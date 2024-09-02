DUBAI, UAE, 2 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Bybit.com'un ortak sitesi Bybit Türkiye, Spot piyasasında TRY (Türk Lirası) işlem çiftlerinin merakla beklenen listelenmesini duyurdu. Bu heyecan verici gelişme, Türkiye'de kullanıcılara Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether'i (USDT) doğrudan TRY (Türk Lirası) ile sorunsuz bir şekilde alıp satma olanağı sunarak dönüştürme adımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Bybit, Türkiye'de TRY (Türk Lirası) ile İşlem Çiftleri Sunduğunu Duyurdu (PRNewsfoto/Bybit)

Türkiye'de devam eden yeniden markalaşmanın üzerine inşa edilen bu listelemenin, Bybit Türkiye'nin Türk kripto topluluğuna kullanıcı dostu ve yerelleştirilmiş bir deneyim sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor.

TRY (Türk Lirası) ile En İyi Kripto Para Birimlerine Doğrudan Erişim

30 Ağustos 2024'ten itibaren Bybit Türkiye kullanıcıları aşağıdaki işlem çiftlerine erişebiliyorlar:

USDT/TRY

BTC/TRY

ETH/TRY

Bu yeni işlem çiftleri önde gelen kripto para birimlerini TL ile edinme sürecini basitleştirerek kullanıcıların daha verimli bir şekilde yatırım ve alım satım (ticaret) yapmalarını sağlıyor.

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın: "Türkiye'deki kullanıcılarımıza TRY alım satım çiftlerini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu listelemeler, yerel ihtiyaçları karşılama ve Türkiye'de kullanıcılara kripto piyasasına katılmaları için uygun bir platform sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor."

Bybit Türkiye'nin Türkiye piyasasına olan bağlılığı, yeni işlem çiftlerinin ötesine geçiyor. Platform, devam eden yerelleştirme çalışmaları ve belirli kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme yoluyla canlı bir yerel topluluğu teşvik etmeye kendini adamıştır.

#Bybit / #TheCryptoArk

About Bybit Türkiye

Haziran 2024'te Bybit, Narkasa'yı Bybit Türkiye olarak yeniden markalaştırarak Türk kripto pazarına olan bağlılığını güçlendirdi. Bu stratejik hamle, Türk kullanıcılara yerelleştirilmiş ve güvenli bir kripto ticareti deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Narkasa Yazılım Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen Bybit Türkiye, en yüksek hizmet ve güvenlik standartlarını sağlarken, Türk pazarının özel ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış bağımsız bir marka olarak duruyor.

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