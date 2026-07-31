Brillio a été désigné OpenAI Select Partner pour aider les entreprises à mettre en œuvre l'IA

Ce partenariat associe les capacités d'avant-garde en matière d'IA d'OpenAI et l'approche orientée ingénierie de Brillio, afin d'aider les entreprises à mettre en œuvre l'IA à grande échelle.

L'IA d'entreprise est entrée dans une nouvelle phase. Le succès ne se mesure plus à l'aune des projets pilotes, mais à l'efficacité avec laquelle les organisations mettent en œuvre l'IA dans l'ensemble de leurs activités.

DALLAS, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Brillio, l'accélérateur d'IA pour les entreprises orienté ingénierie, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné OpenAI Select Partner au sein de l'OpenAI Partner Network.

L'OpenAI Partner Network est un programme mondial destiné aux partenaires qui souhaitent développer, commercialiser et déployer des solutions d'IA en collaboration avec OpenAI. Il rassemble des partenaires dotés d'une expertise approfondie du secteur, de capacités de mise en œuvre et d'un réseau de relations clients, tout en fournissant les ressources et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à adopter les technologies d'IA de pointe et obtenir des résultats commerciaux mesurables.

En tant qu'OpenAI Select Partner, Brillio continuera de collaborer avec OpenAI pour aider les entreprise à développer, déployer et faire évoluer des solutions d'IA de manière responsable et efficace. Ensemble, ils aideront les entreprises à passer du stade de l'expérimentation à celui de la mise en œuvre concrète en intégrant l'IA dans leurs flux de travail, leurs applications, leurs données et leurs processus décisionnels, afin de générer une valeur mesurable.

Brillio a été conçu pour adapter la stratégie en matière d'IA et les opérations de l'entreprise. La société aide à la mise en place de systèmes d'IA capables de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, en associant une connaissance du secteur, une expertise technique et des capacités d'exécution en matière d'IA. En tant que partenaire unique et responsable, Brillio permet aux entreprises d'organiser, d'orienter et de faire évoluer l'IA à l'échelle de l'entreprise depuis les flux de travail et l'ontologie jusqu'aux applications, aux données, aux contrôles et à l'exécution.

Dans tous les secteurs d'activité, Brillio aide les entreprises à mettre en œuvre l'IA grâce à des solutions spécifiques à chaque domaine et reposant sur OpenAI, notamment GPT-5.6 et ChatGPT Work. Sa solution « Semantic Fabric » permet aux organisations de créer et de gérer des graphes de connaissances et ontologies d'entreprise qui fournissent un contexte métier fiable pour l'IA, améliorant ainsi la précision des agents, la recherche sémantique et l'automatisation intelligente. Sa solution Agentic SDLC intègre l'IA à toutes les étapes du cycle de vie du développement logiciel, aidant les entreprises à accélérer le développement logiciel, à améliorer leur productivité et à réduire les délais de mise sur le marché.

« La plupart des entreprises n'ont plus de mal à définir leur stratégie en matière d'IA. Elles ont du mal à mettre leurs projets en œuvre », a déclaré , Avantika Sharma, Global Leader – HLS & BFS, Brillio. « Il s'agit aujourd'hui d'intégrer l'IA dans les systèmes, les processus et les décisions qui régissent l'entreprise, tout en garantissant la gouvernance et en obtenant des résultats mesurables. En associant les capacités de pointe d'OpenAI en matière d'IA à l'expertise technique, au savoir-faire sectoriel et aux accélérateurs d'IA de Brillio, nous pouvons aider les entreprises à passer de projets pilotes isolés à une mise en œuvre de l'IA à grande échelle. »

Brillio accompagne les entreprises des secteurs de la santé et des sciences de la vie, de la banque, des services financiers et de l'assurance, du commerce de détail et des produits de grande consommation, ainsi que des communications, des médias et des technologies. En associant expertise sectorielle, talents en ingénierie, capacités de déploiement à l'échelle mondiale et accélérateurs d'IA, l'entreprise aide les organisations à intégrer l'IA dans l'expérience client, les opérations commerciales, l'ingénierie logicielle et les environnements technologiques, tout en assurant la gouvernance, la sécurité et la rigueur opérationnelle nécessaires à un déploiement responsable.

À l'avenir, Brillio prévoit d'approfondir sa collaboration avec OpenAI grâce à l'innovation en matière de solutions, à des offres adaptées aux différents secteurs d'activité, au développement des talents et des initiatives de commercialisation visant à aider les clients à tirer parti de l'IA dans leur contexte métier et à obtenir des résultats tangibles.

À propos de Brillio

Brillio est l'accélérateur d'IA d'entreprise qui aide les sociétés du Fortune 1000 à concrétiser plus rapidement leurs ambitions en matière d'IA à grande échelle. Grâce à notre plateforme d'accélération d'IA, Agentic Data and Application Management (ADAM), Brillio figure parmi les prestataires de services technologiques numériques dont la croissance est la plus rapide. L'entreprise accompagne la transformation de ses clients selon cinq axes d'activité principaux : transformation axée sur l'entreprise, transformation de l'expérience client, intelligence artificielle et ingénierie des données, ingénierie numérique et ingénierie des infrastructures.

Avec 14 sites de prestation répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et forte d'une équipe comptant plus de 6 000 professionnels entièrement dévoués à la satisfaction client, Brillio allie expertise sectorielle approfondie, ingénierie de pointe et accélérateurs au service de résultats mesurables. Basée à Dallas, au Texas, Brillio accompagne ses clients à l'échelle mondiale en misant sur la rapidité, l'évolutivité et un impact mesurable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.brillio.com.

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