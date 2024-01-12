Bybit Web3 представляет комплексное руководство по навигации в системе криптокошельков

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, криптовалютная биржа, занимающая третье место в мире по объему сделок, с гордостью представляет углубленное исследование, предлагающее взгляд на сложную систему криптовалютных кошельков с точки зрения пользователя. С учетом непрерывного развития индустрии криптовалют наше исследование проливает свет на цикл развития, типы, будущие перспективы, ключевые факторы выбора и персонализированное руководство по выбору оптимального криптовалютного кошелька.

Bybit Web3 Unveils Comprehensive Guide to Navigating the Crypto Wallet Landscape

Это подробное руководство предлагает глубокий анализ цикла развития криптовалютных кошельков, разбирает особенности различных типов и рассматривает их дальнейшие перспективы, создавая пользователям всех уровней основу для принятия взвешенных решений, касающихся хранения цифровых активов.

«Мы считаем, что навигация в мире криптовалютных кошельков не должна быть головоломкой, — говорит Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit. — Данное исследование призвано восполнить пробел в знаниях и предоставить пользователям необходимые ресурсы для принятия обоснованных решений о своих цифровых активах. Мы хотим помочь каждому пользователю, независимо от уровня его опыта, уверенно участвовать в становлении захватывающего мира Web3».

Полный текст отчета можно найти здесь:

ttps://learn.bybit.com/web3-experts/types-of-crypto-wallets/

Три основных вывода из отчета:

Основной вывод 1. Пользователей ждет Wallet 3.0 — кошелек, который можно использовать для работы с различными видами криптовалюты и несколькими активами.

В отчете приводится удивительный путь развития криптовалютных кошельков, отражающий динамичную эволюцию технологии блокчейн. Исследование выделяет три этапа развития криптовалютных кошельков — от скромного зарождения в качестве базовых устройств для хранения биткойнов до нынешнего статуса как сложных платформ, облегчающих взаимодействие с децентрализованными приложениями (DApps) и новыми инициативами в сфере Web3:

1.0 Era (2009–2013) — простые инструменты для хранения и перевода биткойнов.

2.0 Era (2014–2020) — более сложные платформы, позволяющие взаимодействовать с DApps и экосистемой DeFi.

3.0 Era (2021–настоящее время): платформы для управления одновременно несколькими видами криптовалюты и несколькими активами с учетом удобства пользователя и с интерактивными функциями.

Основной вывод 2. В контексте непрекращающегося спора о том, что главнее — безопасность или удобство, выбор кошелька Web3 красноречиво свидетельствует о приоритетах пользователя.

Понимая, что пользователи отдают предпочтение удобству, простоте использования и безопасности, наше исследование представляет собой комплексное руководство, помогающее пользователям эффективно оценивать кошельки. Анализ проводится по таким аспектам, как подключение к Интернету, контроль учетных записей и конкретные сценарии использования, что позволяет пользователям принимать взвешенные решения на основе своих предпочтений и потребностей.

Основной вывод 3. Удваиваем эффект! Для достижения оптимальной выгоды без риска для безопасности всем пользователям следует иметь динамичный комплект из двух типов кошельков.

Признавая первостепенное значение удобства пользователей, исследование помогает им в процессе выбора кошелька, максимально отвечающего их индивидуальным потребностям и опыту. Оно содержит полезные советы:

Начинающим, которым важно найти простую и понятную точку входа.

Пользователям среднего уровня, которые стремятся освоить возможности DeFi, стейкинга и NFT.

Продвинутым пользователям, активно участвующим в трейдинге, фарминге и других сложных операциях с использованием блокчейна.

Профиль пользователя Доступные типы криптокошельков Ключевые особенности Аргумент в пользу выбора Рекомендуемые типы криптокошельков Начинающие ● Программные кошельки (EOA) ● Мобильные кошельки ● Удобство для пользователя ● Базовый уровень безопасности ● Поддержка различных видов криптовалюты Идеален из-за простоты использования и понятного способа управления криптовалютами ● Кошелек Bybit ● Доверительный кошелек Пользователи среднего уровня ● Мультивалютные кошельки ● Кошельки Web3 ● Интеграция DeFi/NFT ● Повышенный уровень безопасности ● Поддержка мультивалютности Идеально подходит для расширения деятельности на сферу DeFi, NFT и управление мультивалютными активами ● Кошелек Bybit • MetaMask ● Exodus Продвинутые пользователи ● Аппаратные кошельки ● Продвинутые программные кошельки (MPC, АА) ● Высокий уровень безопасности Широкий диапазон криптовалют ● Расширенные возможности (напр., децентрализованная идентификация) Идеально подходит для интенсивных криптовалютных операций и обеспечения повышенной безопасности ● Кошелек Bybit ● Ledger Nano X ● Argent

«По мере развития среды Web3 меняются и инструменты, необходимые для ориентации в ней. Неизменным остается одно: острая потребность в обеспечении безопасного и надежного способа хранения цифровых активов, — считает Бен Чжоу. — Компания Bybit относится к этой задаче с глубоким пониманием своей ответственности. Мы неустанно работаем над совершенствованием и укреплением защиты наших криптокошельков, расширением спектра мер безопасности и улучшением пользовательского опыта. Цель наших усилий — предоставить пользователям более безопасную и удобную платформу для хранения и использования своих активов на Web3 и в криптовалюте».

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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