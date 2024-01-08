Bybit занимает топовые месте по фьючерсам на криптовалюту для институциональных инвесторов

News provided by

Bybit

08 Jan, 2024, 01:15 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 8 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья криптобиржа в мире по объему торгов, с радостью объявила о продолжающемся укреплении своих позиций на институциональном рынке криптовалют, претендуя на верхние позиции в нескольких категориях ключевых производных инструментов. Последние данные Coinglass свидетельствуют о потрясающих результатах работы Bybit, обеспечивая ей верхние позиции по ключевым категориям деривативов. Bybit с гордостью занимает третье место по Общему открытому интересу по фьючерсам на BTC и претендует на два верхних места по фьючерсам на ETH, SOL и XRP, подтверждая свою репутацию крупнейшей платформы для профессиональных инвесторов, которым нужна ликвидность, стабильность и профессиональный опыт, которому можно доверять.

Юджин Чан (Eugene Cheung), руководитель институционального подразделения Bybit, подчеркнул важность этих достижений, заявив: «Данные оценки являются подтверждением нашей твердой приверженности соответствовать требованиям институциональных трейдеров. Мы много инвестировали в создание надежной и безопасной инфраструктуры и продуктов, обеспечивая высокую ликвидность и ультрабыстрое исполнение заявок, и нам приятно видеть, как это вызывает отклик у таких влиятельных игроков на рынке».

Юджин прокомментировал, насколько важно обойти крупных конкурентов на критически значимых рынках альткоинов, добавив: «Способность обойти крупных конкурентов на критически важных рынках альткоинов, таких как ETH, SOL и XRP, еще больше демонстрирует растущую привлекательность Bybit в институциональном пространстве. Эти рынки становятся все более актуальными для искушенных инвесторов, которые находятся в поиске диверсификации и для представителей поколения альфа, а Bybit прекрасно для этого подходит, т. к. является крупнейшей платформой для реализации таких возможностей».

Эти исключительные результаты последовали за целым рядом стратегических инициатив, таких как Единый торговый счет Unified Trading Account и Биржевая брокерская программа Exchange Broker Program, целью которых было привлечение и расширение возможностей институциональных инвесторов.

По мере развития ландшафта цифровых активов Bybit остается в авангарде инноваций, постоянно адаптируясь к растущим требованиям институциональных инвесторов. Непреклонная приверженность надежности инфраструктуры, высокая ликвидность и акцент на институциональных инвесторах призваны укрепить положение Bybit в качестве избранной платформы для профессиональных трейдеров, разбирающихся в тонкостях рынка криптовалют.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Also from this source

Bybit, Kurumsal Kripto Vadeli İşlemlerinde En Üst Sıralamayı Güvenceye Aldı

Bybit, Kurumsal Kripto Vadeli İşlemlerinde En Üst Sıralamayı Güvenceye Aldı

Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası Bybit, kurumsal kripto pazarında yükselişini sürdürdüğünü ve birçok önemli türev kategorisinde...
Bybit Web3 Deepens Ecosystem Integration with Mantle, Unveils Gas Fee Subsidies and One-Click mETH Staking Campaign

Bybit Web3 Deepens Ecosystem Integration with Mantle, Unveils Gas Fee Subsidies and One-Click mETH Staking Campaign

Bybit, the world's third largest crypto exchange by volume,is thrilled to announce a significant expansion of its partnership with Mantle, a leading...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Financial Technology

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.