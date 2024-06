Wybierz się z Bybit na festiwal „Beach, Please!" - najgorętszy festiwal hip-hopowy w Rumunii, na którym wystąpią m.in. Travis Scott, Wiz Khalifa i Anitta

DUBAJ, ZEA, 12 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Do wszystkich entuzjastów kryptowalut i miłośników muzyki. Bybit , trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, będzie dumnym sponsorem „Beach, Please!" ( Headline Sponsor of Beach, Please!) – największego festiwalu hip-hopowego w Rumunii.

Bybit - Headline Sponsor of Beach, Please!

Zapowiada się wyjątkowe wydarzenie z lineupem naszpikowanym super-gwiazdami takimi jak: Travis Scott (jego pierwszy występ na „Beach, Please!"), Anitta, Chief Keef, City Morgue, Don Toliver, Gucci Mane, Ice Spice, Lil Pump, Lil T Jay, NLE Choppa, Rick Ross, Rick The Kid, Trippie Redd, Wiz Khalifa i Yeat, a wszystko to w nadmorskiej scenerii w Costinești. „Beach, Please!" idealnie połączy więc klimat letniej zabawy na plaży z ekscytującym światem kryptowalut.

Plaża, bity i Bybit: idealne połączenie na lato

Festiwal „Beach, Please!" odbędzie się w dniach 10-14 lipca 2024 r. Organizatorzy wydarzenia obiecują niezapomniane wrażenia dla fanów muzyki. Będzie to doskonała okazja do zabawy w towarzystwie fajnych ludzi, złapania słońca i doświadczenia elektryzujących występów ulubionych wykonawców hip-hopowych.

Weź udział w loterii Bybit Spin and Win Lucky Draw i wylosuj wyjątkowe nagrody

Bądź jednym z 536 szczęśliwców, którzy zgarną bilet na ten epicki festiwal. Oto jak wziąć udział w Spin and Win Lucky Draw:

Zarejestruj się: Nie masz konta na Bybit? Nie szkodzi. Rejestracja jest szybka i prosta.

Weryfikacja KYC: Uzyskaj pierwszy poziom weryfikacji tożsamości.

Wpłać depozyt w kwocie 100 USDT: Zasil nowe konto kwotą co najmniej 100 USDT, by wziąć udział w losowaniu.

Dołącz do gry: to wszystko. Wystarczą te trzy kroki, by zyskać szansę na wylosowanie atrakcyjnych nagród, w tym biletów General Access, VIP Access i Ultra VIP Access w pakietach z voucherami na napoje festiwalowe, trunki klasy super-premium i premium oraz szampany.

Do tego na nowych członków rodziny Bybit czeka jeszcze jeden prezent. Po wpłaceniu pierwszego depozytu w kwocie 100 USDT otrzymają oni kupon z 20 USDT na zachętę do rozpoczęcia eksploracji świata kryptowalut.

Nie przegap. Zarejestruj się do 30 czerwca

Zegar tyka. Kampania we współpracy z „Beach, Please!" kończy się 30 czerwca. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie: https://www.bybit.com/en/promo/global/BeachPleaseFestivalXBybitSpinandWinDraw

#Bybit / #TheCryptoArk /#BybitBeachPlease

„Beach, Please!"

„Beach, Please!" to największy festiwal muzyki miejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, który rewolucjonizuje scenę festiwalową w Rumunii od 2022 r. W pierwszej edycji wzięło udział 30 tys. osób, a tegoroczna ma przyciągnąć ponad 200 tys.

Festiwal „Beach, Please!", odbywający się na plaży w Costinești będącej prawdziwym magnesem dla młodzieży, jest jednym z największych i najprężniej rozwijających się cyklicznych wydarzeń muzyczno-rozrywkowych w Rumunii. To również jeden z najpopularniejszych festiwali wśród przedstawicieli młodego pokolenia, a dla marek doskonała okazja, by dotrzeć do tej grupy.

Więcej informacji na temat festiwalu „Beach, Please!" można znaleźć na stronie: https://beach-please.ro/en/home-en/

Aktualności publikowane są na: https://www.instagram.com/beachplease?igsh=eDM1cW42OWc4ODM1

Pytania należy kierować na adres: [email protected]

Bybit

Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa skupiająca 30 milionów użytkowników, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press .

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

