Bybit приветствует токен Jupiter (JUP) на своих торговых площадках

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Bybit

29 Jan, 2024, 21:08 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 30 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире криптобиржа по объему торговых сделок, произведет листинг JUP, нативного токена агрегатора-пионера ликвидности в сети Solana – Jupiter. Токен JUP, который дебютирует на спотовой площадке и площадке по торговле производными инструментами 31 января, будет играть важную роль в будущем Jupiter DAO, которая, как ожидается, станет первой моделью децентрализованного управления.

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж в мире по торговле спотами и деривативами, а также по объему web-трафика. Это – идеальная среда для одного из самых ожидаемых токенов на крипторынке. Токен JUP будет выпущен с одной из самых больших ликвидностей среди криптобирж, позволяя цене установиться естественным путем.

Официальный листинг на Bybit запланирован на 31 января 2024 г. по всемирному координированному времени (UTC), и пользователи смогут выводить JUP с 1 февраля 2024 г. 10:00 по UTC. Спот будет запущен на час позже в виде бессрочного контракта.

«Мы провели обширную комплексную проверку проекта Jupiter и стали командой, как мы это делаем с каждым проектом, который получает листинг на Bybit», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор. «Впечатляющее обращение Jupiter в объеме 65 % от объема Solana DEX много говорит о его потенциале. Мы полагаем, что JUP предоставит нашим пользователям новые возможности в динамичном мире децентрализованных финансов (DeFi)».

Jupiter, который обрабатывает большую часть объема децентрализованной биржи Solana, стал ключевым игроком на пространстве DeFi с момента его запуска в октябре 2021 г. Как первый агрегатор обмена криптовалютой внутри сети Solana, Jupiter произвел революцию в мире децентрализованных финансов (DeFi), предложив минимальное проскальзывание и более быстрое исполнение через свой уникальный маршрут среди многочисленных бирж DEXs.

Запуск токена JUP и соответствующий эйрдроп среди сообщества последует за серией успешных эйрдропов внутри системы Solana, внося свой вклад в бычий тренд в конце 2023 г.

Ожидается, что листинг JUP на Bybit привлечет существенное внимание как со стороны существующих поклонников Solana, так и со стороны новых инвесторов, ищущих диверсифицированных портфелей криптовалюты.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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