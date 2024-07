Bybit rozszerza ofertę par walutowych z EUR dla transakcji Spot, uruchamiając kampanię promocyjną z nagrodami o wartości 25 tys. USDT

DUBAJ, ZEA, 18 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, z radością ogłasza, że w jej ofercie transakcji Spot pojawiło się kolejnych 12 par walutowych z EUR. Jest to kolejny dowód konsekwencji, z jaką platforma buduje zróżnicowaną i kompleksową ofertę tradingową. Z tej okazji Bybit uruchamia też ekscytującą kampanię promocyjną z atrakcyjną pulą nagród wartą 25 tys. USDT.

Użytkownicy mogą już zawierać transakcje w następujących parach walutowych: PEPE/EUR, WIF/EUR, SHIB/EUR, NEAR/EUR, LINK/EUR, FTM/EUR, STETH/EUR, TON/EUR, ENA/EUR, WLD/EUR, ONDO/EUR oraz AVAX/EUR. Tym samym traderzy zyskują większą elastyczność oraz dodatkowe możliwości czerpania korzyści ze stale rosnącego rynku kryptowalut w Europie.

Chcąc uczcić tę ekscytującą nowość na swojej platformie, Bybit organizuje dwa interesujące wydarzenia:

Wydarzenie 1: Trade and Win

Dla użytkowników, którzy w okresie promocji zawrą transakcje Spot w którejkolwiek z nowych par walutowych, osiągając określone progi wolumenu obrotów, przewidziano nagrody o łącznej wartości 25 tys. USDT. Podział nagród będzie oparty na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy".

Wydarzenie 2: Deposit and Get Airdrop (tylko dla nowych użytkowników)

Nowi użytkownicy, którzy w okresie promocji wpłacą depozyt o wartości co najmniej 100 USDT, otrzymają zrzut o wartości 5 USDT. Nagrodę otrzyma pierwszych tysiąc nowych użytkowników wpłacających depozyt.

„Cieszymy się bardzo, że na naszej platformie pojawi się możliwość zawierania transakcji Spot w nowych parach walutowych z EUR - powiedziała Joan Han, Sales & Marketing Director w Bybit. - Rozszerzając naszą ofertę, chcemy, by użytkownicy platformy Bybit mieli szersze możliwości na rynku tradingowym oraz by ich ogólna satysfakcja z naszych usług była jeszcze większa".

Bybit konsekwentnie wychodzi naprzeciw potrzebom jej rosnącej bazy klientów w Europie. Fakt niedawnego uruchomienia strony Bybit.nl, czyli platformy w Holandii, która spełnia wszystkie wymogi regulacyjne tego państwa, pokazuje, że Bybit zależy na ścisłym przestrzeganiu lokalnych przepisów oraz dostosowaniu naszych usług do specyficznych potrzeb tamtejszych użytkowników.

„Cały czas staramy się udoskonalać nasze usługi i uwzględniać specyficzne potrzeby użytkowników w Europie - dodała Joan. - Rozszerzenie oferty par walutowych z EUR dla transakcji Spot stanowi świadectwo naszego zaangażowania w tworzenie zróżnicowanej i przystępnej platformy tradingowej".

Więcej informacji, w tym oficjalne zasady promocji, można znaleźć na stronie: https://announcements.bybit.com/article/new-eur-spot-pairs-celebration-25-000-usdt-prize-pool--bltb354d99c663a9f28/

Bybit

Bybit powstała w 2018 r. i jest drugą co do wielkości giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia ponad 33 mln użytkowników. Jest to profesjonalna platforma, na której traderzy i inwestorzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem aktualnych mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.bybit.com

