Bybit Web3, Kripto Cüzdan Ortamında Yol Göstermek Amacıyla Kapsamlı Bir Kılavuz Çıkardı

DUBAİ, BAE, 12 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- İşlem hacmi açısından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olan Bybit, kripto para cüzdanlarının karmaşık ortamında, kullanıcının bakış açısına odaklanarak yol gösteren derinlemesine bir çalışma çıkardı. Kripto para endüstrisi olgunlaşmaya devam ederken çalışmamız geliştirme döngüsüne, türlere, gelecekle ilgili beklentilere, seçimde dikkate alınacak ana faktörlere ışık tutarken aynı zamanda doğru kripto cüzdanını seçme konusunda kişiselleştirilmiş bir kılavuz sunuyor.

Bybit Web3 Unveils Comprehensive Guide to Navigating the Crypto Wallet Landscape

Bu derinlemesine kılavuz, kripto cüzdanların geliştirme döngüsünü ele alıyor, piyasadaki çeşitli türleri ayrı ayrı inceliyor ve gelecekle ilgili beklentilere ışık tutuyor. Bu sayede her seviyeden kullanıcının dijital varlık saklama tercihi konusunda bilgiye dayalı kararlar vermesine olanak tanıyor.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Kripto cüzdanları dünyasında yolunu bulmanın zorlu bir iş olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışma bilgi açığını kapatmayı ve kullanıcılara, dijital varlıkları hakkında bilgiye dayalı kararlar vermeleri için gerekli kaynakları sağlamayı hedefliyor. Deneyim seviyesi ne olursa olsun herkese, web3'ün heyecan verici dünyasına güvenle katılması için güç vermek istiyoruz." dedi.

Tam rapora buradan ulaşılabilir:

https://learn.bybit.com/web3-experts/types-of-crypto-wallets/

Rapordan Üç Ana Çıkarım:

1. Önemli Çıkarım: Çoklu zincir, çoklu varlık olanaklarının oyunun kurallarını belirlediği Cüzdan 3.0'a hoş geldiniz.

Rapor, kripto cüzdanların, blok zincir teknolojisinin dinamik evrimini yansıtan etkileyici yolculuğunu izliyor. Çalışma, temel Bitcoin saklama birimleri olarak mütevazı başlangıçlarından merkezi olmayan uygulamalarla (DApps) ve gelişmekte olan Web3 girişimleriyle etkileşimi sağlayan mevcut gelişmiş platform durumlarına kadar cüzdanların gelişiminin üç farklı aşamasını ortaya koyuyor:

1.0 Çağı (2009-2013): Bitcoin saklamak ve aktarmak için basit araçlar.

2.0 Çağı (2014-2020): DApps ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ekosistemleri ile etkileşime olanak tanıyan daha karmaşık platformlar.

3.0 Çağı (2021-günümüz): Kullanıcı deneyimi ve etkileşimli özelliklere odaklanan çoklu zincir, çoklu varlık yönetim platformları.

2. Önemli Çıkarım: Web3 Cüzdanı tercihiniz, Güvenlik ile Kullanışlılık arasında hiç bitmeyen mücadelede önceliklerinizi ortaya koyuyor.

Kullanıcıların kullanışlılık, kullanım kolaylığı ve güvenliğe öncelik verdiğini belirleyen çalışmamız, onlara cüzdanlarını etkili biçimde değerlendirmeleri için kapsamlı bir kılavuz sağlıyor. İnternete bağlanabilirlik, hesaplar üzerinde kontrol ve belirli kullanım durumları gibi faktörler analiz edilerek kullanıcıların tercihleri ve gereksinimleri temelinde bilgiye dayalı kararlar vermelerine olanak tanınıyor.

3. Önemli Çıkarım: İki farklı tür! Tüm kullanıcıların, anlaşılır ve güvenli kripto yolculuğu için dinamik bir ikili cüzdan türü kullanması gerekir.

Kullanıcının deneyiminin en önemli husus olduğunu kabul eden bu çalışma, kullanıcılara kendi gereksinimleri ve uzmanlık seviyelerine göre mükemmel cüzdanı seçme süreçlerinde yol gösteriyor. Aşağıdakilerle ilgili bilgiye dayalı öneriler sunuyor:

Başlangıç Seviyesi Kullanıcılar: Kolay ve karmaşık olmayan bir giriş noktası ararlar.

Orta Seviye Kullanıcılar: DeFi, staking ve NFT'ler.

Gelişmiş Kullanıcılar: Yatırım, yield farming (getiri çiftliği) ve diğer gelişmiş blok zincir etkinlikleri.

Kullanıcı Profili Uygun Kripto Cüzdan Türleri Önemli Özellikler Uygunluk Gerekçesi Önerilen Cüzdanlar Başlangıç Seviyesi Kullanıcılar ● Yazılım cüzdanları (EOA) ● Mobil cüzdanlar ● Kullanıcı dostu ● Temel güvenlik ● Çeşitli kripto para birimlerini destekleme Kullanım kolaylığı ve rahat kripto yönetimi için ideal ● Bybit Cüzdan ● Trust Cüzdan Orta Seviye Kullanıcılar ● Çoklu zincir cüzdanları ● Web3 cüzdanları ● DeFi/NFT entegrasyonu ● Gelişmiş güvenlik ● Çoklu zincir desteği DeFi, NFT'ler ve çoklu zincir varlıklarına genişleme için ideal ● Bybit Cüzdan ● MetaMask ● Exodus Gelişmiş Kullanıcılar ● Donanım cüzdanlar ● Gelişmiş yazılım cüzdanlar (MPC, AA cüzdanlar) ● Yüksek seviye güvenlik Geniş kripto yelpazesi ● Gelişmiş özellikler (ör. merkeziyetsiz kimlik) Kapsamlı kripto etkinlikleri ve gelişmiş güvenlik gereksinimleri için ideal ● Bybit Cüzdan ● Ledger Nano X ● Argent

Ben, "Web3 ortamı evrimleştikçe burada faaliyet göstermek için gereken araçlar da evrimleşiyor. Ancak bir etken değişmiyor: dijital varlıklarınız için güvenli ve güvenilir saklama sistemlerine yönelik kritik ihtiyaç. Bybit olarak bu sorumluluğu güçlü bir kararlılıkla benimsiyoruz. Cüzdanlarımızı geliştirmek ve güçlendirmek, güvenlik önlemleri yelpazesini genişletmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Amacımız, kullanıcılar için Web3 ve kripto varlıklarını saklayabilecekleri ve kullanabilecekleri daha güvenli ve kullanışlı bir platform sağlamak." dedi.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

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