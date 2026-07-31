Brillio nombrado socio selecto de OpenAI para ayudar a las empresas a implementar la IA en producción

Esta alianza combina las capacidades de vanguardia de IA de OpenAI con el enfoque de Brillio, centrado en la ingeniería, para ayudar a las empresas a implementar la IA a gran escala.

La IA empresarial ha entrado en una nueva fase. El éxito ya no se mide por proyectos piloto, sino por la eficacia con la que las organizaciones implementan la IA en toda su actividad.

DALLAS, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Brillio, el acelerador de IA empresarial, que prioriza la ingeniería, anunció hoy que ha sido nombrado socio selecto de OpenAI dentro de la red de socios de OpenAI.

La Red de Socios de OpenAI es un programa global para que los socios desarrollen, vendan y ofrezcan soluciones de IA con OpenAI. Reúne a socios con amplia experiencia en el sector, capacidad de implementación y sólidas relaciones con los clientes, a la vez que proporciona recursos y soporte para ayudar a las empresas a adoptar tecnologías de IA de vanguardia y convertirlas en resultados de negocio medibles.

Como Socio Selecto de OpenAI, Brillio seguirá colaborando con OpenAI para ayudar a las organizaciones a desarrollar, implementar y escalar soluciones de IA de forma responsable y eficaz. Juntas, ambas compañías ayudarán a las empresas a ir más allá de la experimentación, integrando la IA en flujos de trabajo, aplicaciones, datos y procesos de toma de decisiones para generar valor cuantificable.

Brillio está diseñada para cubrir el vacío entre la estrategia de IA y las operaciones empresariales. La compañía ayuda a las empresas a crear sistemas de IA que comprendan el funcionamiento de su negocio, combinando el contexto del sector, la experiencia en ingeniería y las capacidades de ejecución de IA. Brillio permite a las organizaciones orquestar, gestionar y escalar la IA en toda la empresa como un único socio responsable, desde el flujo de trabajo y la ontología hasta las aplicaciones, los datos, los controles y la ejecución.

En todas las industrias, Brillio está ayudando a las empresas a poner en funcionamiento la IA a través de soluciones de dominios específicos creadas en OpenAI, incluidos GPT 5.6 y ChatGPT Work. Su solución Semantic Fabric permite a las organizaciones crear y gobernar ontologías y gráficos de conocimiento empresarial que brindan un contexto empresarial confiable para la IA, mejorando la precisión de los agentes, la búsqueda semántica y la automatización inteligente. Su solución Agentic SDLC aplica IA en todo el ciclo de vida del desarrollo de software, ayudando a las organizaciones a acelerar el desarrollo de software, mejorar la productividad y reducir el tiempo de comercialización.

"La mayoría de las organizaciones ya no luchan con la estrategia de IA. Tienen dificultades con la ejecución", dijo Avantika Sharma, líder global – HLS & BFS, Brillio. "El reto consiste en integrar la IA en los sistemas, flujos de trabajo y decisiones que rigen el negocio, manteniendo la gobernanza y ofreciendo resultados medibles. Al combinar las capacidades de IA de vanguardia de OpenAI con la sólida experiencia en ingeniería, el conocimiento del sector y los aceleradores de IA de Brillio, podemos ayudar a las empresas a pasar de proyectos piloto aislados a la IA en producción a gran escala".

Brillio presta servicios a empresas de los sectores de salud y ciencias de la vida, banca, servicios financieros y seguros, comercio minorista y productos de consumo, y comunicaciones, medios y tecnología. Combinando experiencia sectorial, talento en ingeniería, capacidad de entrega global y aceleradores de IA, la empresa ayuda a las organizaciones a integrar la IA en la experiencia del cliente, las operaciones comerciales, la ingeniería de software y los entornos tecnológicos empresariales, manteniendo la gobernanza, la seguridad y la disciplina operativa necesarias para escalar de forma responsable.

De cara al futuro, Brillio planea profundizar su colaboración con OpenAI mediante la innovación de soluciones, ofertas específicas para cada sector, el desarrollo de talento e iniciativas de comercialización que ayuden a los clientes a aprovechar la IA en su contexto empresarial y a obtener resultados tangibles.

Acerca de Brillio

Brillio es el acelerador de IA empresarial que ayuda a las empresas Fortune 1000 a pasar de la ambición en IA al impacto a gran escala, más rápidamente. Impulsado por nuestra plataforma aceleradora de IA, Agentic Data and Application Management (ADAM), Brillio es uno de los proveedores de servicios de tecnología digital de más rápido crecimiento, que ofrece transformación en cinco áreas clave: transformación empresarial, transformación de la experiencia del cliente, ingeniería de IA y datos, ingeniería digital e ingeniería de infraestructura.

Con 14 centros de operaciones en Norteamérica, Europa y Asia, y un equipo de más de 6.000 profesionales centrados en el cliente, Brillio combina una profunda experiencia en el sector, ingeniería moderna y aceleradores para ofrecer resultados medibles. Con sede en Dallas, Texas, Brillio presta servicios a clientes en todo el mundo con un compromiso con la velocidad, la escalabilidad y el impacto medible. Más información en www.brillio.com.

Contacto para medios: Email: [email protected]