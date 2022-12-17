BRILIANPRENEUR UMKM EXPO (RT) 2022 выводит 500 малых и средних компаний на мировой рынок

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PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

Dec 17, 2022, 14:04 ET

ДЖАКАРТА (Индонезия), 17 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) представляет выставку BRILIANPRENEUR UMKM EXPO (RT) 2022 в гибридном формате. Мероприятие этого года получило теплый прием с момента открытия виртуальной выставки, которая будет продолжаться с 1 по 31 декабря 2022 года, а также офлайн-мероприятия, на котором представлена продукция 502 специально отобранных индонезийских компаний МСМБ (малого, среднего и микро-бизнеса). Офлайн-мероприятие проводится с 14 по 18 декабря 2022 года в Конференц-центре Джакарты.

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Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Teten Masduki, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Indonesia; Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of Indonesia; Sunarso, President Director BRI; and Amam Sukriyanto, Director of Small and Medium Business BRI.
Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Teten Masduki, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Indonesia; Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of Indonesia; Sunarso, President Director BRI; and Amam Sukriyanto, Director of Small and Medium Business BRI.

Посетители могут посмотреть выставку в полностью интерактивном формате на сайте https://brilianpreneur.com/virtual. Вся продукция МСМБ, представленная на офлайн-мероприятии, доступна также на виртуальной выставке. Кроме того, посетители могут сразу приобрести продукцию МСМБ, нажав на одну из ссылок на платформы электронной коммерции.

«Мы стремимся поддерживать МСМБ с помощью Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, что позволяет курируемым нами МСМБ демонстрировать свою лучшую продукцию на различных международных выставках. Являясь агентом развития, мы содействуем им с помощью онлайн- и офлайн-программ обучения, помогающих успешно развивать бизнес и получать дополнительные выгоды от международных рынков», — заявил президент BRI Сунарсо (Sunarso).

Кроме того, в рамках этой выставки проходят различные мероприятия, включая сессии по подбору деловых партнеров, тренинги, награждение премиями UMKM, базары и онлайн-шопинг. В этом году ожидается увеличение объема экспортных контрактов по результатам выставки с 72 до 75 млн. долларов.

Последовательные усилия МСМБ, направленные на то, чтобы превзойти мировой уровень

500 предприятий МСМБ из 22 провинций Индонезии были отобраны на основе критериев в соответствии с международными стандартами, включая дизайн продукции, инновации, социальное воздействие и устойчивое развитие, экспортную ценность и достижения.

На выставке BRILIANPRENEUR UMKM EXPO (RT) 2022, посвященной индонезийской культуре и продвижению к устойчивому развитию, также представлены две новые категории продукции, охватывающие цифровые технологии и здоровье, дополняющие флагманские категории, такие как домашний интерьер, продукты питания и напитки, аксессуары и мода.

Одним из лучших среди продуктов питания и напитков является YAMMY BABEH, принимающий участие в этой программе с 2019 года. Основатель компании Бунда Элис признала, что поддержка BRI обеспечивает около 90% их совокупного экспорта.

«Эта программа повысила нашу производительность, даже во время пандемии. В марте 2020 года мы исполнили свои первые экспортные заказы в Австралию, а затем в Канаду в ноябре. При поддержке BRI мы продемонстрировали свою продукцию на многочисленных международных выставках в Индии, Мексике, Гонконге и Малайзии», — заявила Бунда Элис.

Более подробная информация представлена на сайте http://brilianpreneur.com, Instagram @bankbri_id, Twitter @bankbri_id, @thonderbri и @promo_bri, Facebook Bank BRI, YouTube Bank BRI и TikTok @bankbri_id.

#Brilianpreneur2022 #BRIngMSMEtoTheWorld

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1970251/BRILianpreneur_UMKM_EXPORT_2022.jpg

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

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