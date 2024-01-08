Bybit занимает топовые месте по фьючерсам на криптовалюту для институциональных инвесторов

ДУБАЙ, ОАЭ, 8 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья криптобиржа в мире по объему торгов, с радостью объявила о продолжающемся укреплении своих позиций на институциональном рынке криптовалют, претендуя на верхние позиции в нескольких категориях ключевых производных инструментов. Последние данные Coinglass свидетельствуют о потрясающих результатах работы Bybit, обеспечивая ей верхние позиции по ключевым категориям деривативов. Bybit с гордостью занимает третье место по Общему открытому интересу по фьючерсам на BTC и претендует на два верхних места по фьючерсам на ETH, SOL и XRP, подтверждая свою репутацию крупнейшей платформы для профессиональных инвесторов, которым нужна ликвидность, стабильность и профессиональный опыт, которому можно доверять.

Юджин Чан (Eugene Cheung), руководитель институционального подразделения Bybit, подчеркнул важность этих достижений, заявив: «Данные оценки являются подтверждением нашей твердой приверженности соответствовать требованиям институциональных трейдеров. Мы много инвестировали в создание надежной и безопасной инфраструктуры и продуктов, обеспечивая высокую ликвидность и ультрабыстрое исполнение заявок, и нам приятно видеть, как это вызывает отклик у таких влиятельных игроков на рынке».

Юджин прокомментировал, насколько важно обойти крупных конкурентов на критически значимых рынках альткоинов, добавив: «Способность обойти крупных конкурентов на критически важных рынках альткоинов, таких как ETH, SOL и XRP, еще больше демонстрирует растущую привлекательность Bybit в институциональном пространстве. Эти рынки становятся все более актуальными для искушенных инвесторов, которые находятся в поиске диверсификации и для представителей поколения альфа, а Bybit прекрасно для этого подходит, т. к. является крупнейшей платформой для реализации таких возможностей».

Эти исключительные результаты последовали за целым рядом стратегических инициатив, таких как Единый торговый счет Unified Trading Account и Биржевая брокерская программа Exchange Broker Program, целью которых было привлечение и расширение возможностей институциональных инвесторов.

По мере развития ландшафта цифровых активов Bybit остается в авангарде инноваций, постоянно адаптируясь к растущим требованиям институциональных инвесторов. Непреклонная приверженность надежности инфраструктуры, высокая ликвидность и акцент на институциональных инвесторах призваны укрепить положение Bybit в качестве избранной платформы для профессиональных трейдеров, разбирающихся в тонкостях рынка криптовалют.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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