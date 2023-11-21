Bully Max 推出添加 TruMune 的全新幼犬食品，可改善幼犬腸道健康和營養留存

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Bully Max

21 Nov, 2023, 10:03 ET

匹茲堡2023年11月21日 /美通社/ -- 作為一家致力於為您的愛犬提供最佳營養的犬類食品公司，Bully Max 自豪地宣布推出一款創新產品：Bully Max 24/14 高蛋白成長型幼犬食品。此進階配方專門為正在成長中的幼犬而設，確保滿足它們獨特的營養需求，從而成長為強壯健康的成年犬。

幼犬們需要的不僅僅是普通狗糧，因此我們在尖端科技的支援下研發了這款出色的幼犬食品，為幼犬們提供必需的營養素。

Bully Max 24/14 高蛋白成長型幼犬食品的主要特點如下：

真材實料的蛋白質：我們的配方中的蛋白質全部來自真正的羊肉和豬肉，確保您的幼犬能獲得健康成長和發展所需的優質蛋白質。

含有 6 種基本維他命的增強配方：我們明白維他命對您狗狗的飲食非常重要。因此，我們在配方中新增了六種必需維他命（A、B12、C、D、E 和 K），以支援其整體健康。

TruMune® 促進腸道健康：我們的幼犬食品其中一個突出的特點，是加入了經過臨床試驗的益生元 TruMune®。TruMune® 已被證實能增強幼犬的腸道健康並提高免疫力。超過 425 項對照試驗研究和 120 篇同行評審出版物在理論上證明，它能夠顯著改善消化道健康和活力。值得注意的是，食用 TruMune® 的幼犬的能量水平提高了 15％。

慢火烹調，保留最佳營養：我們的慢火烹調配方保護了重要營養素，讓您的狗狗從中獲得最大的營養價值。以 200°F (93°C) 左右的溫度烹煮食物，可以保留高達 90% 的重要維生素、礦物質和氨基酸，而 400°F (204°C) 以上的高溫烹製可能導致 60% 的營養素流失。此明顯差異表明，慢火烹調對於確保您的狗狗能從食物中獲取最多營養至關重要。

純天然，不含任何有害成分：Bully Max 24/14 高蛋白成長型幼犬食品不含人工色素、調味料或副產品。此款狗糧不含玉米、小麥或大豆，為您的狗狗提供乾淨健康的飲食。

Bully Max 的聯合創始人 Lea Kinneman 表示：「我們相信，所有幼犬都值得擁有最好的生命開端，這就是為什麼我們創造了這款優質的幼犬食品配方。透過添加 TruMune® 以促進腸道健康，並堅持慢火烹煮以保留營養成分，我們有信心 Bully Max 幼犬食品能夠讓您的狗狗健康快樂地成長。」

Bully Max 24/14 高蛋白成長型幼犬食品現已上市，確保您的狗狗獲得健康成長和活力所需的最佳營養。如欲了解更多資訊及訂購，請瀏覽我們的網站：https://shop.bullymax.com/products/puppy-food-dry-kibble

關於 Bully Max:

Bully Max是一家領先的犬類食品公司，致力於為狗狗（特別是恶霸犬）提供高品質營養。Bully Max 注重原料品質和科學創新，致力於改善全美國所有狗狗的健康與福祉。

傳媒查詢，請聯絡：
Lea Kinneman [email protected] 1-844-285-5987

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