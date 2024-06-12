Bybit приглашает на Beach, Please! Лучший хип-хоп фестиваль Румынии с участием суперзвезд!

Bybit приглашает на Beach, Please! Лучший хип-хоп фестиваль Румынии с хедлайнерскими выступлениями Travis Scott, Wiz Khalifa, Anitta и других суперзвезд!

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Приглашаем всех энтузиастов криптовалют и любителей музыки! Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, с гордостью выступает в качестве главного спонсора фестиваля Beach, Please! — крупнейшего в Румынии хип-хоп фестиваля!

Bybit - Headline Sponsor of Beach, Please!

Приготовьтесь к необыкновенным впечатлениям от фестиваля с участием международных суперзвезд, таких как Travis Scott (приветствуем его первое участие в фестивале Beach, Please!), Anitta, Chief Keef, City Morgue, Don Toliver, Gucci Mane, Ice Spice, Lil Pump, Lil T Jay, NLE Choppa, Rick Ross, Rick The Kid, Trippie Redd, Wiz Khalifa и Yeat. Все это в обстановке потрясающих европейских пляжей курорта Костинешти, что создает идеальное летнее сочетание музыки, пляжной атмосферы и захватывающего мира криптовалют.

Пляж, биты и Bybit: идеальное летнее сочетание

Фестиваль Beach, Please! пройдет с 10 по 14 июля 2024 года и обещает незабываемые впечатления для любителей музыки. Это идеальный шанс познакомиться с ярким сообществом, понежиться на солнце и своими глазами увидеть захватывающие выступления ваших любимых исполнителей хип-хопа.

Примите участие в розыгрышах Bybit Spin и Win Lucky Draw и выигрывайте уникальные призы!

Bybit дает вам шанс стать одним из 536 счастливчиков, которые выиграют билет на этот легендарный фестиваль! Вот как вы можете принять участие в розыгрышах Spin и Win Lucky Draw:

Регистрация. У вас еще нет счета Bybit? Не волнуйтесь! Регистрация выполняется быстро и просто.

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Участие в игре. Все готово! Когда выполните первые три шага, у вас появится шанс выиграть захватывающие пакеты, которые включают билеты с общим доступом, VIP-доступом и Ультра VIP-доступом в сочетании с ваучерами — от фирменных напитков до бутылок супер-премиум-класса, бутылок премиум-класса и шампанского.

Это дополнительная привилегия за вступление в семью Bybit! Внесите свой первый депозит в размере 100 USDT и получите бонусный купон на 20 USDT, чтобы начать свое погружение в мир криптовалют.

Не пропустите! Присоединяйтесь до 30 июня!

Часы тикают! Кампания заканчивается 30 июня. Подробнее об этой захватывающей кампании в партнерстве с фестивалем Beach, Please! Festival читайте на веб-сайте: https://www.bybit.com/en/promo/global/BeachPleaseFestivalXBybitSpinandWinDraw

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О фестивале Beach, Please!

Beach, Please! — это крупнейший городской фестиваль в Центральной и Восточной Европе, который произвел революцию на фестивальной сцене Румынии со своего дебюта в 2022 году. Он начался с 30 000 участников и по прогнозам привлечет более 200 000 в 2024 году.

Проводимый на культовом молодежном курорте Костинешти фестиваль Beach, Please! является ведущей музыкальной и развлекательной площадкой Румынии и одним из самых быстрорастущих событий в мире развлечений. Это премиум-фестиваль для нового поколения и лучший выбор для налаживания связи брендов с новым поколением.

Подробнее о фестивале Beach, Please! Festival читайте на веб-сайте https://beach-please.ro/en/home-en/

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О компании Bybit

Bybit входит в тройку криптовалютных бирж мира по объему торгов и насчитывает 30 миллионов пользователей. Биржа основана в 2018 году. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com

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