Bybit расширяет глобальный охват и получает разрешение на авторизацию в Казахстане

ДУБАЙ, ОАЭ (Dubai, UAE), 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по величине криптовалютная биржа в мире по объему торгов, с радостью сообщает, что она одной из первых получила разрешение на полную авторизацию от Комитет по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA). Эта веха приближает Bybit к тому, чтобы стать полностью регулируемым инструментом торговли цифровыми активами (DATF).

В рамках строгого процесса Bybit Kazakhstan прошел полную проверку AML, аудит ведения бизнеса и детальные проверки соответствия. Это часть усилий Bybit по обеспечению новых возможностей для пользователей в Казахстане и в более широком регионе Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Казахстан стал ключевым игроком в глобальной крипто-экосистеме, и мы очень рады расширению наших услуг на таком динамичном рынке, — сказал Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit. — Мы стремимся предоставить наши передовые технологии, безопасность и прозрачность криптотрейдерам в Казахстане, чтобы они могли получить доступ к наилучшим инструментам и услугам для процветания в этой быстрорастущей отрасли».

После получения полной лицензии Bybit Kazakhstan будет предлагать различные продукты и услуги, связанные с цифровыми активами. Экспансия в Казахстан согласуется с миссией Bybit по предоставлению надежных и прозрачных услуг, удовлетворяющих уникальные потребности криптотрейдеров и инвесторов в регионе.

Эта разработка последовала за получением Bybit своих первоначальных рабочих и кастодиальных лицензий от AFSA в июне 2023 года, что укрепило приверженность компании местным нормативным требованиям. Постоянные усилия Bybit по укреплению своего присутствия в Казахстане подчеркивают веру в ответственный рост и обеспечение соответствующей и безопасной торговой среды.

Казахстан быстро превратился в центр криптовалютных инноваций, и Bybit гордится тем, что играет ведущую роль в содействии этому развитию. Например, компания Bybit провела курс «Основы деятельности Blockchain, Web3 и криптовалютных бирж» для банков Казахстана в 2024 году. Это мероприятие было частью стремления Bybit сделать блокчейн-образование более доступным в регионе СНГ.

Получая эту полную авторизацию, компания Bybit готова усилить внедрение криптовалют, обеспечить безопасность на государственном уровне и предложить расширенные торговые функции своей растущей региональной базе пользователей.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 40 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

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