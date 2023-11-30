Bybit, Spot Ticaret Entegrasyonu ile Portföy Marjini Modunu Geliştiriyor

DUBAİ, BAE, 1 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olan Bybit 'in altındaki kurumsal şube olan Bybit Institutional, Portföy Marjini Modu'nda önemli bir iyileştirme yapıldığını ve artık spot ticaret yeteneklerini de içerdiğini duyurdu. Bu son güncelleme, yatırımcıların spot pozisyonlarını riskten korunma stratejilerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyor ve dinamik kripto para birimi ortamında risk yönetimi uygulamalarını güçlendiriyor.

Portföy Marjini Modu'nun önceki versiyonunda aynı para birimindeki USDC ve USDT türevleri tek bir risk biriminde gruplandırılıyor ve en kötü durum senaryosu marjin gereksinimini belirlemek için stres testi yapılıyordu. Bu yenilikçi yaklaşım marjin azaltma potansiyelini sınırladı.

Gelişmiş Riskten Korunma Araçlarıyla Volatilitede Yön Bulma

Kalıcı dalgalanmalarla karakterize edilen mevcut piyasa ortamında, etkili risk yönetimi, başarılı kripto ticaretinin temel taşı durumundadır. Bybit'in genişletilmiş Portföy Marjini Modu yatırımcıların türev pozisyonlarındaki potansiyel kayıplara karşı korunma sağlamak için spot varlıklarını kullanmalarına olanak tanıyarak bu kritik ihtiyacı karşılıyor. Bu gelişmiş riskten korunma yeteneği, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarını yönlendirme konusundaki güvenini güçlendiriyor ve olumsuz fiyat hareketlerinin etkisini potansiyel olarak azaltıyor.

Portföy Marjini Modunda Spot Entegrasyonunun Temel Avantajları:

Düşük Marjin Gereksinimleri: Yatırımcılar, spot ve türev pozisyonları arasındaki kar ve zararları dengeleyerek potansiyel olarak daha düşük genel marjin gereksinimleri elde edebilir ve böylece sermaye verimliliğini artırabilir.

Kusursuz entegrasyon: Spot pozisyonları Portföy Marjini Modu'na sorunsuzca entegre olarak işlemcilerin tüm portföylerini tek bir platform içinde yönetmelerine olanak tanır.

İsteğe Bağlı Spot Riskten Korunma Katılımı

Bybit, yatırımcılara spot fiyatlar için spot riskten korunma işlemine katılıp katılmayacağına karar verme esnekliği sağlıyor. Portföy marjini riskinden korunmaya spot işlemlerin dahil edilmesi varsayılan olarak etkin değildir ve yatırımcıların açıkça bunu tercih etmesini gerektirir. Geçiş sonrasında sistem, işlemcinin pozisyon sürdürme marjini oranının (MMR) %100'ün altında kalıp kalmadığını doğrular ve yalnızca MMR bu koşulu karşılıyorsa geçişe izin verir.

Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Bybit'in yenilikçiliğe ve işlemcileri güçlendirmeye olan bağlılığı, Portföy Marjini Modu'nun spot ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesiyle kanıtlanıyor" dedi. "Bu gelişmiş özellik, işlemcilerin piyasa değişkenliklerini daha büyük bir güvenle yönetmelerine, risk yönetimi uygulamalarını optimize etmelerine ve potansiyel olarak başarılı kripto ticaretinin ödüllerini toplamalarına olanak tanıyor."

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula 1'in Üreticiler ve Sürücüler şampiyonu olan Oracle Red Bull yarış ekibinin ortağı olmaktan gurur duyar.

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