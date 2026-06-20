Brownfields sind der wahre Test für die Automatisierung: So skalierte ForwardX 484 AMRs in einem laufenden Automobilwerk eines Erstausrüsters ohne Produktionsausfälle

Chery Dalian in Zahlen:

484 AMRs sind in der gesamten Anlage im Einsatz

Täglich werden rund 1.000 Fahrzeuge produziert

127 Materialkategorien automatisiert

Karosseriewerkstatt und Endmontage abgedeckt

Die Produktion konnte während der gesamten Einsatzdauer aufrechterhalten werden

BEIJING, 20. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die meisten Automobilwerke sind nicht für die Automatisierung ausgelegt. Sie sind auf die Produktion ausgelegt.

Mehr als ein Jahr nach Beginn der Einführung wird das AMR-System von ForwardX im Werk von Chery Automobile in Dalian weiter ausgebaut, ohne die Produktion zu beeinträchtigen. Heute zählt das Projekt zu den größten AMR-Implementierungen in bestehenden Anlagen in der Automobilindustrie.

Diese Tatsache macht die Automatisierung bestehender Anlagen zu einer der größten Herausforderungen der Branche. Im Gegensatz zu Neuanlagen müssen bestehende Fabriken modernisiert werden, ohne dass dabei die Produktionsleistung beeinträchtigt wird. Die Automatisierung muss sich an Altsysteme, festgelegte Layouts und den laufenden Betrieb anpassen und kann nicht von Anfang an in die Anlage integriert werden.

Mit einer Flotte von 484 AMRs wird die Einführung kontinuierlich ausgebaut, während die Produktion voll in Betrieb bleibt, sodass die Automatisierung ohne größere Umbauten oder Werksstillstände skaliert werden kann.

Das Chery-Werk in Dalian produziert täglich etwa 1.000 Fahrzeuge, weshalb die Kontinuität der Produktion eine entscheidende betriebliche Anforderung darstellt. In den Schweiß- und Endmontagehallen unterstützen die AMRs eine Vielzahl von intralogistischen Prozessen, darunter die liniennahe Materialzufuhr, den Transport von SPS-Wagen, die Anlieferung von Antriebssträngen und die Rückführung leerer Behälter.

In der Karosseriewerkstatt unterstützen derzeit 204 AMRs die Anlieferung von 32 Materialkategorien und decken damit mehr als 80 % des Materialbedarfs ab. In der Endmontage übernehmen 280 AMRs den Transport von 95 Materialkategorien und decken damit fast 90 % des Materialbedarfs am Fließband ab.

Der Erfolg bei der Nachrüstung hängt von weit mehr als nur der Autonomie der Fahrzeuge ab.

Bestehende Fabriken stellen eine Reihe einzigartiger Herausforderungen dar: begrenzter Platz am Fließband, gemischter Verkehr mit Mitarbeitenden und Gabelstaplern, veraltete IT-Infrastruktur, sich ändernde Produktionsanforderungen und minimale Zeitfenster für die Inbetriebnahme. Die Herausforderung besteht darin, ein bestehendes Logistiksystem umzugestalten, ohne die Produktion zu stören. Zwar sind viele Automatisierungsprojekte in der Pilotphase erfolgreich, doch die Skalierung auf Hunderte von Robotern in aktiven Automobilproduktionsumgebungen stellt dann doch eine ganz andere Herausforderung dar.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, kombinierte ForwardX bildbasierte Autonomie, Flottenkoordination, Fertigungsintegration und schrittweise Implementierungsstrategien. Anstatt umfangreiche bauliche Veränderungen zu erfordern, wurde die Einführung in bestehende Produktions- und Logistikabläufe integriert.

Das System arbeitet Seite an Seite mit Mitarbeitenden, Förderbändern, Roboteranlagen und bestehenden Materialtransportmitteln. Durch eine Einführung in Phasen und kontinuierliche Optimierung wurde die Automatisierung schrittweise eingeführt, während die Produktionsstabilität gewahrt blieb.

„Die Herausforderung besteht darin, eine in Betrieb befindliche Fabrik umzugestalten und gleichzeitig die Produktion zu sichern", sagte Nicolas Chee, Gründer und CEO von ForwardX Robotics. „Eine Brownfield-Automatisierung erfordert weit mehr als nur Robotik. Sie erfordert Integration, Koordination und ein tiefes Verständnis der Fertigungsabläufe."

Da OEMs und Tier-1-Zulieferer ihre bestehenden Anlagen kontinuierlich modernisieren, rückt die Brownfield-Transformation in der gesamten Automobilindustrie zunehmend in den Fokus.

Für die meisten Hersteller werden künftige Investitionen in die Automatisierung eher in bestehenden Fabriken als in neuen Anlagen getätigt werden.

Greenfield-Projekte beweisen, dass Roboter funktionieren können.

Brownfield-Projekte beweisen, dass Automatisierung in realen Fertigungsumgebungen skalierbar ist.

Chery Dalian zeigt, wie diese Transformation in der Praxis aussieht.

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Laden Sie hier das Whitepaper zur Automatisierung des Brownfield-Geländes von Chery Dalian herunter: https://www.forwardx.com/

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