Bybit расширяет предложение спотовых пар с евро с захватывающим розыгрышем 25 000 USDT

ДУБАЙ, ОАЭ, 18 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, рада объявить о запуске 12 новых спотовых пар с евро, что еще больше укрепит ее приверженность предоставлению пользователям разнообразного и всестороннего торгового опыта. Чтобы отпраздновать это событие, Bybit проводит захватывающую кампанию с щедрым призовым фондом в 25 000 USDT.

Bybit Expands EUR Spot Pair Offerings with Exciting 25,000 USDT Giveaway

Листинг получили следующие новые спотовые пары с евро: PEPE/EUR, WIF/EUR, SHIB/EUR, NEAR/EUR, LINK/EUR, FTM/EUR, STETH/EUR, TON/EUR, ENA/EUR, WLD/EUR, ONDO/EUR и AVAX/EUR. Расширение линейки спотовых пар повышает гибкость для трейдеров и возможности заработать на растущем европейской криптовалютном рынке.

Чтобы отпраздновать это нововведение, Bybit запускает два захватывающих события:

Событие 1: Торгуйте и выигрывайте

Пользователи, которые торгуют любой из новых спотовых пар с евро в течение периода кампании и соответствуют определенным пороговым значениям объема торгов, будут иметь право претендовать на долю в призовом фонде, который составляет 25 000 USDT. Награды будут распределяться в порядке очередности.

Событие 2: Внесите депозит и получите эйрдроп (только для новых пользователей)

Новые пользователи, которые внесут свой первый депозит в размере не менее 100 USDT в период кампании, получат эйрдроп 5 USDT. Данное предложение ограничено первыми 1 000 лицами, внесшими депозит.

«Мы рады представить эти новые спотовые пары с евро на нашей платформе», - сказала Joan Han, Sales & Marketing Director Bybit. «Расширяя наше предложение, мы стремимся предоставить нашим пользователям в Европе еще больше торговых возможностей и улучшить их торговый опыт в целом».

Bybit стремится обслуживать свою растущую пользовательскую базу в Европе. Недавний запуск Bybit.nl, нашей полностью регулируемой голландской платформы, подчеркивает нашу приверженность соблюдению регуляторных требований и предоставлению специализированных услуг пользователям в Нидерландах.

«Мы постоянно стремимся улучшать наши услуги и удовлетворять особые потребности наших европейских пользователей», – добавила Joan. «Расширение линейки наших спотовых пар с евро является свидетельством нашей приверженности предложению разнообразной и доступной торговой платформы».

Для получения более подробной информации и официальных правил, пожалуйста, посетите: https://announcements.bybit.com/article/new-eur-spot-pairs-celebration-25-000-usdt-prize-pool--bltb354d99c663a9f28/

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 33 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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