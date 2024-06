Bybit vás vezme na „Beach, Please!" Najhorúcejší rumunský hip-hopový festival s vystúpeniami hviezd ako Travis Scott, Wiz Khalifa, Anitta a ďalších!

DUBAJ, Spojené arabské emiráty, 13. júna 2024 /PRNewswire/ -- Pozývame všetkých nadšencov kryptomien a milovníkov hudby! Bybit, jedna z troch najväčších kryptobúrz na svete podľa objemu, je hrdá na to, že je hlavným sponzorom Beach, Please! – najväčšieho rumunského hip-hopového festivalu!

Bybit - Headline Sponsor of Beach, Please!

Pripravte sa na mimoriadny zážitok so zostavou medzinárodných superhviezd, ako je Travis Scott (jeho prvé vystúpenie na Beach, Please!), Anitta, Chief Keef, City Morgue, Don Toliver, Gucci Mane, Ice Spice, Lil Pump, Lil T Jay, NLE Choppa, Rick Ross, Rick The Kid, Trippie Redd, Wiz Khalifa a Yeat. To všetko sa odohráva v ohromujúcom prostredí európskeho pobrežia Costinești, výsledkom čoho bude dokonalá letná fúzia hudby, plážovej atmosféry a vzrušujúceho sveta kryptomien.

Pláž, bíty a Bybit: perfektná letná fúzia

Festival Beach, Please! sa koná od 10. do 14. júla 2024 a sľubuje nezabudnuteľný zážitok pre milovníkov hudby. Je to dokonalá príležitosť spojiť sa s živou komunitou, nasať slnko a byť svedkom elektrizujúcich vystúpení vašich obľúbených hip-hopových umelcov.

Pripojte sa k Bybit Spin a vyhrajte v žrebovaní a odneste si jedinečné ceny!

Bybit vám dáva šancu byť jedným z 536 šťastlivcov, ktorí získajú vstupenku na tento epický festival! Tu je návod, ako sa môžete zúčastniť hry Spin a vyhrať šťastný žreb Lucky Draw:

Registrácia: ešte nemáte účet Bybit? Bez obáv! Registrácia je rýchla a jednoduchá.

KYC overené: dokončiť overenie totožnosti, úroveň 1

Vklad 100 USDT: ak chcete vstúpiť do žrebovania, vložte na svoj nový účet minimálne 100 USDT.

Zahrajte si hru: to je všetko! Po dokončení týchto troch krokov budete mať možnosť zatočiť kolesom šťastia a vyhrať vzrušujúce balíky, ktoré obsahujú vstupenky s bežným vstupom, VIP vstupom a ultra VIP vstupom, spárované s poukazmi od domácich značiek nápojov až po super prémiové fľaše, prémiové fľaše a šampanské.

Tu je extra výhoda za to, že ste sa pripojili k rodine Bybit! Urobte svoj prvý vklad vo výške 100 USDT a získajte bonusový zľavový kupón vo výške 20 USDT, aby ste mohli začať svoju cestu s kryptomenami.

Nenechajte si ujsť! Prihláste sa do 30. júna!

Hodiny tikajú! Kampaň končí 30. júna. Viac informácií o tejto vzrušujúcej kampani v spolupráci s festivalom Beach, Please! nájdete na: https://www.bybit.com/en/promo/global/BeachPleaseFestivalXBybitSpinandWinDraw

O Beach, Please!

„Beach, Please!" je najväčší mestský festival v strednej a východnej Európe, ktorý od svojho debutu v roku 2022 spôsobil revolúciu na rumunskej festivalovej scéne. Začal s 30 000 účastníkmi a očakáva sa, že v roku 2024 pritiahne viac ako 200 000 účastníkov.

Nachádza sa v Costinești, na kultovom mieste mládeže, kde to žije. Festival Beach, Please! je popredná rumunská hudobná a zábavná platforma a jedno z najrýchlejšie rastúcich zábavných podujatí. Ide o popredný festival pre novú generáciu a najlepšiu voľbu pre značky, aby sa spojili s novou generáciou.

Pre viac informácií o festivale Beach, Please! navštívte https://beach-please.ro/en/home-en/

O spoločnosti Bybit

Bybit je jednou z troch najväčších svetových búrz kryptomien z hľadiska objemu s 30 miliónmi používateľov. Bola založená v roku 2018. Ponúka profesionálnu platformu, kde kryptoinvestori a obchodníci nájdu mimoriadne rýchly párovací mechanizmus, nepretržitý zákaznícky servis a viacjazyčnú komunitnú podporu. Spoločnosť Bybit je hrdým partnerom úradujúcich šampiónov Formuly 1 v kategórii konštruktérov a jazdcov: tímu Oracle Red Bull Racing.

Viac informácií o platforme Bybit nájdete na Bybit Press.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.bybit.com

