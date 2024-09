Bybit otrzymuje formalne pozwolenie na przyznanie pełnych uprawnień do prowadzenia działalności w Kazachstanie

DUBAJ, ZEA, 9 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, ma przyjemność ogłosić, że jest jednym z pierwszych podmiotów na rynku kryptowalutowym, który uzyskał od Urzędu Regulacji Usług Finansowych w Astanie (Astana Financial Service Authority - AFSA) pozwolenie na przyznanie pełnych uprawnień do prowadzenia działalności w Kazachstanie. Jest to kolejny kamień milowy, który przybliża Bybit do uzyskania statusu w pełni regulowanego podmiotu zajmującego się obrotem aktywami cyfrowymi (DATF).

Kazachski oddział Bybit przeszedł rygorystyczny proces weryfikacyjny, który obejmował pełną kontrolę AML, audyt działalności oraz szczegółowe kontrole zgodności z przepisami. Poddając się tym procedurom, Bybit chce zwiększyć swoje możliwości pozyskiwania nowych użytkowników w Kazachstanie i innych krajach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

„Kazachstan wyrósł na jednego z najważniejszych graczy w globalnym ekosystemie kryptowalutowym, dlatego bardzo cieszymy się z możliwości wprowadzenia naszych usług również na jego dynamicznym rynku" - powiedział Ben Zhou, współzałożyciel i CEO Bybit. „Chcemy, by traderzy kryptowalutowi w Kazachstanie mogli korzystać z naszych usług opartych na najnowocześniejszej technologii, bezpieczeństwie i przejrzystości, zyskując dostęp do najlepszych możliwych narzędzi i rozwiązań, które pozwolą im rozwijać się w dynamicznie rosnącej branży".

Po uzyskaniu pełnych uprawnień do prowadzenia działalności kazachski oddział Bybit będzie mógł zaoferować bogatą ofertę produktów i usług w zakresie aktywów cyfrowych. Wejście na rynek Kazachstanu wpisuje się w realizowaną przez Bybit misję świadczenia niezawodnych i przejrzystych usług, które odpowiadają na potrzeby traderów kryptowalutowych i inwestorów w regionie.

Bybit dąży do spełnienia lokalnych wymogów regulacyjnych już od pewnego czasu - w czerwcu 2023 r. platforma uzyskała od AFSA wstępne pozwolenie na prowadzenie działalności i oferowanie usług przechowywania kryptowalut. Wzmocnienie obecności w Kazachstanie poprzez spełnienie wszystkich wymogów regulacyjnych to sygnał, że Bybit zależy na odpowiedzialnym wzroście oraz kształtowaniu zgodnego z przepisami i bezpiecznego środowiska tradingowego.

Kazachstan szybko stał się epicentrum rozwoju innowacji kryptowalutowych, a Bybit chce w nim odgrywać czołową rolę. Jednym z przykładów potwierdzających to działanie było zorganizowanie przez Bybit w 2024 r. kursu pt. „Foundations of Blockchain, Web3 and Crypto Exchange Activities" („Fundamenty Blockchain, Web3 i działalności giełd kryptowalutowych") dla kazachskich banków. Wydarzenie miało na celu zwiększenie dostępu do edukacji blockchainowej w regionie WNP.

Uzyskując pełne uprawnienia do prowadzenia działalności w Kazachstanie, Bybit zwiększy dostępność kryptowalut, zapewniając rosnącej bazie użytkowników w regionie zaawansowane funkcje tradingowe oraz bezpieczeństwo klasy instytucjonalnej.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit

Bybit to druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z której usług korzysta ponad 40 mln użytkowników. Powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są w w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg