявления:

1. Изображения продукта и контента на дисплее представлены только для иллюстрации. Фактический продукт (включая внешний вид, цвет, размер) и содержание информации на дисплее (включая, в частности, фон, пользовательский интерфейс и пиктограммы) могут отличаться от представленных на фото выше.

2. В целях точного отображения общей информации, спецификаций, характеристик, эксплуатационных показателей и других данных о продукте наша компания может в любое время скорректировать и пересмотреть текстовые описания, изображения и другое содержание данного релиза. По причине возможных изменений в партиях продукции, факторах производства и поставки в режиме реального времени мы не будем специально уведомлять об упомянутых выше необходимых корректировках.

-КОНЕЦ ТЕКСТА-

По всем вопросам обращайтесь в пресс-центр Zepp по адресу электронной почты [email protected] .

[1] Согласно стандарту GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, устройства Zepp E обладают водонепроницаемостью на глубине до 5 АТМ, что подтверждается результатами испытаний Государственного центра контроля и инспекции качества часов. Номера отчетов о результатах испытаний - SHES200601029501(часы с круглым корпусом) и XRX-ESH-P200407367 (часы с квадратным корпусом). Кожаные и металлические ремешки не предназначены для погружения в воду. Для плавания следует использовать ремешки из фторкаучука, доступные в обширной цветовой гамме из ассортимента аксессуаров Zepp.

[2] Данный продукт не является устройством медицинского назначения. Все данные и показатели изменений не предназначены для диагностики или медицинского мониторинга.

[3] Для мониторинга цикла REM необходимо активировать режим контроля пульса в функции Sleep Assistant. Фаза парадоксального сна (REM) характеризуется быстрым движением глаз в различных направлениях. Как правило, именно в этой фазе мы видим сны.

[4] Дневной сон продолжительностью менее 20 минут устройством не регистрируется.

[5] Мониторинг уровня стресса доступен при установке обновления OTA.

[6] Устройство оснащено пятью встроенными темами оформления экрана. Дополнительные темы можно загрузить посредством приложения Zepp. Четыре стандартных темы оформления поддерживают настраиваемые модули.

[7] Дополнительные ремешки можно приобрести отдельно.

[8] Условия тестирования: 7-дневный ресурс батареи подтвержден результатами тестирования, проведенного в стандартном режиме эксплуатации устройства с непрерывным отслеживанием пульса, активированной функцией мониторинга сна, измерением уровня кислородной сатурации крови дважды в день, отображением 150 уведомлений на экране, активацией экрана наклоном запястья для проверки времени с частотой 30 раз в сутки, 5 минутами выполнения других операций и отслеживанием 30-минутных пробежек 3 раза в неделю. Ресурс батареи может варьироваться в зависимости от конкретных условий эксплуатации, настроек устройства и других факторов. Таким образом, фактические результаты могут отличаться от лабораторных данных. Режим обычных часов: Отключите Bluetooth, пульсометр и другие функции и поднимайте запястье, чтобы активировать экран, до 100 раз в сутки.

[9] Personal Activity Intelligence - индивидуальный индикатор физиологической активности. С помощью специального алгоритма платформа PAI конвертирует данные о частоте сердечных сокращений, интенсивности физических нагрузок и динамичной комплексной оценки личной физической активности в интуитивное понятный показатель, предоставляющий расширенную оценку физического состояния пользователя. По результатам исследования HUNT Fitness Study, поддержание показателя PAI на уровне выше 100 сокращает риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы и продлевает продолжительность жизни. HUNT Fitness Study: Исследование проводилось в рамках расширенной инициативы HUNT под руководством проф. Ульрика Уислоффа (Ulrik Wisloff) из Медицинской школы Норвежского университета науки и технологий. Для использования этой функции необходимо активировать круглосуточный мониторинг пульса.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1230740/1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1230741/2.jpg

SOURCE Zepp