Bybit, Kurumsal Kripto Vadeli İşlemlerinde En Üst Sıralamayı Güvenceye Aldı

DUBAİ, BAE, 8 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası Bybit, kurumsal kripto pazarında yükselişini sürdürdüğünü ve birçok önemli türev kategorisinde üst sıralarda yer aldığını duyurmaktan heyecan duyuyor. Coinglass'tan gelen son veriler, Bybit'in önemli türev kategorilerinde üst sıraları güvence altına alan yıldız performansını ortaya koyuyor. Bybit, Total BTC Vadeli İşlemleri açık pozisyonunda üçüncü sırada yer almaktan gurur duyuyor ve ETH, SOL ve XRP vadeli işlemlerinde ilk iki sırada yer alarak likidite, istikrar ve güvenilir uzmanlık arayan profesyonel yatırımcılar için önde gelen platform olarak itibarını pekiştiriyor.

Bybit Kurumsal Başkanı Eugene Cheung, bu başarıların önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu sıralamalar, kurumsal yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın bir kanıtıdır. Sağlam ve güvenli bir altyapı ve ürünler oluşturmaya, derin likidite ve ultra hızlı uygulama sağlamaya büyük yatırım yaptık ve bunun piyasadaki bu kadar etkili oyuncularda yankı bulduğunu görmek memnuniyet verici."

Eugene, önemli altcoin pazarlarında büyük rakipleri aşmanın önemine değinerek şunları ekledi: "ETH, SOL ve XRP gibi önemli altcoin pazarlarında büyük rakipleri geride bırakmak, Bybit'in kurumsal alanda artan çekiciliğini daha da gösteriyor. Bu pazarlar, çeşitlendirme ve alfa üretimi arayan sofistike yatırımcılar için giderek daha hayati hale geliyor ve Bybit, bu fırsatların kilidini açacak önde gelen platform olarak konumlanıyor."

Bu olağanüstü performans, kurumsal yatırımcıları cezbetmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan Birleşik Ticaret Hesabı ve Borsa Broker Programı gibi bir dizi stratejik girişimin ardından geldi.

Dijital varlık ortamı geliştikçe Bybit, kurumsal yatırımcıların sürekli artan taleplerini karşılamak için sürekli olarak uyum sağlayarak yenilikçiliğin ön saflarında yer almaya devam ediyor. Bybit, sağlam altyapıya, derin likiditeye ve kurumsal odaklanmaya olan sarsılmaz bağlılığıyla, kripto pazarının karmaşıklıklarında yol alan profesyonel yatırımcıların tercih ettiği platform olarak konumunu sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

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